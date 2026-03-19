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“Ele foi ofuscado!” – Wayne Rooney afirma sem rodeios que o astro brasileiro Neymar nunca foi de nível mundial
Os altos e baixos de Neymar
Neymar formou um dos trios de ataque mais potentes que o mundo já viu durante sua passagem pelo Barcelona, atuando ao lado de Messi e Luis Suárez na famosa linha de ataque “MSN” no Camp Nou. O brasileiro obteve enorme sucesso na Catalunha, conquistando a tríplice coroa e consolidando sua reputação como uma das maiores estrelas do futebol. Neymar então se transferiu para o PSG, onde ampliou sua coleção de títulos, antes de partir para a Arábia Saudita para jogar pelo Al-Hilal. A passagem do brasileiro pela Liga Profissional Saudita foi marcada por lesões e, posteriormente, ele retornou ao Brasil e se juntou ao Santos, clube da sua infância.
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Rooney dá sua opinião sobre Neymar
Rooney foi questionado sobre o que pensa de Neymar e deu uma opinião contundente sobre o brasileiro. Ele disse ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet: “Gosto do Neymar, mas nunca o considerei um jogador de primeira linha. Do tipo Messi, Ronaldo, dessa categoria. Ele era bom no Barcelona, mas ainda assim ficava ofuscado por Messi.”
Neymar vai ficar de fora da Copa do Mundo?
Neymar comemorou seu 34º aniversário em fevereiro e agora se aproxima do fim de uma carreira repleta de títulos. O brasileiro ainda sonha em disputar uma última Copa do Mundo pela Seleção. No entanto, ele ficou de fora da última convocação do técnico Carlo Ancelotti, e o italiano explicou o motivo de sua ausência. Ele disse aos repórteres: “Neymar também pode estar na Copa do Mundo. Se ele conseguir chegar à próxima Copa do Mundo 100% recuperado, ele pode estar na Copa do Mundo. Por que ele não está nesta lista agora? Porque ele não está 100%. Precisamos de jogadores 100% recuperados neste momento. Mas, como eu disse, para a lista final, a conversa é diferente. Neymar tem que continuar trabalhando e jogando, mostrando suas qualidades em boa condição física.”
Neymar revelou sua decepção por ter ficado de fora, dizendo: “A convocação da seleção nacional acaba de ser anunciada. Não fomos convocados. É claro que estou triste, mas sempre vou torcer pela seleção. Agora é uma questão de continuar trabalhando e estar pronto caso surja uma oportunidade. Obviamente, é a minha última Copa do Mundo. Fiquei chateado. Mas amanhã tenho que parar de ficar triste. Preciso trabalhar, treinar e jogar para que surja uma oportunidade de estar na Copa do Mundo. Estou preparado.”
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E agora?
As esperanças de Neymar de integrar a seleção brasileira para a Copa do Mundo parecem estar se esvaindo, já que ele não jogará nos amistosos de março contra a França e a Croácia. Ancelotti deve anunciar a lista definitiva da seleção para a Copa do Mundo no dia 18 de maio; a Seleção enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C quando o torneio tiver início neste verão nos EUA, no México e no Canadá.
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