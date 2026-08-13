O PSG garantiu com sucesso a Supercopa da Uefa na noite de quarta-feira com uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Aston Villa, da Premier League. O jogo de gala ofereceu a plataforma perfeita para o reforço de verão Akliouche fazer sua aguardada estreia pelo clube parisiense.

O internacional francês de 24 anos foi escalado como titular pelo técnico Enrique e imediatamente convenceu o treinador espanhol de seu enorme valor. Utilizado em uma exigente função de falso 9, o ex-atacante do Monaco jogou por 45 minutos antes de ser substituído. Apesar de atuar em uma posição central de ataque que não lhe era familiar, Akliouche recebeu muitos elogios de seu novo técnico após o triunfo europeu.