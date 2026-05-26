O jornal argentino La Nación e outros meios de comunicação haviam informado anteriormente que o oito vezes vencedor da Bola de Ouro precisaria de cerca de dez dias para se recuperar.

Messi, de forma surpreendente, pediu para ser substituído aos 73 minutos da última partida antes da pausa para a Copa do Mundo da Major League Soccer (MLS) norte-americana, quando seu clube, o Inter de Miami, venceu o Philadelphia Union por 6 a 4 (4 a 4). Na ocasião, ele segurou a coxa esquerda.