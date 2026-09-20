A tarde tomou um rumo pior para o United quando uma sequência caótica dentro da própria área resultou em um gol de abertura dos pesadelos para o Fulham. Lisandro Martinez acabou mandando a bola contra o próprio patrimônio depois de o goleiro Senne Lammens não conseguir afastar com segurança uma finalização rasteira de Calvin Bassey.

Carrick manteve a calma sobre a natureza do gol sofrido, reconhecendo que esse tipo de lance muitas vezes é inevitável no calor de uma batalha da Premier League. "O gol que sofremos foi um desses lances. Os garotos poderiam ter pensado que era um daqueles dias, mas eu realmente gostei da reação. Quase vencemos no fim. Viemos para buscar a vitória, claro, e a forma como tudo aconteceu e a maneira como terminamos é o lado positivo que tiramos disso", disse ele à Sky Sports.

Falando à BBC Sport, o técnico do United também sugeriu que sua equipe teve azar por não receber uma falta na jogada que originou o gol de abertura do Fulham. "Acho que talvez tenha sido falta primeiro em Matheus [Cunha], há uma discussão sobre isso. O chute veio passando por alguém e tudo aconteceu muito rápido. Bastantes momentos assim têm acontecido contra nós. Felizmente, ainda tiramos algo, mesmo que pequeno, do jogo."