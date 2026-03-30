O ex-capitão do Bayern de Munique, Stefan Effenberg, desaconselhou Michael Olise a deixar o clube alemão, recordista de títulos, ao final desta temporada.
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"Ele estaria fazendo um favor a si mesmo": Stefan Effenberg apresenta uma tese clara sobre Michael Olise e o FC Bayern
Sobre a permanência de Olise na Säbener Straße, o campeão da Liga dos Campeões de 2001 disse no programa “Doppelpass” do Sport1: “Ele estaria fazendo um favor a si mesmo, porque se sente muito bem aqui em Munique e na equipe.”
Effenberg continuou, referindo-se ao contrato de Olise com o FCB, válido até 2029: “Não consigo imaginar que ele deixe o FC Bayern no meio do ano. Eu tenderia a renovar o contrato dele novamente.”
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O contrato de Michael Olise com o FC Bayern não contém cláusula de rescisão
Olise chegou a Munique no verão de 2024, vindo do Crystal Palace, da primeira divisão inglesa, por 53 milhões de euros, e rapidamente se tornou um dos principais jogadores do time. Diante de seu excelente desempenho, não é de se surpreender que grandes clubes europeus tenham colocado os olhos no jogador da seleção francesa. Em especial, o campeão inglês FC Liverpool e o Real Madrid, clube com o maior número de títulos da Espanha, têm sido citados nas últimas semanas.
O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, enfatizou recentemente na revista Sport Bild, porém, que a venda de Olise no verão não está em discussão: “Não perdemos tempo pensando nisso.” Afinal, o jogador de 24 anos tem em Munique “todas as oportunidades que um jogador de ponta poderia desejar”.
O presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen, também declarou que Olise não está à venda. “Não importa qual clube esteja de olho nele: quem joga no FC Bayern sabe o que tem no FC Bayern”, disse ele. Enquanto isso, Eberl voltou a mencionar o contrato de longo prazo, que não contém cláusula de rescisão, e explicou: “Estamos tranquilos.”
Uli Hoeneß não quer vender Michael Olise ao Liverpool FC
O presidente honorário Uli Hoeneß também se pronunciou. No festival de IA 'data:unplugged', ele comentou sobre Olise, um possível sucessor de Salah no Liverpool: "O Liverpool já gastou 500 milhões de euros este ano e está tendo uma temporada muito ruim. Não vamos contribuir para que eles joguem melhor no ano que vem."
Mesmo que fossem feitas ofertas imorais, isso não mudaria nada: “Jogamos esse jogo para nossos torcedores. Temos 430 mil sócios, temos milhões de torcedores em todo o mundo, e não adianta muito para eles se tivermos 200 milhões de euros no banco, mas por causa disso jogarmos um futebol pior todos os sábados.”
Segundo consta, Olise se sente muito bem em Munique, aproveita a vida na capital da Baviera e é muito apreciado dentro da equipe. E as perspectivas esportivas também são boas: a poucos meses do fim da temporada, o Bayern ainda está na briga por todos os títulos. O título do campeonato está ao alcance das mãos, na Copa da Alemanha o FCB está nas semifinais e, nas quartas de final da Liga dos Campeões, acontecerá nos dias 7 e 15 de abril o tão esperado confronto com o Real Madrid.
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Dados de desempenho de Michael Olise no FC Bayern
Intervenções 94 Gols 36 Assistências 50 Cartões amarelos 13 Títulos 2