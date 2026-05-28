“Ele fica furioso muito rápido” – Por que Cristiano Ronaldo nunca poderia ser técnico, enquanto ex-companheiro do Manchester United apoia o retorno de CR7 a Old Trafford em uma função diferente

Djemba-Djemba não é o primeiro ex-companheiro de Ronaldo a sugerir que ele poderia desempenhar um papel nos bastidores de Old Trafford. Danny Simpson já havia dito ao GOAL: “Se você observar a mentalidade dele, fica claro que ele se importa com o clube. Acho que ele diria que gostaria de voltar, mas de uma forma diferente. Não acho que ele tenha gostado da maneira como saiu, então gostaria de voltar e tornar o United grande novamente, em algum nível de tomada de decisões.

“O lado empresarial é obviamente muito diferente, mas ele também é um empresário. Não dá para criticar a equipe que ele tem ao seu redor. Eu adoraria que ele voltasse, porque acho que ele tem muito a oferecer, mesmo nesse lado do jogo daqui para frente. Só pela mentalidade dele e por tudo o que faz, ele consegue. É disso que o United precisa.”

Wes Brown acrescentou: “Ele definitivamente poderia passar para a diretoria, tem a capacidade de deixar o cargo de técnico e assumir um cargo executivo, 100%. Por que não? Se ele estiver gostando, será perfeito para ele.”

Quinton Fortune disse durante sua conversa com o GOAL: “No Manchester United, eu poderia vê-lo como coproprietário; ele fez coisas incríveis no futebol e também financeiramente, tudo é possível porque ele ama o clube. O clube ainda o ama pelas memórias incríveis que ele criou lá; se ele tivesse uma oportunidade nos bastidores, acho que ele não pensaria duas vezes para fazer parte disso.”