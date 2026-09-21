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Adhe Makayasa
Traduzido por

'Ele está voando!' - astro do PSG, Vitinha, elogia Ferran Torres em grande fase após impacto decisivo na virada no clássico contra o Marseille

Vitinha
F. Torres
Olympique de Marseille x PSG
Olympique de Marseille
PSG
Campeonato Francês

O meio-campista do Paris Saint-Germain, Vitinha, elogiou a fase brilhante de Ferran Torres depois que o atacante espanhol causou impacto imediato ao sair do banco na vitória por 2 a 1 no Le Classique de domingo sobre o Marseille. Torres marcou de cabeça com categoria pouco depois de entrar em campo no Velodrome, anotando seu sétimo gol em seis partidas por todas as competições.

  • Reserva provoca virada no clássico

    Vitinha rasgou elogios ao faro de gol de Torres depois que o atacante transformou a partida poucos instantes após entrar em campo. O atacante espanhol abriu o placar aos 66 minutos, subindo para encontrar um cruzamento preciso de Desire Doue e cabeceando com firmeza. Essas palavras elogiosas de seu companheiro de equipe destacam a importância crescente do jogador de 26 anos, que vive uma grande fase na capital francesa.

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  • imago-sport-1082417736.jpgLe Pictorium

    Meio-campista elogia eficiência nas finalizações

    Falando aos repórteres no Velódromo após o apito final, Vitinha destacou a eficiência devastadora que permitiu a Torres recolocar o momento do jogo a favor do PSG. O internacional português pediu aos companheiros de equipe que alcancem esse mesmo padrão de precisão no terço final para impulsionar a reação coletiva. Ao abordar a contribuição imediata do reserva nas entrevistas pós-jogo, Vitinha disse: "Espero que ele continue assim, está voando! Precisamos fazer tudo o que pudermos para chegar a esse nível de eficiência. Estamos muito felizes por tê-lo."

  • Espanhol dedica triunfo fora de casa

    O gol de cabeça levou o total de Torres na liga a quatro gols em cinco partidas, dando sequência ao hat-trick que marcou na Champions League contra o Slovan Bratislava. Embora Angel Gomes tenha rapidamente empatado para o Marseille, a finalização de Marquinhos de perto e a expulsão de Timothy Weah garantiram os três pontos aos atuais campeões.

    Ao refletir sobre sua contribuição decisiva e dedicar a vitória no clássico, Torres disse à PSG TV: "Estou muito feliz. Eu só queria vencer este jogo pelos torcedores, pelo nosso apoio, que não pôde estar aqui. Esta vitória é para eles. Eu só me lembro de que Desire pegou a bola e eu fiz a infiltração. Só vi a bola vindo na minha direção e vi a bola entrando. Comemorei com meus companheiros, e foi um momento muito bom."

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSGAFP

    Disputa pelo título será retomada em breve

    Conquistar apenas sua segunda vitória na liga levou o time de Luis Enrique ao sexto lugar, cinco pontos atrás do líder Monaco. A competição nacional agora faz uma pausa para a Data Fifa antes de o PSG voltar em 10 de outubro, com o duelo da sexta rodada contra o Le Mans. A fase excelente de Torres dá aos campeões uma vantagem crucial no ataque enquanto tentam manter o embalo em meio a uma agenda apertada.

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