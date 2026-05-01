"Simplesmente impressionante", foi como Kroos avaliou a atuação de Olise no primeiro tempo, conforme contou em seu podcast "Einfach mal Luppen". O ponta-direita francês deu assistência para Luis Díaz antes da falta que resultou no pênalti (20'), provocou um quase autogol de João Neves (32') e marcou o gol do empate em 2 a 2 após um drible espetacular (41').
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"Ele faz o que quer com ele": Toni Kroos ficou muito impressionado com um jogador do FC Bayern contra o PSG
Seu marcador direto, Nuno Mendes, mal conseguiu controlar Olise. “Ele faz o que quer com aquele que, para mim, é o melhor lateral-esquerdo do mundo”, afirmou Kroos. E isso apesar de Mendes ter, no passado recente, “colocado muitos bons alas-direitos no bolso”. Kroos supôs que o português de 23 anos deve ter pensado: “Caramba, agora tem um cara contra quem eu não sou fisicamente superior — e isso já é difícil.”
Com atuações consistentemente excelentes, Olise entrou nesta temporada no círculo dos candidatos ao Ballon d’Or. Em 47 partidas oficiais, o jogador de 24 anos marcou 20 gols e deu 29 assistências.
O comentarista de TV francês Christophe Dugarry chegou a comparar Olise com o ícone Zinedine Zidane após a partida contra o PSG. “Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas acho que esse rapaz tem algo de ‘Zizou’ na maneira um tanto descontraída como controla a bola, usa o corpo, se movimenta entre as linhas e na sua visão de jogo”, esclareceu Dugarry na RMC.
Não é só Michael Olise que está sendo ovacionado após o espetacular jogo que terminou em 5 a 4
No entanto, entre o grupo de especialistas internacionais, houve divergências sobre quem teria sido o jogador que mais se destacou nesse espetáculo que terminou em 5 a 4. Mats Hummels considerou Luis Díaz, do Bayern de Munique, o “melhor em campo”, enquanto Clarence Seedorf chegou a considerar o ponta-esquerda do PSG, Kvicha Kvaratskhelia, o “melhor jogador do mundo”. Enquanto isso, a UEFA elegeu o atual melhor jogador do mundo, Ousmane Dembélé, como o Man of the Match.
A tão esperada partida de volta entre o FC Bayern e o PSG será disputada na próxima quarta-feira, às 21h, na Allianz Arena, em Munique.