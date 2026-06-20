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“Ele estará à disposição” - Neymar deve retornar à seleção brasileira contra a Escócia, enquanto Carlo Ancelotti dá notícias sobre sua condição física
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Passando do treino para a partida
Neymar foi escalado como reserva na primeira partida da fase de grupos do Brasil contra o Marrocos, mas não entrou em campo. E antes do jogo desta sexta-feira, a Seleção anunciou que o jogador de 34 anos permaneceria em Nova Jersey para continuar a reabilitação de uma distensão de grau dois na panturrilha, que deveria mantê-lo afastado dos gramados por duas a três semanas.
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Disponível na Escócia
Ancelotti revelou, no entanto, que espera que Neymar esteja totalmente disponível para encerrar a fase de grupos do Grupo C.
“Neymar vai treinar amanhã individualmente e, na segunda-feira, com o resto da equipe. Ele estará à disposição para a partida contra a Escócia”, disse ele após a vitória da Seleção por 3 a 0 sobre o Haiti.
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Um retorno oportuno?
O retorno de Neymar pode ocorrer em um momento crucial para a Seleção. O craque Raphinha sofreu uma lesão suspeita no tendão da coxa durante o primeiro tempo da vitória por 3 a 0 contra o Haiti. Ancelotti admitiu que não sabe qual foi a gravidade da lesão e anunciou que o ponta precisaria passar por “novos exames” para determinar se estará apto a jogar. O brasileiro sofreu uma distensão no tendão da coxa que o deixou fora da reta final da temporada 2025-26.
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O Brasil começa a se desenvolver
De qualquer forma, a notícia surge após um resultado positivo para a Seleção. A equipe estreou no Grupo C com um empate em 1 a 1 contra o Marrocos e precisava de uma vitória para se manter na disputa por uma vaga nas oitavas de final. E o Brasil impressionou na noite de sexta-feira, marcando três gols no primeiro tempo antes de garantir a vitória com facilidade. Neymar, ao que parece, dará mais um impulso à equipe enquanto ela continua sua jornada em busca de uma boa campanha na América do Norte neste verão.