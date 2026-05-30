A todos ainda está bem presente na memória como foi a era de Julian Nagelsmann no FC Bayern. Tendo se transferido do RB Leipzig para o clube da região do Isar no verão de 2021, sua demissão na primavera de 2023 foi bastante surpreendente. Thomas Tuchel assumiu o cargo, mas também não obteve sucesso duradouro em Munique.
"Ele estava muito interessado": Revelado! O FC Bayern já queria trazer Julian Nagelsmann para Munique muito antes
O que teria acontecido se o Bayern não tivesse levado uma rejeição do TSG Hoffenheim, na pessoa do patrono Dietmar Hopp, em 2015? Já naquela época, o FCB estava de olho no promissor talento técnico e queria trazer Nagelsmann para Munique. Foi o que revelou Michael Reschke, ex-diretor técnico do Bayern, no podcast “Nagelsmann – The Youngest One” da t-online.
“Como filho da região, isso foi uma história incrível para ele, e ele simplesmente estava muito ansioso para se transferir para Munique, para se tornar técnico da sub-19 dentro de toda a estrutura liderada por Pep Guardiola”, diz Reschke.
Julian Nagelsmann já no Bayern de Munique em 2015? Uli Hoeneß tentou, mas sem sucesso
Uli Hoeneß também ficou entusiasmado com a ideia. Ele assumiu a tarefa de entrar em contato com o patrono do TSG, Hopp, com quem mantém um bom relacionamento, para informá-lo sobre o plano do Bayern. No entanto, o projeto fracassou, “porque Hopp explicou ao Uli: nem pensar. Ele fica de qualquer jeito, ainda temos muitos planos com ele”.
Já naquela época, Hopp via em Nagelsmann o futuro técnico principal da equipe profissional, cargo que ele assumiu no inverno de 2016, com apenas 28 anos. Em 2019, o atual técnico da seleção alemã seguiu para o RB Leipzig, antes de aceitar o convite para ir a Munique, desta vez, dois anos depois. Em 2022, Nagelsmann conquistou o campeonato alemão com o Bayern.