"Ele estaria fazendo um favor a si mesmo": Stefan Effenberg apresenta uma tese clara sobre Michael Olise e o FC Bayern

O presidente honorário Uli Hoeneß também se pronunciou. No festival de IA 'data:unplugged', ele comentou sobre Olise, um possível sucessor de Salah no Liverpool: "O Liverpool já gastou 500 milhões de euros este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem."

Mesmo que fossem feitas ofertas imorais, isso não mudaria nada: “Jogamos esse jogo para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas por causa disso jogarmos um futebol pior todos os sábados.”

Segundo consta, Olise se sente muito bem em Munique, aproveita a vida na capital da Baviera e é muito apreciado dentro da equipe. E as perspectivas esportivas também são boas: a poucos meses do fim da temporada, o Bayern ainda está na briga por todos os títulos. O título do campeonato está ao alcance das mãos, na Copa da Alemanha o FCB está nas semifinais e, nas quartas de final da Liga dos Campeões, acontecerá nos dias 7 e 15 de abril o tão esperado confronto com o Real Madrid.