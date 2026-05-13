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Niklas SüleGetty Images
Jochen Tittmar

Traduzido por

Ele estava escalado para jogar como atacante! Revelada a curiosa história por trás da transferência fracassada de Niklas Süle

Bundesliga
Borussia Dortmund
Hoffenheim
Nuernberg
N. Suele

Niklas Süle está prestes a encerrar a carreira. Há alguns anos, ele quase foi para o 1. FC Nürnberg — e lá seria escalado como atacante.

É o que relata a revista Sport Bild. Segundo a publicação, o episódio ocorreu em 2010, quando Süle tinha 14 anos.

  • Naquela época, Süle jogava nas categorias de base do SV Darmstadt 98. Ele já teria chegado a um acordo com o clube sobre a transferência. 

    No entanto, a transferência não deu certo, pois Süle não conseguiu vaga na Escola Bertolt Brecht, que mantinha parceria com o FCN. Por isso, seus pais vetaram a mudança para a região da Francônia.

    Curiosidade: em Nuremberg, Süle estava escalado como atacante e deveria continuar a ser treinado nessa posição. Em vez de ir para Nuremberg, Süle acabou indo para o TSG Hoffenheim.

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  • Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Süle começou sua carreira como atacante

    Já em 2016, Georg, pai de Süle, havia declarado em uma entrevista ao jornal *Bild* que seu filho jogava como atacante antes de se tornar zagueiro. “Na categoria Sub-F, ele marcou 100 gols em uma temporada, então o colocamos na categoria Sub-E. Mas lá ele também marcou 70 logo de cara”, disse ele na época.

    Na época, Süle também se transferiu para o Kraichgau como atacante. Segundo o pai, o motivo pelo qual ele acabou se estabelecendo como zagueiro central foi o seguinte: “Então, na categoria sub-15, os zagueiros centrais ficaram de fora, Niklas entrou no lugar, tirou tudo de cabeça na defesa e continuou como zagueiro central.”

    No entanto, há dez anos, Georg Süle acreditava: “Mas o Niki também poderia ter se dado bem como atacante.”

  • Süle interrompe a última entrevista por causa de um saco do McDonald's

    Na semana passada, o ex-jogador da seleção nacional anunciou que encerraria sua carreira como jogador ao final da temporada. Ele fez esse anúncio no podcast “Spielmacher”. 

    Seu contrato com o BVB expira ao final da temporada. Ele falou, entre outras coisas, sobre os melhores momentos de sua carreira profissional de 13 anos e seus problemas recorrentes com o peso, antes de interromper a entrevista no final e trazer de uma sala ao lado um saco do McDonald’s cheio até a borda.

    Poucos minutos antes, Süle havia revelado o quanto os problemas de peso o afetaram em sua carreira. Durante sua passagem pelo FC Bayern de Munique, ele se viu obrigado, na véspera da pesagem semanal, a jejuar e a perder peso suando dentro da sauna com uma jaqueta impermeável.

  • FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Niklas Süle: dados de desempenho e estatísticas ao longo da carreira

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