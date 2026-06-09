Pois, conforme relata a Gazzetta dello Sport, também se abriu a porta para uma grande contratação do campeão alemão no caso de Yann Bisseck, do Inter de Milão. Segundo a reportagem, o zagueiro central de 25 anos se sente lisonjeado pelo interesse do FCB e está “especialmente encantado com a ideia de jogar pela primeira vez como titular na Bundesliga, ainda por cima em um time que também almeja a Liga dos Campeões”, afirma a reportagem.
Traduzido por
Ele estaria “muito interessado”: o FC Bayern parece ter grandes chances de conseguir mais uma contratação de sucesso
No entanto, essa tarefa pode ser difícil em Munique, pelo menos no início. Dayot Upamecano e Jonathan Tah formam uma dupla de zagueiros centrais extremamente sólida, contra a qual até mesmo Min-Jae Kim já havia se deparado com dificuldades e teve que ficar no banco.
O sul-coreano é também a chave para uma possível transferência de Bitseck para Munique. Pois somente se Kim deixar o Bayern no verão, gerando receitas de transferência e liberando uma vaga no elenco, é realista que o Bayern entre de verdade na disputa pelo zagueiro da Inter. De acordo com relatos da mídia, Kim, assim como Hiroki Ito, poderá sair caso receba uma oferta adequada. Estima-se um valor mínimo de 30 milhões de euros, enquanto Ito poderia sair por 20 milhões. Supostamente, Kim já teria dado uma resposta positiva à Juventus de Turim para uma transferência.
No entanto, a concorrência no Bayern também é grande pela vaga de Bisseck na lateral direita. Konrad Laimer e Josip Stanisic são considerados os vencedores secretos da temporada. Ambos atuaram ora na lateral esquerda, ora na direita da zaga, mas foi principalmente Laimer quem assumiu a lateral direita e teve talvez sua melhor temporada com a camisa do time de Munique. O contrato do austríaco expira em 2027. Após alguns atritos iniciais, as negociações para um novo contrato estariam agora em bom andamento.
- Getty
Será que Bisseck, após a transferência para o FC Bayern, finalmente se tornará uma peça importante na seleção nacional?
Ou seja: as ambições de Bisseck de se tornar titular em Munique são realmente notáveis. No entanto, ele já havia superado uma situação semelhante com brilhantismo recentemente em Milão. No Nerazzurri, Bisseck passou por dificuldades, especialmente na Série A, após a troca de treinador de Simone Inzaghi para Cristian Chivu. O jogador nascido em Colônia passou sete dos primeiros oito jogos do campeonato no banco durante os 90 minutos, enquanto, pelo menos na Liga dos Campeões, ele teve a chance de jogar regularmente.
No final de outubro, a situação mudou e Bisseck se estabeleceu ao lado de Manuel Akanji e Alessandro Bastoni como jogador-chave na zaga de três do Inter, rumo à conquista da dobradinha de Scudetto e Coppa Italia. No entanto, isso não foi suficiente para uma convocação do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, para o elenco da Copa do Mundo. Em seu lugar, de forma bastante surpreendente, Malick Thiaw, do Newcastle United, recebeu a preferência para a última vaga no elenco para a zaga.
Especialmente tendo em vista a Copa do Mundo perdida, uma volta à Alemanha poderia ser muito atraente para Bisseck, a fim de se apresentar melhor ao técnico da seleção nacional neste país e finalmente se estabelecer na seleção (até agora, uma partida internacional).
- Getty Images Sport
FC Bayern e Bisseck: será que um colaborador de longa data será a chave para essa grande contratação?
Segundo a Gazzetta dello Sport, o técnico Chivu não gostaria de se desfazer de Bisseck, especialmente porque o papel do alemão tenderá a se tornar ainda mais importante com as iminentes saídas de Stefan De Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Chivu valoriza Bisseck imensamente, mas, ao mesmo tempo, o Inter quer gerar receita para reforçar novamente a defesa.
Nesse sentido, segundo a Gazzetta, o Inter já tem dois defensores na mira: um deles é Tarik Muharemovic, do Sassuolo, que foi formado na Juventus e tem um grande futuro pela frente. O segundo candidato seria Oumar Solet, da Udinese, que já há algum tempo é associado a uma transferência para os Nerazzurri.
Para ambos os jogadores, os Nerazzurri provavelmente teriam que montar um pacote de transferência de pelo menos 50 milhões de euros, razão pela qual, no caso de Bisseck, caso ele deseje a transferência, o clube se mostraria pelo menos disposto a negociar a partir de uma oferta de 40 milhões de euros. O fato de Bisseck ter manifestado esse desejo em Milão não parece improvável, dada a mudança de seu agente para Giovanni Branchini.
Branchini, por sua vez, é tudo menos um desconhecido no Bayern e já participou de inúmeras negociações do clube-campeão como intermediário entre as duas partes. O que provavelmente foi o maior golpe do clube de Munique no qual ele esteve envolvido foi a transferência de Pep Guardiola para o FCB em 2013. Na época, a equipe de Pep contratou Branchini como intermediário. Ele também esteve envolvido na transferência de Leroy Sané do Manchester City em 2020. Em Munique, ele é considerado um confidente do poderoso conselho de supervisão liderado por Uli Hoeneß e Karl-Heinz Rummenigge.
No entanto, é improvável que as coisas fiquem sérias rapidamente entre Bisseck e o Bayern, como aconteceu nas negociações por Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, ou Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt. O próprio Bisseck havia enfatizado recentemente que, após o fim da temporada, queria “simplesmente dar um tempo”, “depois veremos o que acontece”.