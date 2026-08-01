'Ele foi o jogador mais duro que enfrentei' - Romário presta homenagem à lenda do Milan e da Itália Franco Baresi

Em sua conta no Instagram, Romário expressou seu pesar pela morte do icônico defensor ao relembrar seus intensos duelos em campo: "Pessoal, hoje o futebol acordou muito mais triste com a morte de Franco Baresi.

"Quando eu jogava no PSV Eindhoven, enfrentei o Milan duas vezes, e já dava para perceber que Baresi era incrível. Depois nos encontramos de novo na final da Copa do Mundo de 1994, um dos jogos mais importantes das nossas vidas."

O ex-atacante do Barcelona, que sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Milan na final da Copa dos Campeões da Europa de 1994 enquanto Baresi estava suspenso, fez então o elogio definitivo à lenda italiana: "Posso dizer sem a menor dúvida, ele foi o jogador mais difícil que enfrentei na minha carreira."



