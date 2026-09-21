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'Ele estava saindo com jogadores do Barcelona!' - Real Madrid TV faz ataque extraordinário ao árbitro após atuação 'repugnante' na derrota no clássico contra o Atlético de Madrid
Polêmica com cartão vermelho mancha dérbi de Madri
O Real Madrid sofreu uma derrota por 2 a 1 para o rival da cidade, o Atlético, em um confronto quente que gerou indignação no canal oficial de televisão do clube. A partida teve como lance decisivo o momento em que Dean Huijsen recebeu cartão vermelho após cometer um pênalti por falta em Giuliano Simeone.
No entanto, a revolta que vem do clube se deve em grande parte aos acontecimentos do primeiro tempo. A emissora insiste que o Atlético deveria ter tido tanto Cristian Romero quanto Lee Kang-in expulsos muito antes da intervenção custosa de Huijsen.
Essas supostas injustiças se tornaram o foco da cobertura pós-jogo da Real Madrid TV. O canal usou o espaço para questionar abertamente o nível geral da arbitragem direcionada ao clube nesta temporada.
- Alterphotos
Emissora alega parcialidade e comportamento de “valentão”
Ao focar nas entradas não punidas de Romero e Lee, a Real Madrid TV sugeriu que o resultado foi fortemente manipulado. "Não sabemos o que teria acontecido se o Atletico tivesse sido reduzido a nove jogadores. Tenho certeza de que muitos torcedores do Madrid estão com vontade de se levantar e abandonar esta competição", afirmou, segundo o Mundo Deportivo. "Dá vontade de se levantar e ir embora. Agora eles apertaram um pouco mais os parafusos. Antes, tentavam encobrir; agora, não tentam mais."
O canal então fez um ataque pessoal ao árbitro da partida, citando um jogo recente. "[Miguel Angel] Ortiz Arias estava saindo com jogadores do Barcelona algumas semanas atrás, e agora isso", acrescentou. "É tudo enojante. Eles não se importam se essa m*rda respingar na La Liga de [Javier] Tebas. O que aconteceu nesta temporada já levou todo mundo ao limite."
Ao alegar uma parcialidade escancarada contra o clube, a emissora continuou: "Só falta uma diretriz permitindo que os rivais do Madrid entrem em campo armados com revólveres. Quando Lee Kang-in deu uma entrada em Fede, e ele se levantou para protestar, o árbitro se dirigiu a Valverde com uma atitude arrogante e de valentão."
Uma suposta agenda sistêmica contra o clube
A Real Madrid TV acredita firmemente que uma agenda sistêmica está impedindo o time de competir de forma justa na Espanha. O canal repetiu várias vezes a ideia de que a arbitragem os trata de maneira diferente de seus rivais domésticos.
"Há um critério diferente quando se trata do Madrid. Não deixam o time competir. Mas esses são os planos de La Liga e da RFEF", afirmou a emissora.
E concluiu questionando a consistência da decisão do pênalti que arruinou suas esperanças no dérbi: "Dada a forma como a arbitragem tem sido conduzida, duvido que eles tivessem expulsado um jogador do Atletico na outra área de pênalti, como fizeram com Huijsen. O debate sobre futebol não faz sentido."
- AFP
Deixando para trás a polêmica da arbitragem
As duras repercussões desta transmissão explosiva significam que o debate sobre a arbitragem continuará dominando as manchetes do pós-jogo. O intenso escrutínio sobre os árbitros na Espanha não dá sinais de arrefecer após um confronto tão quente.
Em campo, o Real Madrid precisa se reagrupar rapidamente e desviar o foco da percepção de favorecimento. A equipe terá de reconstruir sua linha defensiva sem o suspenso Huijsen enquanto tenta se recuperar desta derrota prejudicial.
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