Ele próprio já saberá um pouco antes. O público, porém, ainda terá de esperar mais doze dias. Será então que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, anunciará, no dia 21 de maio, a lista de convocados para a Copa do Mundo.
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Ele fez de tudo pelo BVB para garantir sua vaga na Copa do Mundo: será que Julian Nagelsmann realmente vai deixar de fora o melhor artilheiro alemão?
O Borussia Dortmund garantirá a presença de dois jogadores: Nico Schlotterbeck e Felix Nmecha são titulares certos na seleção alemã. Waldemar Anton também deve conseguir uma vaga no elenco para a Copa do Mundo. Restam, então, dois candidatos em situação incerta: Karim Adeyemi — cujas chances diminuíram significativamente após quatro partidas sem jogar e devido a atuações modestas nos últimos tempos — e Maximilian Beier.
O fato de este último ainda ter que torcer por sua vaga no elenco é difícil de entender apenas olhando para as estatísticas. Afinal, Beier é, excluindo os atacantes puros, o melhor artilheiro alemão. Com 20 participações em gols (dez gols, dez assistências), o jogador de 23 anos soma agora 43 partidas oficiais nesta temporada.
Nenhum de seus concorrentes na posição apresenta números semelhantes. Nem Leroy Sané (16 pontos), nem Kevin Schade (11), nem Said El Mala (17), nem Chris Führich (16) e nem Adeyemi (15). É claro que as diferenças são mínimas. Nagelsmann precisa montar um time que, idealmente, seja harmonioso e equilibrado. Portanto, olhar apenas para os números e nada mais seria uma visão um tanto limitada.
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Maximilian Beier: “É disso que precisamos em uma Copa do Mundo”
No entanto, Beier teria merecido de todo o seu lugar. Sua última partida pela seleção foi no dia 13 de outubro, na vitória por 1 a 0 na Irlanda do Norte. Depois disso, Nagelsmann não o convocou mais. Beier não se deixou abalar por isso e, em 2026, teve um desempenho simplesmente espetacular. Seis gols e sete assistências estão registrados em seu nome.
A isso se somam os fatores que o técnico do Dortmund, Niko Kovac, resumiu recentemente com precisão: “É disso que precisamos em uma Copa do Mundo.” Ele se referia à ética de trabalho sempre elevada de Beier, aliada a uma resistência surpreendente. O jogador, que já disputou sete partidas pela seleção, realiza um trabalho incansável em cada jogo, independentemente da posição em que atua.
Pois há mais um aspecto: em sua posição ideal como meia-atacante, Beier só entra em campo esporadicamente no BVB. Recentemente, ele tem atuado cada vez mais como ala-esquerdo, percorrendo incansavelmente toda a lateral com grande energia. Defensivamente, seu desempenho foi bom; ofensivamente, sua produção não diminuiu.
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Nagelsmann vai escalar um ou dois atacantes de contra-ataque?
Na vitória por 3 a 2 sobre o Frankfurt na noite de sexta-feira, Beier brilhou com mais duas assistências impecáveis. “Sim, claro que é importante para mim”, disse ele em seguida à Sky. “Tento dar o meu melhor. Meu objetivo é a Copa do Mundo.”
No curso da DFB em março, Nagelsmann também deu, como de costume, uma visão sincera de suas reflexões e disse, referindo-se a Beier, Adeyemi e Schade: “Da forma como as coisas estão hoje, provavelmente levaremos um, no máximo dois desses atacantes de contra-ataque.” O técnico da seleção alemã também atestou que Beier já tinha uma “média muito boa”.
Para Nagelsmann, seria um pacote multifacetado que o jogador do Dortmund poderia oferecer — ao contrário, por exemplo, de seus concorrentes. Beier é um profissional exemplar e um jogador de equipe, versátil e que não se importa em fazer qualquer coisa. Ele não causa confusão e estaria ciente de seu papel como desafiante.
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Será que Beier se beneficia da lesão de Gnabry?
O fato de Nagelsmann ter deixado de escalar Beier recentemente já causou irritação no BVB. “Acho que há muitas, muitas razões. Muito mais razões para escalá-lo do que para não escalá-lo”, disse Kovac há quase dois meses, quando Beier teve que ficar em Dortmund. O diretor esportivo Lars Ricken chegou a definir o desempenho de Beier como “excelente há semanas”.
O que pode ser positivo para Beier é a lesão de Serge Gnabry. Isso abriu uma porta, e Nagelsmann precisa resolver essa questão – talvez, afinal, com dois jogadores da categoria de atacantes de contra-ataque.
Beier tem agora mais uma partida para elevar ainda mais seus números já muito bons e se destacar. No próximo sábado, o Borussia joga fora de casa em Bremen.
Logo depois, o telefone de Beier vai tocar. Ele revelou na época que ficou “muito nervoso” quando Nagelsmann o convocou pela primeira vez, em março de 2024: “Não consegui dizer uma frase decente.” Desta vez, deve ser diferente, independentemente da mensagem do técnico da seleção alemã.
BVB - Calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data Concurso Jogo 16 de maio Bundesliga Werder Bremen x BVB 18 de julho Jogo amistoso Rot-Weiß Oberhausen x BVB 29 de julho Amistoso Cerezo Osaka x BVB 1º de agosto Amistoso FC Tokyo x BVB