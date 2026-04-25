“Ele foi péssimo!” – A saída de Mohamed Salah não surpreendeu ex-jogador do Liverpool, já que os clubes europeus interessados foram informados de que não têm condições financeiras para contratar o atacante egípcio

Em entrevista exclusiva ao EPL Index, Babbel sugeriu que a queda de rendimento de Salah deveria ter resultado em uma substituição mais rápida na escalação titular. O ex-jogador da seleção alemã apontou a visível falta de satisfação sob o comando do técnico Arne Slot como a principal razão para as atuações irregulares do atacante.

Criticando o desempenho recente de Salah e sua decisão de buscar um novo desafio em outro lugar, Babbel disse: “Acho que foi a decisão certa. Foi uma temporada difícil para ele e não é o que conhecemos dele. Ele sempre foi o jogador que fazia a diferença, mas não vimos muito disso nesta temporada.

Não tenho certeza se a relação com Arne Slot era a melhor, porque parece que ele não está muito feliz com o técnico. Às vezes, eu ficava surpreso que Slot o colocasse em campo, porque ele estava jogando muito mal! Todos nós podemos jogar mal, mas ele não estava contribuindo para a equipe e essa é a maior decepção. Eu o teria tirado do time mais cedo.”