“Ele estará à disposição” - Neymar deve retornar à seleção brasileira contra a Escócia, enquanto Carlo Ancelotti dá notícias sobre sua condição física

Ancelotti revelou, no entanto, que espera que Neymar esteja totalmente disponível para encerrar a fase de grupos do Grupo C.

“Neymar vai treinar amanhã individualmente e, na segunda-feira, com o resto da equipe. Ele estará à disposição para a partida contra a Escócia”, disse ele após a vitória da Seleção por 3 a 0 sobre o Haiti.