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“Ele fica furioso muito rápido” – Por que Cristiano Ronaldo nunca poderia ser técnico, enquanto ex-companheiro do Manchester United apoia o retorno de CR7 a Old Trafford em uma função diferente
Ronaldo em busca dos 1.000 gols e da glória na Copa do Mundo
Não há sinais de que Ronaldo vá pendurar as chuteiras tão cedo, apesar de já ter 41 anos. Ele tem mantido um desempenho individual notável no Oriente Médio, pelo Al-Nassr, o que permitiu a conquista do título da Liga Profissional da Arábia Saudita na temporada 2025-26.
Espera-se que o eterno atacante seja o capitão de Portugal na Copa do Mundo deste verão, enquanto continua em busca dos 1.000 gols em competições oficiais na carreira. Não resta muito para ele conquistar, mas metas que ajudam a manter acesa a chama da competitividade continuam a surgir.
Outro desafio pode surgir em campo, em meio a rumores de que ele se juntaria ao eterno rival Lionel Messi na MLS, no Inter de Miami, enquanto cargos de proprietário ou consultor de clube estão sendo cogitados para quando chegar o dia de abraçar a aposentadoria com relutância.
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Técnico ou diretor? Qual é a melhor função para Ronaldo no Manchester United?
Um retorno à Inglaterra pode parecer atraente nessa fase, dados seus fortes laços com o United, gigante da Premier League. O ex-companheiro de equipe Djemba-Djemba — em entrevista exclusiva concedida em parceria com a ToonieBet — disse ao GOAL, quando questionado se Ronaldo poderia ocupar cargos no banco de reservas ou na diretoria: “Acho que a função de diretor seria muito melhor para ele. Não consigo imaginar Cristiano como técnico, porque Cristiano é um homem que, sempre, quer chegar ao topo, sempre.
“Não me surpreende vê-lo jogar aos 41 anos, não me surpreende porque eu o conhecia quando ele tinha 17. Eu estava com ele, caminhávamos juntos depois dos treinos, íamos comer juntos, assistíamos TV juntos, às vezes na minha casa, às vezes na casa dele, a mãe dele estava lá, eu via o pai dele, quando o pai vinha de Portugal para Manchester às vezes para visitar, e Cristiano, ele sempre queria mais, e mais, e mais, e mais.
“Não me surpreende vê-lo jogar aos 41 anos. Não me surpreende porque eu o conheço e sei que ser técnico será difícil para ele — ele fica furioso muito, muito rápido! Eu consigo imaginá-lo como um bom diretor.”
Ronaldo é cotado para um retorno espetacular a Old Trafford
Djemba-Djemba não é o primeiro ex-companheiro de Ronaldo a sugerir que ele poderia desempenhar um papel nos bastidores de Old Trafford. Danny Simpson já havia dito ao GOAL: “Se você observar a mentalidade dele, fica claro que ele se importa com o clube. Acho que ele diria que gostaria de voltar, mas de uma forma diferente. Não acho que ele tenha gostado da maneira como saiu, então gostaria de voltar e tornar o United grande novamente, em algum nível de tomada de decisões.
“O lado empresarial é obviamente muito diferente, mas ele também é um empresário. Não dá para criticar a equipe que ele tem ao seu redor. Eu adoraria que ele voltasse, porque acho que ele tem muito a oferecer, mesmo nesse lado do jogo daqui para frente. Só pela mentalidade dele e por tudo o que faz, ele consegue. É disso que o United precisa.”
Wes Brown acrescentou: “Ele definitivamente poderia passar para a diretoria, tem a capacidade de deixar o cargo de técnico e assumir um cargo executivo, 100%. Por que não? Se ele estiver gostando, será perfeito para ele.”
Quinton Fortune disse durante sua conversa com o GOAL: “No Manchester United, eu poderia vê-lo como coproprietário; ele fez coisas incríveis no futebol e também financeiramente, tudo é possível porque ele ama o clube. O clube ainda o ama pelas memórias incríveis que ele criou lá; se ele tivesse uma oportunidade nos bastidores, acho que ele não pensaria duas vezes para fazer parte disso.”
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O eterno Ronaldo não vai se aposentar tão cedo
Ronaldo tem contrato com o Al-Nassr até o verão de 2027. Ele espera poder jogar ao lado de seu filho mais velho, Cristiano Jr., em algum momento, e isso pode acontecer ainda em Riade — já que o talentoso adolescente se prepara para deixar as categorias de base.
Muitos não hesitaram em sugerir que CR7 poderia prolongar sua carreira por vários anos ainda, jogando até os 45 anos ou mais, mas o United provavelmente garantirá que uma porta em Manchester permaneça aberta para um ídolo da torcida e membro icônico do lendário clube da camisa nº 7.