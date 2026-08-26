O progresso de Kambwala em Castellón foi interrompido depois que ele perdeu a maior parte da campanha de 2025–26 devido a uma grave ruptura no tendão da coxa esquerdo, o que o limitou a apenas duas aparições em toda a temporada. Antes de sua mudança para a Espanha, o ex-jovem do Manchester United já havia enfrentado grandes problemas físicos, incluindo um afastamento de onze meses por lesão pouco depois de se juntar ao Manchester United vindo do Sochaux, em outubro de 2020. Apesar desses contratempos, o ex-jogador das categorias de base da seleção, que fez de forma memorável sua estreia sênior na Premier League sob o comando de Erik ten Hag contra o West Ham United, segue sendo uma promessa muito bem avaliada.