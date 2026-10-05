O talentoso adolescente terminou em segundo lugar naquela votação há 12 meses, enquanto o atacante Ousmane Dembele, campeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain, ficou com o prêmio principal. Outra conquista europeia com a potência da Ligue 1 faz com que o atual vencedor tente defender sua coroa.

Espera-se que esse título passe para outras mãos, com superestrelas espanholas recebendo muito apoio após seu triunfo impressionante no principal evento da Fifa. Rodri, que conquistou uma icônica Bola de Ouro em 2024, está novamente na disputa, enquanto o meio-campista do PSG Fabian Ruiz conquistou a Europa e o mundo.

O atacante do Bayern de Munique e da Inglaterra Harry Kane é a escolha de muitos para a Bola de Ouro, depois de marcar 73 gols em suas partidas por clube e seleção na temporada passada, enquanto o ‘Galáctico’ do Real Madrid Kylian Mbappe se tornou um artilheiro que entrou para a história com a França e em Copas do Mundo.

Yamal pretende superar todos os citados acima para ser apontado como o ‘melhor jogador do planeta’, depois de seguir entregando atuações decisivas por Barcelona e Espanha. Ele ainda tem apenas 19 anos, mas conquistou praticamente todas as principais honrarias disponíveis para ele.