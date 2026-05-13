Ele estava escalado para jogar como atacante! Revelada a curiosa história por trás da transferência fracassada de Niklas Süle

Naquela época, Süle jogava nas categorias de base do SV Darmstadt 98. Ele já teria chegado a um acordo com o clube sobre a transferência.

No entanto, a transferência não deu certo, pois Süle não conseguiu vaga na Escola Bertolt Brecht, que mantinha parceria com o FCN. Por isso, seus pais vetaram a mudança para a região da Francônia.

Curiosidade: em Nuremberg, Süle estava escalado como atacante e deveria continuar a ser treinado nessa posição. Em vez de ir para Nuremberg, Süle acabou indo para o TSG Hoffenheim.