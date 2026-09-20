Getty Images Sport
Traduzido por
'Ele fez três grandes defesas' - Michael Carrick culpa o heroísmo de Bernd Leno por o Manchester United não conseguir vencer o Fulham
Leno se agiganta diante da pressão do United
Carrick demonstrou frustração após o empate por 1 a 1 de sua equipe com o Fulham, apontando diretamente para Leno como o principal motivo de os visitantes não terem conquistado os três pontos. O resultado deixa o Manchester United com apenas cinco pontos em seus cinco primeiros jogos na Premier League, igualando sua menor pontuação conjunta neste estágio de uma temporada, registrada anteriormente em 2014-15.
Ao refletir sobre a partida, Carrick sentiu que sua equipe fez o suficiente para conquistar os três pontos, apesar do tropeço. "Achei que deveríamos ter vencido o jogo, achei que criamos o suficiente para vencer o jogo", disse à Sky Sports.
Apontando diretamente para a atuação do goleiro do Fulham, Carrick acrescentou: "Acho que provavelmente o goleiro deles, na verdade. As defesas que ele fez hoje... provavelmente fez três grandes defesas. Acertamos a trave duas vezes e tivemos um monte de oportunidades. Claro que não estamos felizes por não ter vencido o jogo, mas com certeza há coisas positivas para tirar disso."
- Getty Images Sport
Um revés bizarro em Craven Cottage
A tarde tomou um rumo pior para o United quando uma sequência caótica dentro da própria área resultou em um gol de abertura dos pesadelos para o Fulham. Lisandro Martinez acabou mandando a bola contra o próprio patrimônio depois de o goleiro Senne Lammens não conseguir afastar com segurança uma finalização rasteira de Calvin Bassey.
Carrick manteve a calma sobre a natureza do gol sofrido, reconhecendo que esse tipo de lance muitas vezes é inevitável no calor de uma batalha da Premier League. "O gol que sofremos foi um desses lances. Os garotos poderiam ter pensado que era um daqueles dias, mas eu realmente gostei da reação. Quase vencemos no fim. Viemos para buscar a vitória, claro, e a forma como tudo aconteceu e a maneira como terminamos é o lado positivo que tiramos disso", disse ele à Sky Sports.
Falando à BBC Sport, o técnico do United também sugeriu que sua equipe teve azar por não receber uma falta na jogada que originou o gol de abertura do Fulham. "Acho que talvez tenha sido falta primeiro em Matheus [Cunha], há uma discussão sobre isso. O chute veio passando por alguém e tudo aconteceu muito rápido. Bastantes momentos assim têm acontecido contra nós. Felizmente, ainda tiramos algo, mesmo que pequeno, do jogo."
Cunha salva um ponto no fim
Quando o relógio se aproximava dos 90 minutos, a pressão incessante do United finalmente deu resultado com Matheus Cunha. O atacante arriscou de cerca de 18 metros, e a bola sofreu um desvio significativo no defensor do Fulham David Affengruber, sem dar qualquer chance ao até então imbatível Leno, antes de morrer no canto.
Apesar das sugestões de que sua equipe careceu de urgência em determinados momentos da partida, Carrick defendeu a abordagem e o nível de energia de seus jogadores. Ao ser perguntado se o time havia sido passivo, respondeu: "Eu não achei que fomos. Você achou que fomos? O futebol é um jogo difícil. Controlamos boa parte do primeiro tempo. É a Premier League e você vai ter momentos em que as coisas não acontecem totalmente do seu jeito. Esperar domínio total durante o jogo inteiro, acho que ninguém consegue isso nesta liga."
- AFP
Lições da pausa internacional
O resultado deixa o Manchester United na 12ª posição, com apenas cinco pontos nas cinco primeiras partidas, um início bem abaixo das expectativas em Old Trafford. No entanto, Carrick insiste que há aspectos estruturais positivos sobre os quais construir, enquanto a temporada doméstica faz uma pausa para a Data Fifa.
Concluindo sua avaliação da atuação, Carrick enfatizou que o elenco ainda está em uma fase de desenvolvimento sob seu comando. O treinador afirmou: "Acho que podemos tirar muita coisa de hoje. Acho que também podemos aprender muito. Podemos ser melhores em certas coisas, isso é bem claro, mas houve alguns bons sinais hoje."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.