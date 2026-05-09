Ele fez de tudo pelo BVB para garantir sua vaga na Copa do Mundo: será que Julian Nagelsmann realmente vai deixar de fora o melhor artilheiro alemão?

O Borussia Dortmund garantirá a presença de dois jogadores: Nico Schlotterbeck e Felix Nmecha são titulares certos na seleção alemã. Waldemar Anton também deve conseguir uma vaga no elenco para a Copa do Mundo. Restam, então, dois candidatos em situação incerta: Karim Adeyemi — cujas chances diminuíram significativamente após quatro partidas sem jogar e devido a atuações modestas nos últimos tempos — e Maximilian Beier.

O fato de este último ainda ter que torcer por sua vaga no elenco é difícil de entender apenas olhando para as estatísticas. Afinal, Beier é, excluindo os atacantes puros, o melhor artilheiro alemão. Com 20 participações em gols (dez gols, dez assistências), o jogador de 23 anos soma agora 43 partidas oficiais nesta temporada.

Nenhum de seus concorrentes na posição apresenta números semelhantes. Nem Leroy Sané (16 pontos), nem Kevin Schade (11), nem Said El Mala (17), nem Chris Führich (16) e nem Adeyemi (15). É claro que as diferenças são mínimas. Nagelsmann precisa montar um time que, idealmente, seja harmonioso e equilibrado. Portanto, olhar apenas para os números e nada mais seria uma visão um tanto limitada.