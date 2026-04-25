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“Ele foi péssimo!” – A saída de Mohamed Salah não surpreendeu ex-jogador do Liverpool, já que os clubes europeus interessados foram informados de que não têm condições financeiras para contratar o atacante egípcio
O declínio do rei egípcio é analisado
Embora a saída de Salah ao final de seu contrato atual já esteja confirmada, o desempenho em sua última temporada tem sido alvo de duras críticas por parte de ex-jogadores do clube. Apesar de o jogador de 33 anos ter marcado 12 gols e dado nove assistências nesta temporada, sua contribuição geral caiu significativamente em relação aos padrões de excelência que o levaram a registrar 57 participações em gols no ano passado. Essa percepção de perda de impacto gerou um debate sobre se o atacante ainda possui a disciplina física e tática necessária para a nova era em Anfield.
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A Babbel dá um veredicto contundente
Em entrevista exclusiva ao EPL Index, Babbel sugeriu que a queda de rendimento de Salah deveria ter resultado em uma substituição mais rápida na escalação titular. O ex-jogador da seleção alemã apontou a visível falta de satisfação sob o comando do técnico Arne Slot como a principal razão para as atuações irregulares do atacante.
Criticando o desempenho recente de Salah e sua decisão de buscar um novo desafio em outro lugar, Babbel disse: “Acho que foi a decisão certa. Foi uma temporada difícil para ele e não é o que conhecemos dele. Ele sempre foi o jogador que fazia a diferença, mas não vimos muito disso nesta temporada.
Não tenho certeza se a relação com Arne Slot era a melhor, porque parece que ele não está muito feliz com o técnico. Às vezes, eu ficava surpreso que Slot o colocasse em campo, porque ele estava jogando muito mal! Todos nós podemos jogar mal, mas ele não estava contribuindo para a equipe e essa é a maior decepção. Eu o teria tirado do time mais cedo.”
O status de lenda permanece intacto
Apesar das palavras duras sobre a atual campanha, Babbel não hesitou em reconhecer que o lugar de Salah na história do Liverpool continua inquestionável. No entanto, com o atacante entrando no último mês de sua carreira na Inglaterra, o foco está se voltando para as realidades financeiras de sua próxima transferência e para a dificuldade que os clubes europeus podem enfrentar para atender às suas exigências salariais.
Avaliando o impacto de longo prazo de Salah em Anfield e suas perspectivas futuras, Babbel acrescentou: “Nos últimos dez anos, ele tem sido uma superestrela absoluta, mas esta temporada tem sido muito difícil para ele. Ele é uma lenda lá e um dos melhores jogadores que já vestiram a camisa do Liverpool. E agora? Se ele quiser ganhar muito dinheiro, a Arábia Saudita faz sentido, mas não tenho certeza se muitos times europeus terão condições de contratá-lo.”
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Uma despedida definitiva de Anfield
Salah tem mais cinco partidas pela frente para encerrar sua ilustre carreira no Liverpool, incluindo a busca por garantir a melhor classificação possível na Premier League. O egípcio abriu recentemente o placar na vitória por 2 a 1 no clássico de Merseyside e estará ansioso para manter esse ímpeto antes da abertura da janela de transferências de verão. Embora a Liga Profissional da Arábia Saudita e clubes italianos continuem sendo cogitados, a prioridade imediata do atacante é garantir que seu capítulo final no clube termine em alta no plano competitivo.