O Tottenham teve dificuldades no início da nova temporada da Premier League, sem conseguir uma vitória nas três primeiras partidas. No entanto, Fernandes insiste que o ambiente segue positivo.

Em entrevista à Sky Sports, o português explicou que De Zerbi teve um papel crucial em sua transferência de £ 85 milhões do West Ham. A visão do treinador convenceu o meio-campista de que o projeto no norte de Londres era o encaixe perfeito.

"Conversei com o Mister e ele foi a chave para esta decisão", afirmou Fernandes. "Ele falou comigo, falou com o meu pai, falou com a minha mãe. Então não foi só sobre mim, foi sobre as pessoas ao meu redor."