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'Ele esteve perto de se juntar ao Osasuna' - Ex-promessa do Manchester United, Willy Kambwala faz surpreendente mudança para a Serie A
Garantindo um novo começo na Itália
De acordo com o Diario AS, o zagueiro do Villarreal Willy Kambwala está prestes a concluir uma transferência por empréstimo de uma temporada para o Como, da Série A. O defensor franco-congolês deixa o clube espanhol em busca de tempo de jogo regular depois de cair na hierarquia sob o comando do técnico Iñigo Pérez, que o via como sua quinta opção para a zaga. Kambwala esteve inicialmente perto de finalizar uma transferência para o Osasuna, em Pamplona, mas uma intervenção de última hora do clube italiano convenceu o jovem a mudar de ideia e se transferir para a Série A.
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Termos do acordo do Como
A estrutura financeira do acordo faz com que o Como assuma o salário integral do defensor, além de cobrir a amortização de sua taxa de transferência, estimada em cerca de um milhão de euros. Além disso, o clube italiano mantém uma opção de compra não obrigatória fixada em €10 milhões, caso queira garantir seus serviços em definitivo no futuro. Kambwala chegou originalmente ao Villarreal vindo do Manchester United por uma taxa fixa de €5 milhões, mais adicionais, como uma aposta de longo prazo, embora seu ímpeto tenha sido severamente prejudicado na última temporada.
Superando contratempos com lesões na Espanha
O progresso de Kambwala em Castellón foi interrompido depois que ele perdeu a maior parte da campanha de 2025–26 devido a uma grave ruptura no tendão da coxa esquerdo, o que o limitou a apenas duas aparições em toda a temporada. Antes de sua mudança para a Espanha, o ex-jovem do Manchester United já havia enfrentado grandes problemas físicos, incluindo um afastamento de onze meses por lesão pouco depois de se juntar ao Manchester United vindo do Sochaux, em outubro de 2020. Apesar desses contratempos, o ex-jogador das categorias de base da seleção, que fez de forma memorável sua estreia sênior na Premier League sob o comando de Erik ten Hag contra o West Ham United, segue sendo uma promessa muito bem avaliada.
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De olho na ação da Serie A
Com os exames médicos e as formalidades contratuais agora em andamento, Kambwala volta sua atenção para retomar sua promissora carreira no futebol italiano. O zagueiro de imposição física tentará impressionar na Serie A e conquistar minutos importantes sob o comando de sua nova comissão técnica. O Como espera que o jovem defensor deixe definitivamente para trás seus problemas com lesões e ofereça um reforço confiável para a defesa no restante da temporada.
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