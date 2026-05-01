"Ele faz o que quer com ele": Toni Kroos ficou muito impressionado com um jogador do FC Bayern contra o PSG

Seu marcador direto, Nuno Mendes, mal conseguiu controlar Olise. “Ele faz o que quer com aquele que, para mim, é o melhor lateral-esquerdo do mundo”, afirmou Kroos. E isso apesar de Mendes ter, no passado recente, “colocado muitos bons alas-direitos no bolso”. Kroos supôs que o português de 23 anos deve ter pensado: “Caramba, agora tem um cara contra quem eu não sou fisicamente superior — e isso já é difícil.”

Com atuações consistentemente excelentes, Olise entrou nesta temporada no círculo dos candidatos ao Ballon d’Or. Em 47 partidas oficiais, o jogador de 24 anos marcou 20 gols e deu 29 assistências.

O comentarista de TV francês Christophe Dugarry chegou a comparar Olise com o ícone Zinedine Zidane após a partida contra o PSG. “Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas acho que esse rapaz tem algo de ‘Zizou’ na maneira um tanto descontraída como controla a bola, usa o corpo, se movimenta entre as linhas e na sua visão de jogo”, esclareceu Dugarry na RMC.