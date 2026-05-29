“Ele estava chorando!” – Como as lendas do Manchester United, Gary Neville e Roy Keane, ajudaram a transformar o maior jogador de todos os tempos de Portugal, Cristiano Ronaldo, em um “robô” do futebol

Como não há sinais de que Ronaldo vá pendurar as chuteiras tão cedo, Djemba-Djemba comentou sobre a longevidade que um dos melhores jogadores de todos os tempos pode desfrutar: “Acho que ele pode chegar aos 44, 45 anos; Cristiano é capaz disso, ele tem energia para isso.

“Ele é incrível. Não sei como ele consegue, mas ele é um robô, é incrível! Acho que Cristiano pode chegar aos 44, mas não vai conseguir jogar até os 44, 45 anos tanto pela seleção quanto pelo clube. Mas Cristiano pode chegar aos 44, facilmente.”

Embora sugira que CR7 possa ter dificuldade em conciliar as exigências das competições nacionais e internacionais se prolongar a carreira por mais alguns anos, Djemba-Djemba admite que é impossível descartar a possibilidade de uma sétima participação em uma Copa do Mundo.

Com o principal evento da FIFA indo para Portugal — ao lado da Espanha e do Marrocos — em 2030, um homem que conhece bem Ronaldo disse sobre o eterno atacante alcançar o que parece impossível: “Acho que se Cristiano chegar aos 44, e daqui a quatro anos a Copa do Mundo for em Portugal, se Cristiano ainda estiver jogando, acho que será uma boa última competição para ele encerrar a carreira em Portugal com a Copa do Mundo.

“Tenho certeza de que em Portugal dirão sim para que o técnico o traga para fazer parte da seleção. Eu faria isso por ele, o colocaria na seleção, para agradecer por tudo o que ele fez pelo seu país.”