Ele estaria “muito interessado”: o FC Bayern parece ter grandes chances de conseguir mais uma contratação de sucesso

Segundo a Gazzetta dello Sport, o técnico Chivu não gostaria de se desfazer de Bisseck, especialmente porque o papel do alemão tenderá a se tornar ainda mais importante com as iminentes saídas de Stefan De Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Chivu valoriza Bisseck imensamente, mas, ao mesmo tempo, o Inter quer gerar receita para reforçar novamente a defesa.

Nesse sentido, segundo a Gazzetta, o Inter já tem dois defensores na mira: um deles é Tarik Muharemovic, do Sassuolo, que foi formado na Juventus e tem um grande futuro pela frente. O segundo candidato seria Oumar Solet, da Udinese, que já há algum tempo é associado a uma transferência para os Nerazzurri.

Para ambos os jogadores, os Nerazzurri provavelmente teriam que montar um pacote de transferência de pelo menos 50 milhões de euros, razão pela qual, no caso de Bisseck, caso ele deseje a transferência, o clube se mostraria pelo menos disposto a negociar a partir de uma oferta de 40 milhões de euros. O fato de Bisseck ter manifestado esse desejo em Milão não parece improvável, dada a mudança de seu agente para Giovanni Branchini.

Branchini, por sua vez, é tudo menos um desconhecido no Bayern e já participou de inúmeras negociações do clube-campeão como intermediário entre as duas partes. O que provavelmente foi o maior golpe do clube de Munique no qual ele esteve envolvido foi a transferência de Pep Guardiola para o FCB em 2013. Na época, a equipe de Pep contratou Branchini como intermediário. Ele também esteve envolvido na transferência de Leroy Sané do Manchester City em 2020. Em Munique, ele é considerado um confidente do poderoso conselho de supervisão liderado por Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge.

No entanto, é improvável que as coisas fiquem sérias rapidamente entre Bisseck e o Bayern, como aconteceu nas negociações por Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, ou Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt. O próprio Bisseck havia enfatizado recentemente que, após o fim da temporada, queria “simplesmente dar um tempo”, “depois veremos o que acontece”.