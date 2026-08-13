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"Ele foi sensacional!" - Luis Enrique encantado com estreante de € 50 milhões do PSG na Supercopa da Uefa
PSG conquista a Supercopa com estreante
O PSG garantiu com sucesso a Supercopa da Uefa na noite de quarta-feira com uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Aston Villa, da Premier League. O jogo de gala ofereceu a plataforma perfeita para o reforço de verão Akliouche fazer sua aguardada estreia pelo clube parisiense.
O internacional francês de 24 anos foi escalado como titular pelo técnico Enrique e imediatamente convenceu o treinador espanhol de seu enorme valor. Utilizado em uma exigente função de falso 9, o ex-atacante do Monaco jogou por 45 minutos antes de ser substituído. Apesar de atuar em uma posição central de ataque que não lhe era familiar, Akliouche recebeu muitos elogios de seu novo técnico após o triunfo europeu.
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Enrique elogia atuação "sensacional"
Enrique não economizou em sua avaliação elogiosa sobre a contratação de verão de € 50 milhões. O técnico do PSG ficou visivelmente encantado com a forma como Akliouche se adaptou com naturalidade às exigências táticas da equipe contra um time aguerrido do Villa.
"Para mim, ele foi sensacional", declarou Enrique com entusiasmo durante seus compromissos com a imprensa após a partida. "Ele jogou exatamente como eu o vi jogar no Monaco. Mostrou sua qualidade e sua personalidade, e estou muito feliz por ele."
Título europeu logo no primeiro dia
A recompensa imediata pela impressionante participação de 45 minutos de Akliouche foi um grande troféu continental. Erguer a Supercopa da Uefa representa o início dos sonhos para sua promissora carreira na capital francesa.
"Ele conquistou um troféu europeu", afirmou Enrique. "Estou encantado em ver o tipo de jogador que contratamos e espero que, no futuro, tenhamos ainda mais jogadores do PSG capazes de elevar o nível da equipe."
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Começando com tudo em Paris
Embora tenha atuado apenas no primeiro tempo da partida, o internacional francês demonstrou exatamente as qualidades técnicas necessárias para prosperar no sistema baseado na posse de bola de Enrique. Com sua primeira medalha de campeão já garantida e a total confiança de seu técnico conquistada, Akliouche agora buscará consolidar um lugar regular na equipe titular à medida que as campanhas doméstica e europeia do PSG começam oficialmente.
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