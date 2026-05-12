O comentarista da Sky Sports, Jamie Carragher, foi contundente em sua avaliação do incidente durante o Monday Night Football, destacando que Tel parecia ter visto o adversário antes de tentar o desarme. O ex-jogador do Liverpool disse: “Foi uma decisão simplesmente insana do Tel. Às vezes a gente pensa que, como jogadores, já passamos por situações em que não vemos o adversário se aproximando. Mas ele está prestes a tomar sua decisão e o vê, ele olha. Então, ele já tomou sua decisão, mas assim que percebe que há alguém ali, precisa mudar.

"Ele ainda tem tempo, precisa mudar de ideia. Achei que ele não tivesse visto o adversário inicialmente, mas ele viu. É uma decisão muito, muito ruim. Estamos falando de um jovem jogador de ataque, que tomou duas decisões ridículas neste jogo."



