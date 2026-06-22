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“Ele estava chorando e eu também” – a esposa de Raphinha revela uma conversa comovente com o astro da seleção brasileira após a lesão sofrida na Copa do Mundo
Estrela brasileira enfrenta revés na Copa do Mundo
O Brasil sofreu um grande revés na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti na Copa do Mundo, quando Raphinha foi forçado a sair de campo devido a uma lesão no tendão da coxa. O atacante do Barcelona tem sido uma figura importante no ataque da Seleção, mas o problema levantou sérias dúvidas sobre sua participação no restante do torneio.
A lesão provocou uma reação emocional imediata do jogador de 29 anos e de sua família. À medida que cresciam as preocupações com a gravidade do problema, as esperanças de Raphinha de desempenhar um papel significativo na campanha do Brasil na Copa do Mundo ficaram repentinamente comprometidas. Após a partida na Filadélfia, o ponta passou por exames médicos antes de ter permissão para passar um breve período com sua família, antes do início de seu programa de reabilitação.
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Belloli relembra uma conversa emocionante
Em entrevista ao Domingão com Huck, Belloli revelou o quanto a situação foi difícil tanto para ela quanto para o marido após a lesão. Belloli também explicou como o casal encontrou forças após o choque inicial, ao discutirem o caminho a seguir.
“Sinceramente, foi uma das primeiras vezes em que fiquei sem palavras. Ele estava chorando, e eu também”, disse ela. “Conversamos por telefone; no dia seguinte, ele fez exames médicos e voltou para casa por um tempo, onde pudemos conversar sobre a situação.
“Agora ele está bem, forte e seguro de seu propósito. É isso que importa: manter a mentalidade certa e acreditar que dias melhores estão por vir.”
O Brasil mantém as portas abertas para um retorno
O Brasil confirmou que Raphinha permanecerá na seleção, em vez de voltar para casa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) planeja supervisionar um programa de tratamento intensivo, na esperança de que o ponta ainda possa contribuir caso a equipe avance para as fases eliminatórias. Espera-se que a equipe médica adote uma abordagem cautelosa em relação à sua recuperação.
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A recuperação continua sendo a prioridade
O foco imediato está na reabilitação e no bem-estar geral de Raphinha. A equipe médica da Seleção Brasileira continuará avaliando seu progresso antes de tomar qualquer decisão sobre um possível retorno mais adiante na competição. Enquanto isso, o Barcelona também acompanhará de perto a evolução do caso. O clube espera que o atacante se recupere totalmente, sem correr o risco de um retorno prematuro que possa agravar a lesão antes do início da nova temporada.