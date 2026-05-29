Getty/GOAL
Traduzido por
“Ele estava chorando!” – Como as lendas do Manchester United, Gary Neville e Roy Keane, ajudaram a transformar o maior jogador de todos os tempos de Portugal, Cristiano Ronaldo, em um “robô” do futebol
Ronaldo, que bate recordes, continua em grande forma aos 41 anos
Os Red Devils sabiam que estavam contratando um jogador com um potencial incrível quando fecharam o acordo com o Sporting em 2003. Poucos, no entanto, poderiam ter previsto que Ronaldo se tornaria um fenômeno mundial.
Aos 41 anos, CR7 continua em grande forma no Al-Nassr, da Liga Profissional da Arábia Saudita. Lá, conquistou mais um título nacional — que se junta aos conquistados anteriormente com o United, o Real Madrid e a Juventus —, enquanto os livros de recordes continuam sendo reescritos.
Ronaldo, enquanto se prepara para ser o capitão de seu país na Copa do Mundo de 2026, está em busca de 1.000 gols em competições oficiais ao longo de uma carreira notável que rendeu cinco Bolas de Ouro e várias conquistas da Liga dos Campeões. Tudo isso foi alcançado depois de aprender rapidamente a lidar com os desafios e manter o foco firmemente no topo do futebol mundial.
- Getty
Como Neville e Keane trataram mal Ronaldo no Manchester United
Ao falar sobre como esse processo começou, o ex-companheiro de equipe em Old Trafford, Djemba-Djemba — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da Betinia NJ —, disse: “Estou muito feliz por ele, porque ele quer estar lá, sempre quer ser o primeiro, sempre quer estar presente para vencer o jogo e se destacar nos treinos.
“Lembro-me dos treinos, as pessoas podiam desarmá-lo o tempo todo — Gary Neville, Roy Keane, eles desarmavam ele, mas ele estava lá, chorava, mas se recompunha, continuava correndo, e estou feliz por ele, ele mereceu.”
Será que Ronaldo poderá disputar sua sétima Copa do Mundo em 2030?
Como não há sinais de que Ronaldo vá pendurar as chuteiras tão cedo, Djemba-Djemba comentou sobre a longevidade que um dos melhores jogadores de todos os tempos pode desfrutar: “Acho que ele pode chegar aos 44, 45 anos; Cristiano é capaz disso, ele tem energia para isso.
“Ele é incrível. Não sei como ele consegue, mas ele é um robô, é incrível! Acho que Cristiano pode chegar aos 44, mas não vai conseguir jogar até os 44, 45 anos tanto pela seleção quanto pelo clube. Mas Cristiano pode chegar aos 44, facilmente.”
Embora sugira que CR7 possa ter dificuldade em conciliar as exigências das competições nacionais e internacionais se prolongar a carreira por mais alguns anos, Djemba-Djemba admite que é impossível descartar a possibilidade de uma sétima participação em uma Copa do Mundo.
Com o principal evento da FIFA indo para Portugal — ao lado da Espanha e do Marrocos — em 2030, um homem que conhece bem Ronaldo disse sobre o eterno atacante alcançar o que parece impossível: “Acho que se Cristiano chegar aos 44, e daqui a quatro anos a Copa do Mundo for em Portugal, se Cristiano ainda estiver jogando, acho que será uma boa última competição para ele encerrar a carreira em Portugal com a Copa do Mundo.
“Tenho certeza de que em Portugal dirão sim para que o técnico o traga para fazer parte da seleção. Eu faria isso por ele, o colocaria na seleção, para agradecer por tudo o que ele fez pelo seu país.”
- Getty
Data da aposentadoria: por quanto tempo mais Ronaldo vai jogar?
Ronaldo já soma 226 e 143 gols pela seleção, e espera-se que esses números aumentem ainda mais quando ele disputar um grande torneio em solo norte-americano.
Resta saber quanto futebol CR7 ainda tem na manga depois de mais uma tentativa de conquistar a glória na Copa do Mundo, mas ele certamente percorreu um longo caminho desde o seu humilde começo, quando era maltratado em Carrington por Neville, Keane e companhia.