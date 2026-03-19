“Ele foi ofuscado!” – Wayne Rooney afirma sem rodeios que o astro brasileiro Neymar nunca foi de nível mundial

Neymar comemorou seu 34º aniversário em fevereiro e agora se aproxima do fim de uma carreira repleta de títulos. O brasileiro ainda sonha em disputar uma última Copa do Mundo pela Seleção. No entanto, ele ficou de fora da última convocação do técnico Carlo Ancelotti, e o italiano explicou o motivo de sua ausência. Ele disse aos repórteres: “Neymar também pode estar na Copa do Mundo. Se ele conseguir chegar à próxima Copa do Mundo 100% recuperado, ele pode estar na Copa do Mundo. Por que ele não está nesta lista agora? Porque ele não está 100%. Precisamos de jogadores 100% recuperados neste momento. Mas, como eu disse, para a lista final, a conversa é diferente. Neymar tem que continuar trabalhando e jogando, mostrando suas qualidades em boa condição física.”

Neymar revelou sua decepção por ter ficado de fora, dizendo: “A convocação da seleção nacional acaba de ser anunciada. Não fomos convocados. É claro que estou triste, mas sempre vou torcer pela seleção. Agora é uma questão de continuar trabalhando e estar pronto caso surja uma oportunidade. Obviamente, é a minha última Copa do Mundo. Fiquei chateado. Mas amanhã tenho que parar de ficar triste. Preciso trabalhar, treinar e jogar para que surja uma oportunidade de estar na Copa do Mundo. Estou preparado.”