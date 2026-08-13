Getty/GOAL
Traduzido por
'Ele fará o que Bruno Fernandes faz' - John Barnes explica como o 'jogador favorito' Florian Wirtz pode virar uma história de sucesso de £ 116 milhões no Liverpool
Wirtz registrou sete gols e o mesmo número de assistências em sua temporada de estreia
O ex-astro do Bayer Leverkusen se tornou brevemente o jogador mais caro do futebol britânico ao se transferir para Merseyside no verão de 2025. Naquele momento, ele se juntou ao então campeão da Premier League.
A campanha de 2025-26 se mostrou difícil para todos os envolvidos, com o Liverpool tropeçando até terminar em quinto lugar. Isso foi suficiente para garantir vaga na Champions League, mas a queda preocupante de desempenho levou Arne Slot a ser demitido do cargo de treinador.
Andoni Iraola agora assumiu o comando, com o espanhol disposto a deixar sua própria marca em um elenco repleto de estrelas. Ele sabe da necessidade de extrair o melhor de jogadores decisivos que não renderam, como Wirtz e o atacante de £125 milhões (US$ 169 milhões) Alexander Isak. Este último marcou apenas quatro gols na última temporada, enquanto o primeiro balançou as redes em sete ocasiões e deu o mesmo número de assistências.
- Getty
Barnes aposta que Wirtz se tornará uma presença talismânica em Anfield
Esse desempenho precisa melhorar, e rápido, com o ídolo do Liverpool Barnes, falando em parceria com 247Bet, dizendo à GOAL ao ser perguntado se teria algum conselho para Wirtz: “Ele é meu jogador favorito no Liverpool. É meu jogador favorito. Agora o time tem que jogar em torno dele.
“Quando você tem [Hugo] Ekitike e [Cody] Gakpo e outros jogadores que fazem a mesma coisa que ele, ele tem que ser o principal jogador. Então não tenho nenhum conselho para ele, porque acho que toda vez que joga, joga bem.
“O time tem que se adaptar a ele. Ele não tem que se adaptar ao time. E acho que tivemos jogadores demais fazendo a mesma coisa. Então o Liverpool tem que jogar de uma forma para tirar o melhor de Florian Wirtz. E acho que você vai ver o melhor de Florian Wirtz e Isak.
“Quando você tem Ekitike, Wirtz, Gakpo e Isak, e depois também Mo [Salah], você tem todos esses jogadores e não pode ter jogadores demais assim. Então acho que veremos uma versão muito melhor de Florian Wirtz neste ano.”
Wirtz pode registrar números à la Fernandes pelo Liverpool?
Wirtz é do mesmo perfil do capitão do Manchester United, Fernandes, que deu 21 assistências na última temporada e fez história na Premier League. O Liverpool precisa encontrar uma forma de destravar níveis semelhantes de produtividade em seu meia criativo, o camisa 7.
Questionado se isso é possível, Barnes acrescentou: “Sim, mas o Man United joga em torno de Bruno Fernandes. O Liverpool não jogava em torno de Wirtz. Jogava em torno de Mo ou Ekitike, ou de quem quer que fosse. Já tudo passa por Bruno Fernandes.
“Agora, se você fizer tudo passar por Wirtz, ele fará o que Bruno Fernandes faz. E é isso que o Liverpool precisa entender. Se está disposto a fazer isso...”
- Getty
Jogos do Liverpool em 2026-27: pré-temporada e estreia na Premier League
Wirtz tem atuado pelo Liverpool na pré-temporada, depois de viver uma Copa do Mundo apagada pela Alemanha, e Iraola vai buscar montar seu ataque em torno do internacional alemão e do atacante sueco Isak.
Eles estão sob pressão para corresponder, com etiquetas de preço enormes pesando sobre seus ombros, e a busca por preciosos pontos na Premier League começará para o Liverpool quando viajar ao St James’ Park para um duelo na rodada de abertura contra o Newcastle em 23 de agosto.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.