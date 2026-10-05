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‘Ele fala, depois faz’ - Por que não há “ninguém” como a joia do Barcelona Lamine Yamal, enquanto ex-vencedor do prêmio Golden Boy avalia as alegações sobre a Bola de Ouro
Candidatos à Bola de Ouro em 2026
O talentoso adolescente terminou em segundo lugar naquela votação há 12 meses, enquanto o atacante Ousmane Dembele, campeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain, ficou com o prêmio principal. Outra conquista europeia com a potência da Ligue 1 faz com que o atual vencedor tente defender sua coroa.
Espera-se que esse título passe para outras mãos, com superestrelas espanholas recebendo muito apoio após seu triunfo impressionante no principal evento da Fifa. Rodri, que conquistou uma icônica Bola de Ouro em 2024, está novamente na disputa, enquanto o meio-campista do PSG Fabian Ruiz conquistou a Europa e o mundo.
O atacante do Bayern de Munique e da Inglaterra Harry Kane é a escolha de muitos para a Bola de Ouro, depois de marcar 73 gols em suas partidas por clube e seleção na temporada passada, enquanto o ‘Galáctico’ do Real Madrid Kylian Mbappe se tornou um artilheiro que entrou para a história com a França e em Copas do Mundo.
Yamal pretende superar todos os citados acima para ser apontado como o ‘melhor jogador do planeta’, depois de seguir entregando atuações decisivas por Barcelona e Espanha. Ele ainda tem apenas 19 anos, mas conquistou praticamente todas as principais honrarias disponíveis para ele.
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Yamal quer a Bola de Ouro ao lado do prêmio Golden Boy
Uma Bola de Ouro completaria a coleção, depois de ter sido nomeado Golden Boy em 2024. Questionado se algum outro jovem está perto do nível de atuação de Yamal, o ex-Manchester United e astro do Brasil Anderson, que foi eleito o melhor jogador com menos de 21 anos em 2008, disse à GOAL em entrevista em associação com Wiz Slots: “Ele é diferente. Não há ninguém.
“Você tem que colocá-lo junto com outros um pouco. Mbappe, você tem que colocar perto dele. Dembele. Harry Kane é de uma posição diferente, mas está entre os cinco melhores jogadores no momento. Acho que agora ele parece mais em forma, porque parece, dos 19 para os 20, que tem um pouco mais de força, um pouco mais rápido.
“E eu gosto dele porque ele fala e depois faz. Gosto desse tipo de jogador. Vou ganhar da França, eu ganho de novo. Vou ganhar a Copa do Mundo, eu ganho. Vou ganhar do Real Madrid, ganho. Gosto desse tipo de jogador, da personalidade forte dele.
“Acho que ele está fazendo algo incrível. Acho que ele merece ser o melhor jogador também. Vai ser muito difícil dizer quem é o melhor jogador neste ano porque muitos garotos começaram a jogar de forma incrível.”
Por que Yamal se considera o melhor do mundo
Yamal disse sobre ser um candidato à Bola de Ouro: “Sendo completamente honesto, não é só neste ano que estou em nível de Bola de Ouro [para vencer], mas há mais tempo. Todo mundo sabe disso; sabem que eu sou diferencial.
“Acho que as pessoas pensam: ‘Lamine tem 19 anos, vai ganhar em algum momento, então vamos dizer outro...’ Eu só preciso vencer, vencer, vencer, e vai chegar um momento em que não haverá debate. Vai haver pessoas que me amam, pessoas que dizem: ‘Que cara chato pra c***’, e tudo bem.”
O técnico da Espanha Luis de la Fuente também acrescentou sobre o potencial notável de Yamal: “Se ele fosse o único jogador espanhol indicado à Bola de Ouro, eu diria que sim, ele é o melhor do mundo.
"Ele faz tudo bem. Se não é o melhor, é por causa da concorrência dos outros jogadores espanhóis e, ainda assim, ele é com certeza um dos melhores. Lamine está no caminho para se tornar uma lenda.”
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Yamal já foi comparado a Messi, o GOAT
É difícil contestar a avaliação de De la Fuente. Yamal já alcançou mais ainda na adolescência do que muitos jogadores conseguem ao longo de uma carreira inteira, com a promessa de muito mais por vir.
Ele já foi comparado ao argentino GOAT e ex-camisa 10 do Barcelona Lionel Messi, com esse sendo o tipo de patamar que a maior promessa do momento busca alcançar. Uma Bola de Ouro para acompanhar seu prêmio Golden Boy e uma medalha de campeão da Copa do Mundo colocaria Yamal um passo mais perto de atingir esse objetivo.
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