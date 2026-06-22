Helio Varela saiu correndo após seu chute certeiro — e todos correram atrás dele. O novo herói popular de Cabo Verde desapareceu por um instante em meio a uma comemoração eufórica; em seguida, foi carregado nos ombros e apresentado aos próprios torcedores e ao mundo inteiro. Pois, graças a Varela, o conto de fadas da seleção azarão na Copa do Mundo segue para a prorrogação. Mais ainda: os “Tubarões Azuis” agora querem morder de verdade.
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Ele fez com que toda uma nação se voltasse contra ele! Varela, o novo herói popular de Cabo Verde na Copa do Mundo, ainda era considerado uma persona non grata há três anos
"Sempre sonhei com isso, mas nunca imaginei que fosse acontecer dessa forma", disse Varela, que marcou apenas três minutos após entrar em campo, empatando o jogo em 2 a 2 (1 a 2) contra o Uruguai e levando o pequeno arquipélago africano no Atlântico ao delírio: "Marcar meu primeiro gol pela seleção nacional na minha estreia na Copa do Mundo é simplesmente incrível. Não tenho palavras.”
“Inacreditável” é um adjetivo que se encaixa muito bem em Varela e companhia. A seleção, que ocupa a 63ª posição no ranking mundial, já enfrentou a Espanha e o Uruguai no Grupo H — e, mesmo assim, os azarões continuam invictos. Um cenário que, há alguns dias, ainda parecia impossível. No entanto, o país com apenas cerca de 525 mil habitantes agora tem, de repente, a chance de chegar às oitavas de final em sua estreia na Copa do Mundo. Até mesmo a liderança do grupo ainda está ao seu alcance.
“No momento, pensamos apenas em nos classificar para a próxima fase”, disse o técnico Pedro Leito Brito, a quem todos chamam apenas de “Bubista”, referindo-se ao último jogo da fase de grupos contra a Arábia Saudita na madrugada de sábado: “Não importa o quão pequeno você seja, se tiver vontade de lutar pelo que quer, na maioria das vezes você consegue.”
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Varela, herói da Copa do Mundo, recusou participar da Copa Africana das Nações
Cabo Verde já fez história, mas a equipe quer mais — com toda a força. Agressiva, cheia de energia e habilidosa — foi assim que o adversário também incomodou o Uruguai. E, desta vez, o grande herói não foi o goleiro Vozinha — cuja mãe havia vindo de avião especialmente para a partida e torcia animadamente no estádio —, mas sim Kevin Pina, que marcou o primeiro gol de Cabo Verde em uma Copa do Mundo com um tiro livre de cerca de 30 metros (21º minuto). E, claro, o astuto Varela.
O jogador de 24 anos, do Maccabi Tel Aviv, esperou habilmente pela sua chance ao marcar o gol de empate (61º), aproveitou um passe para trás desleixado e assim igualou o placar, após os gols de Maxi Araujo (44º) e Agustín Canobbio (45’+6) pelo Uruguai. Os torcedores o comemoraram freneticamente por isso, inclusive em seu país.
No entanto, há pouco mais de três anos, Varela era, de certa forma, o “inimigo público número um” do futebol, quando recusou educadamente a convocação para a Copa Africana das Nações. Muitos torcedores ficaram profundamente decepcionados. Agora, tudo está esquecido. Em vez disso, Varela tornou-se, de repente, um dos rostos mais radiantes dos “heróis azarões da Copa do Mundo” (The Guardian).
E esse conto de fadas está longe de chegar ao fim. “Para o mundo, pode ser uma surpresa, mas para nós não”, disse Pina sobre a trajetória de Cabo Verde na Copa do Mundo até agora: “Agora, o importante é continuar trazendo alegria ao nosso povo.” Talvez até mesmo como campeão do grupo?