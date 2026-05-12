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"Ele ficou arrependido" - Roberto De Zerbi promete "beijar e abraçar" Mathys Tel após o "louco" chute de bicicleta que resultou em um pênalti decisivo contra o Tottenham na partida contra o Leeds
O herói se torna vilão
O Tottenham parecia prestes a abrir quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento depois que Tel abriu o placar com um chute com efeito sublime de 20 metros. No entanto, a tarde do jovem se transformou em um pesadelo quando ele tentou uma ousada bicicleta para afastar a bola dentro da própria área. A manobra imprudente acertou na cabeça do zagueiro do Leeds, Ethan Ampadu, levando a uma decisão revertida pelo VAR e a um pênalti convertido por Dominic Calvert-Lewin, que empatou o jogo e interrompeu o ímpeto de sobrevivência do Spurs.
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Carragher critica decisão "absurda"
O comentarista da Sky Sports, Jamie Carragher, foi contundente em sua avaliação do incidente durante o Monday Night Football, destacando que Tel parecia ter visto o adversário antes de tentar o desarme. O ex-jogador do Liverpool disse: “Foi uma decisão simplesmente insana do Tel. Às vezes a gente pensa que, como jogadores, já passamos por situações em que não vemos o adversário se aproximando. Mas ele está prestes a tomar sua decisão e o vê, ele olha. Então, ele já tomou sua decisão, mas assim que percebe que há alguém ali, precisa mudar.
"Ele ainda tem tempo, precisa mudar de ideia. Achei que ele não tivesse visto o adversário inicialmente, mas ele viu. É uma decisão muito, muito ruim. Estamos falando de um jovem jogador de ataque, que tomou duas decisões ridículas neste jogo."
De Zerbi dá um abraço em público
Em nítido contraste com os comentaristas da televisão, De Zerbi optou por proteger seu jogador das críticas decorrentes do empate. Quando questionado sobre como abordaria o erro com o ex-jogador do Bayern de Munique, De Zerbi disse: “Nada. Ele é jovem, é um talento, vou beijá-lo e abraçá-lo e parar por aí, porque ele não precisa de muitas palavras. Ele ficou triste pelo... não, não foi um erro, porque não é um erro, mas pode acontecer que um jogador jovem cometa esse erro nessa situação.”
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Derby londrino de alto risco
O Tottenham agora enfrenta uma difícil viagem a Stamford Bridge para enfrentar o Chelsea no dia 19 de maio, ciente de que sua vantagem de dois pontos sobre o West Ham continua precária. O retorno de James Maddison após uma lesão de longa duração no joelho traz um impulso criativo significativo, mas De Zerbi precisa corrigir a ingenuidade defensiva que custou ao time dois pontos vitais. Com apenas duas partidas restantes, a permanência do Spurs na Premier League está por um fio.