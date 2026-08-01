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'Ele foi o jogador mais duro que enfrentei' - Romário presta homenagem à lenda do Milan e da Itália Franco Baresi
Romário lamenta ícone defensivo
O mundo do futebol está de luto após a morte da lenda do Milan e da Itália Baresi, aos 66 anos, após uma batalha contra o câncer. O ex-atacante do Brasil Romario compartilhou uma homenagem emocionante para lembrar o lendário defensor, que foi um rival formidável tanto em nível de clubes quanto internacional. O encontro mais icônico entre eles aconteceu na final da Copa do Mundo de 1994, em Pasadena, quando Baresi fez um retorno milagroso apenas três semanas após passar por uma cirurgia no menisco.
Lenda do Brasil relembra adversário
Em sua conta no Instagram, Romário expressou seu pesar pela morte do icônico defensor ao relembrar seus intensos duelos em campo: "Pessoal, hoje o futebol acordou muito mais triste com a morte de Franco Baresi.
"Quando eu jogava no PSV Eindhoven, enfrentei o Milan duas vezes, e já dava para perceber que Baresi era incrível. Depois nos encontramos de novo na final da Copa do Mundo de 1994, um dos jogos mais importantes das nossas vidas."
O ex-atacante do Barcelona, que sofreu uma derrota por 4 a 0 para o Milan na final da Copa dos Campeões da Europa de 1994 enquanto Baresi estava suspenso, fez então o elogio definitivo à lenda italiana: "Posso dizer sem a menor dúvida, ele foi o jogador mais difícil que enfrentei na minha carreira."
Baresi deixou um legado indelével
Baresi passou toda a sua carreira profissional de 20 anos no Milan, conquistando três títulos da Liga dos Campeões e seis do Campeonato Italiano antes de pendurar as chuteiras.
Além dos confrontos competitivos entre eles, a admiração de Romario pelo icônico defensor o levou a participar do jogo de despedida de Baresi no San Siro: "Em 1997, tive a honra de participar de seu jogo de despedida. Esse cara estava em outro nível! Ele foi um símbolo do Milan e da seleção italiana. Um dos maiores defensores da história."
O campeão da Copa do Mundo de 1994 concluiu sua mensagem emocionante oferecendo suas condolências à família e aos entes queridos de Baresi: "Envio meu respeito por tudo o que ele fez pelo futebol e meu carinho à sua família e amigos. Que Deus o receba em paz. Obrigado, Baresi."
- AFP
Mundo do futebol homenageia Baresi
A morte de Baresi desencadeou uma onda global de homenagens de clubes, jogadores e figuras notáveis do esporte para honrar seu legado duradouro. O Milan deve promover homenagens especiais durante seus próximos jogos em competições nacionais e europeias para celebrar seu icônico ex-capitão. A maestria tática e a liderança de Baresi permanecerão para sempre como o padrão-ouro para gerações de zagueiros centrais modernos.
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