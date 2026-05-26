Segundo informou seu clube, o Inter Miami, um diagnóstico preliminar aponta para uma lesão por sobrecarga na musculatura da coxa esquerda. O prazo para o retorno do jogador de 38 anos dependerá da evolução clínica e funcional.
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"Ele estava realmente exausto": a Argentina pode respirar aliviada com Lionel Messi em condições físicas precárias, pouco antes da Copa do Mundo
O jornal argentino La Nación e outros meios de comunicação haviam informado anteriormente que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro precisaria de cerca de dez dias para se recuperar.
Messi, de forma surpreendente, pediu para ser substituído aos 73 minutos da última partida antes da pausa para a Copa do Mundo da Major League Soccer (MLS) norte-americana, quando seu clube, o Inter de Miami, venceu o Philadelphia Union por 6 a 4 (4 a 4). Na ocasião, ele segurou a coxa esquerda.
Após um susto momentâneo: alívio em relação a Messi
"Ele estava realmente exausto. O gramado estava pesado e, em vez de arriscar, a gente sempre opta por não arriscar", disse o técnico argentino do Miami, Guillermo Hoyos, minimizando a substituição.
A primeira partida da Copa do Mundo do atual campeão será no dia 16 de junho, em Kansas City, contra a Argélia, adversária de estreia no Grupo J. A Argentina ainda não divulgou sua convocação para a Copa do Mundo, e Messi, que está prestes a completar 39 anos, também ainda não se pronunciou sobre a participação na que seria sua sexta fase final da Copa do Mundo.