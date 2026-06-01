"Ele fez isso muito bem!" Deniz Undav coloca Julian Nagelsmann em uma situação complicada antes da Copa do Mundo

Na última temporada da Bundesliga, Undav foi o melhor atacante alemão, com 19 gols; na seleção alemã, ele já marcou seis vezes em oito partidas. “Tenho confiança o tempo todo”, disse Undav. Ele quer “aproveitar o momento” e “simplesmente seguir em frente”. Depois, caberá ao técnico da seleção “decidir” sobre suas escalações.

Nagelsmann já sabe o que tem em Undav. Quando o jogo ficou difícil contra os finlandeses da segunda divisão no primeiro tempo, ele cabeceou, no melhor estilo de um centroavante, um cruzamento de Joshua Kimmich para abrir o placar. No 3 a 0, ele se mostrou frio na hora de finalizar após um passe perfeito de Lennart Karl. “Precisamos de jogadores que consigam empurrar a bola para dentro. Ele fez isso muito bem”, elogiou Nagelsmann.

Mas a concorrência é grande. Em comparação com Nick Woltemade, que só entrou no final, Undav se destacou. Mas Kai Havertz, que só se juntará ao time em Chicago devido à final da Liga dos Campeões, (ainda) leva vantagem com Nagelsmann. “Precisamos do Kai, o gol dele na final da Liga dos Campeões foi extraordinário”, disse o técnico da seleção alemã e destacou ainda outra qualidade: “Dá para ver a importância dele, a dedicação na defesa, a força brutal de cabeça também na defesa em jogadas de bola parada.”

Undav está ciente da forte concorrência. “Temos três atacantes muito bons. Não importa quem jogar, quem jogar merece”, disse Undav, que comemora seu 30º aniversário no dia da final da Copa do Mundo, em 19 de julho.

Ele não deixou dúvidas sobre onde a grande festa deve acontecer. A febre da Copa do Mundo está “ficando cada vez maior”, mas o torneio só será um sucesso “se a gente ganhar essa parada”, enfatizou. E sorriu maliciosamente de novo.