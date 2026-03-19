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Wayne Rooney NeymarGetty
Gill Clark

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“Ele foi ofuscado!” – Wayne Rooney afirma sem rodeios que o astro brasileiro Neymar nunca foi de nível mundial

A lenda do Manchester United, Wayne Rooney, afirma que nunca considerou Neymar um jogador de nível mundial. O astro brasileiro tem uma carreira brilhante, tendo conquistado títulos em todo o mundo com o Santos, o Barcelona e o Paris Saint-Germain. O atacante também tem se destacado com a camisa da seleção brasileira em competições internacionais, mas isso não foi suficiente para impressionar o ex-jogador da seleção inglesa.

  • Os altos e baixos de Neymar

    Neymar formou um dos trios de ataque mais potentes que o mundo já viu durante sua passagem pelo Barcelona, atuando ao lado de Messi e Luis Suárez na famosa linha de ataque “MSN” no Camp Nou. O brasileiro obteve enorme sucesso na Catalunha, conquistando a tríplice coroa e consolidando sua reputação como uma das maiores estrelas do futebol. Neymar então se transferiu para o PSG, onde ampliou sua coleção de títulos, antes de partir para a Arábia Saudita para jogar pelo Al-Hilal. A passagem do brasileiro pela Liga Profissional Saudita foi marcada por lesões e, posteriormente, ele retornou ao Brasil e se juntou ao Santos, clube da sua infância.

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  • FC Barcelona v Villarreal CF - La LigaGetty Images Sport

    Rooney dá sua opinião sobre Neymar

    Rooney foi questionado sobre o que pensa de Neymar e deu uma opinião contundente sobre o brasileiro. Ele disse ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet: “Gosto do Neymar, mas nunca o considerei um jogador de primeira linha. Do tipo Messi, Ronaldo, dessa categoria. Ele era bom no Barcelona, mas ainda assim ficava ofuscado por Messi.”

  • Neymar vai ficar de fora da Copa do Mundo?

    Neymar comemorou seu 34º aniversário em fevereiro e agora se aproxima do fim de uma carreira repleta de títulos. O brasileiro ainda sonha em disputar uma última Copa do Mundo pela Seleção. No entanto, ele ficou de fora da última convocação do técnico Carlo Ancelotti, e o italiano explicou o motivo de sua ausência. Ele disse aos repórteres: “Neymar também pode estar na Copa do Mundo. Se ele conseguir chegar à próxima Copa do Mundo 100% recuperado, ele pode estar na Copa do Mundo. Por que ele não está nesta lista agora? Porque ele não está 100%. Precisamos de jogadores 100% recuperados neste momento. Mas, como eu disse, para a lista final, a conversa é diferente. Neymar tem que continuar trabalhando e jogando, mostrando suas qualidades em boa condição física.”

    Neymar revelou sua decepção por ter ficado de fora, dizendo: “A convocação da seleção nacional acaba de ser anunciada. Não fomos convocados. É claro que estou triste, mas sempre vou torcer pela seleção. Agora é uma questão de continuar trabalhando e estar pronto caso surja uma oportunidade. Obviamente, é a minha última Copa do Mundo. Fiquei chateado. Mas amanhã tenho que parar de ficar triste. Preciso trabalhar, treinar e jogar para que surja uma oportunidade de estar na Copa do Mundo. Estou preparado.”

  • Brazil v Venezuela - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    E agora?

    As esperanças de Neymar de integrar a seleção brasileira para a Copa do Mundo parecem estar se esvaindo, já que ele não jogará nos amistosos de março contra a França e a Croácia. Ancelotti deve anunciar a lista definitiva da seleção para a Copa do Mundo no dia 18 de maio; a Seleção enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C quando o torneio tiver início neste verão nos EUA, no México e no Canadá.