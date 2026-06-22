"Sempre sonhei com isso, mas nunca imaginei que fosse acontecer dessa forma", disse Varela, que marcou apenas três minutos após entrar em campo, empatando o jogo em 2 a 2 (1 a 2) contra o Uruguai e levando o pequeno arquipélago africano no Atlântico ao delírio: "Marcar meu primeiro gol pela seleção nacional na minha estreia na Copa do Mundo é simplesmente incrível. Não tenho palavras.”

“Inacreditável” é um adjetivo que se encaixa muito bem em Varela e companhia. A seleção, que ocupa a 63ª posição no ranking mundial, já enfrentou a Espanha e o Uruguai no Grupo H — e, mesmo assim, os azarões continuam invictos. Um cenário que, há alguns dias, ainda parecia impossível. No entanto, o país com apenas cerca de 525 mil habitantes agora tem, de repente, a chance de chegar às oitavas de final em sua estreia na Copa do Mundo. Até mesmo a liderança do grupo ainda está ao seu alcance.

“No momento, pensamos apenas em nos classificar para a próxima fase”, disse o técnico Pedro Leito Brito, a quem todos chamam apenas de “Bubista”, referindo-se ao último jogo da fase de grupos contra a Arábia Saudita na madrugada de sábado: “Não importa o quão pequeno você seja, se tiver vontade de lutar pelo que quer, na maioria das vezes você consegue.”