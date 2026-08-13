Esse desempenho precisa melhorar, e rápido, com o ídolo do Liverpool Barnes, falando em parceria com 247Bet, dizendo à GOAL ao ser perguntado se teria algum conselho para Wirtz: “Ele é meu jogador favorito no Liverpool. É meu jogador favorito. Agora o time tem que jogar em torno dele.

“Quando você tem [Hugo] Ekitike e [Cody] Gakpo e outros jogadores que fazem a mesma coisa que ele, ele tem que ser o principal jogador. Então não tenho nenhum conselho para ele, porque acho que toda vez que joga, joga bem.

“O time tem que se adaptar a ele. Ele não tem que se adaptar ao time. E acho que tivemos jogadores demais fazendo a mesma coisa. Então o Liverpool tem que jogar de uma forma para tirar o melhor de Florian Wirtz. E acho que você vai ver o melhor de Florian Wirtz e Isak.

“Quando você tem Ekitike, Wirtz, Gakpo e Isak, e depois também Mo [Salah], você tem todos esses jogadores e não pode ter jogadores demais assim. Então acho que veremos uma versão muito melhor de Florian Wirtz neste ano.”