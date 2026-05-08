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"Ele ficou furioso!" - Ismael Kone fala abertamente sobre a desavença com Roberto De Zerbi depois que o técnico do Tottenham foi acusado de ter sido "um idiota" com o jogador da seleção canadense
Kone relembra o desentendimento com De Zerbi no campo de treinamento
Jesse Marsch reacendeu recentemente o debate sobre a relação entre Kone e De Zerbi, alegando que o técnico italiano tratou o meio-campista com dureza durante o período em que trabalharam juntos na França. O atual técnico da seleção canadense afirmou que De Zerbi tinha sido “um verdadeiro idiota” com o jovem meio-campista, que chegou ao time francês vindo do Watford em 2024 e partiu para o Sassuolo após dois anos. Ele fez sete partidas sob o comando de De Zerbi antes de ser relegado ao banco, e a tensão teria explodido em uma discussão no campo de treinamento. Durante o incidente, De Zerbi teria dito a Kone para procurar um novo clube, pois ele nunca mais jogaria sob seu comando.
- AFP
Kone explica as diferenças na visão do futebol
Desde então, Kone se pronunciou publicamente sobre a situação. Embora tenha reconhecido o desentendimento, o meio-campista insistiu que o conflito se resumia a filosofias diferentes sobre futebol, e não a hostilidade pessoal. Ele descreveu o desentendimento como um choque de ideias entre duas pessoas apaixonadas pelo esporte.
“Somos duas pessoas que amam o futebol, mas com duas visões diferentes”, explicou Kone à Gazzetta. “Ele tem realmente uma paixão incrível. Naquela época, eu estava passando por algumas dificuldades e provavelmente não fui capaz de lhe dar o que ele queria imediatamente. Passei bons momentos em Marselha; foi uma ótima experiência.
Lembro-me da habilidade dos meus companheiros e do carinho dos torcedores. Nunca serei grato o suficiente pelo que vivi lá, mesmo que não tenha saído como eu queria. Nunca direi nada de ruim sobre o Roberto: talvez ele pudesse ter sido mais paciente comigo e eu pudesse ter evitado responder. Coisas acontecem. Foi uma discussão como tantas outras: ele quer um ou dois toques no meio de campo, mas eu preciso de alguma liberdade. Quero procurar a jogada. Ele sabia disso, mas naquele dia ficou irritado.”
Imagens de um documentário trouxeram a rivalidade à tona
O incidente veio a público mais tarde, quando o Marselha incluiu imagens da discussão em um documentário de retrospectiva da temporada que celebrava seu retorno à Liga dos Campeões.
Ao falar sobre o documentário, ele disse: “Foi uma decisão do Marselha. Eu não sabia que eles iriam incluir isso no documentário comemorando aquela temporada especial com o retorno à Liga dos Campeões. Esse episódio não me mudou. Eu sei de onde venho, mas fiquei triste por isso poder ter afetado as pessoas ao meu redor. E há algo que ninguém sabe.”
Apesar da publicidade em torno da disputa, Koné revelou que já se reconciliou com De Zerbi durante uma recente visita à Inglaterra.
“Há algumas semanas, fui a Londres com dois companheiros de equipe”, acrescentou ele. “Encontrei o Roberto, e ele me deu um grande abraço. Conversamos sobre tantas coisas, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, as redes sociais e a mídia exageram demais.”
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O bom desempenho no Sassuolo está atraindo interesse de outras equipes
A carreira de Kone evoluiu significativamente desde que deixou o Marselha. Agora no Sassuolo, o meio-campista marcou seis gols na Série A nesta temporada e despertou o interesse da Roma, do AC Milan e da Inter. O jogador de 23 anos continua focado em seu clube atual e na preparação para a próxima Copa do Mundo.