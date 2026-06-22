“Ele estava chorando e eu também” – a esposa de Raphinha revela uma conversa comovente com o astro da seleção brasileira após a lesão sofrida na Copa do Mundo

O Brasil sofreu um grande revés na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti na Copa do Mundo, quando Raphinha foi forçado a sair de campo devido a uma lesão no tendão da coxa. O atacante do Barcelona tem sido uma figura importante no ataque da Seleção, mas o problema levantou sérias dúvidas sobre sua participação no restante do torneio.

A lesão provocou uma reação emocional imediata do jogador de 29 anos e de sua família. À medida que cresciam as preocupações com a gravidade do problema, as esperanças de Raphinha de desempenhar um papel significativo na campanha do Brasil na Copa do Mundo ficaram repentinamente comprometidas. Após a partida na Filadélfia, o ponta passou por exames médicos antes de ter permissão para passar um breve período com sua família, antes do início de seu programa de reabilitação.