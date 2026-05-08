"Ele ficou furioso!" - Ismael Kone fala abertamente sobre a desavença com Roberto De Zerbi depois que o técnico do Tottenham foi acusado de ter sido "um idiota" com o jogador da seleção canadense

Desde então, Kone se pronunciou publicamente sobre a situação. Embora tenha reconhecido o desentendimento, o meio-campista insistiu que o conflito se resumia a filosofias diferentes sobre futebol, e não a hostilidade pessoal. Ele descreveu o desentendimento como um choque de ideias entre duas pessoas apaixonadas pelo esporte.

“Somos duas pessoas que amam o futebol, mas com duas visões diferentes”, explicou Kone à Gazzetta. “Ele tem realmente uma paixão incrível. Naquela época, eu estava passando por algumas dificuldades e provavelmente não fui capaz de lhe dar o que ele queria imediatamente. Passei bons momentos em Marselha; foi uma ótima experiência.

Lembro-me da habilidade dos meus companheiros e do carinho dos torcedores. Nunca serei grato o suficiente pelo que vivi lá, mesmo que não tenha saído como eu queria. Nunca direi nada de ruim sobre o Roberto: talvez ele pudesse ter sido mais paciente comigo e eu pudesse ter evitado responder. Coisas acontecem. Foi uma discussão como tantas outras: ele quer um ou dois toques no meio de campo, mas eu preciso de alguma liberdade. Quero procurar a jogada. Ele sabia disso, mas naquele dia ficou irritado.”