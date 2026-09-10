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Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

'Ele foi a peça-chave' - Matheus Fernandes revela a influência de Roberto De Zerbi na transferência de £ 85 milhões para o Tottenham

Mercado da bola
R. De Zerbi
Tottenham
Premier League
M. Fernandes

Matheus Fernandes revelou que o técnico Roberto De Zerbi foi o fator decisivo por trás de sua transferência de verão de £ 85 milhões para o Tottenham. Apesar de um início frustrante sem vitórias na nova temporada da Premier League, o confiante meio-campista acredita firmemente que o clube logo vai se recuperar, encontrar sua forma e, por fim, disputar os principais troféus.

  • Fator De Zerbi por trás de transferência gigantesca

    O Tottenham teve dificuldades no início da nova temporada da Premier League, sem conseguir uma vitória nas três primeiras partidas. No entanto, Fernandes insiste que o ambiente segue positivo.

    Em entrevista à Sky Sports, o português explicou que De Zerbi teve um papel crucial em sua transferência de £ 85 milhões do West Ham. A visão do treinador convenceu o meio-campista de que o projeto no norte de Londres era o encaixe perfeito.

    "Conversei com o Mister e ele foi a chave para esta decisão", afirmou Fernandes. "Ele falou comigo, falou com o meu pai, falou com a minha mãe. Então não foi só sobre mim, foi sobre as pessoas ao meu redor."

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    Paixão e apelo tático

    Fernandes ficou profundamente impressionado com a energia que De Zerbi traz ao clube. O meio-campista destacou que a paixão do treinador é evidente tanto dentro quanto fora de campo. "Você sente quando fala com ele, a energia, a paixão pelo futebol", acrescentou Fernandes.

    "No primeiro dia da pré-temporada, eu o encontrei e ele estava muito feliz. Eu também estava muito feliz por jogar para ele. Eu disse: 'Olha, eu escolhi o Tottenham porque uma das maiores razões foi você'". Fernandes também destacou que o sistema tático empregado por De Zerbi é muito atraente para ele, o que foi outro fator importante em sua decisão.

  • Qualidade do elenco e o efeito ketchup

    Apesar de o Tottenham ter apenas um ponto até aqui, Fernandes acredita que jogar ao lado de jogadores melhores vai elevar seu próprio desempenho. Ele está convencido de que o elenco tem a qualidade necessária para brigar por títulos. "Se você olhar para o elenco, é um grande time, com grandes jogadores, jogadores importantes, jogadores experientes, jogadores com muita qualidade. Então, quando você joga com jogadores melhores, acho que joga melhor", insistiu Fernandes. Ao abordar a atual má fase, ele comparou a situação deles a uma famosa analogia do futebol. "Você sabe que precisa de algum tempo para aprender o tempo de bola, tudo taticamente, e quando você chega lá, é como ketchup. Começa a jorrar."

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    O que vem a seguir para o Tottenham?

    O Tottenham agora buscará garantir sua primeira vitória na Premier League na temporada quando receber o Everton no sábado. Fernandes e seus companheiros de equipe entendem a importância de manter a calma durante este período de transição. Garantir três pontos neste fim de semana pode servir como o catalisador de que precisam para dar o pontapé inicial em sua campanha e começar a competir na parte de cima da tabela.

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