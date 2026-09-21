'Ele estava saindo com jogadores do Barcelona!' - Real Madrid TV faz ataque extraordinário ao árbitro após atuação 'repugnante' na derrota no clássico contra o Atlético de Madrid

O Real Madrid sofreu uma derrota por 2 a 1 para o rival da cidade, o Atlético, em um confronto quente que gerou indignação no canal oficial de televisão do clube. A partida teve como lance decisivo o momento em que Dean Huijsen recebeu cartão vermelho após cometer um pênalti por falta em Giuliano Simeone.

No entanto, a revolta que vem do clube se deve em grande parte aos acontecimentos do primeiro tempo. A emissora insiste que o Atlético deveria ter tido tanto Cristian Romero quanto Lee Kang-in expulsos muito antes da intervenção custosa de Huijsen.

Essas supostas injustiças se tornaram o foco da cobertura pós-jogo da Real Madrid TV. O canal usou o espaço para questionar abertamente o nível geral da arbitragem direcionada ao clube nesta temporada.



