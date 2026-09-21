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'Ele está voando!' - astro do PSG, Vitinha, elogia Ferran Torres em grande fase após impacto decisivo na virada no clássico contra o Marseille
Reserva provoca virada no clássico
Vitinha rasgou elogios ao faro de gol de Torres depois que o atacante transformou a partida poucos instantes após entrar em campo. O atacante espanhol abriu o placar aos 66 minutos, subindo para encontrar um cruzamento preciso de Desire Doue e cabeceando com firmeza. Essas palavras elogiosas de seu companheiro de equipe destacam a importância crescente do jogador de 26 anos, que vive uma grande fase na capital francesa.
- Le Pictorium
Meio-campista elogia eficiência nas finalizações
Falando aos repórteres no Velódromo após o apito final, Vitinha destacou a eficiência devastadora que permitiu a Torres recolocar o momento do jogo a favor do PSG. O internacional português pediu aos companheiros de equipe que alcancem esse mesmo padrão de precisão no terço final para impulsionar a reação coletiva. Ao abordar a contribuição imediata do reserva nas entrevistas pós-jogo, Vitinha disse: "Espero que ele continue assim, está voando! Precisamos fazer tudo o que pudermos para chegar a esse nível de eficiência. Estamos muito felizes por tê-lo."
Espanhol dedica triunfo fora de casa
O gol de cabeça levou o total de Torres na liga a quatro gols em cinco partidas, dando sequência ao hat-trick que marcou na Champions League contra o Slovan Bratislava. Embora Angel Gomes tenha rapidamente empatado para o Marseille, a finalização de Marquinhos de perto e a expulsão de Timothy Weah garantiram os três pontos aos atuais campeões.
Ao refletir sobre sua contribuição decisiva e dedicar a vitória no clássico, Torres disse à PSG TV: "Estou muito feliz. Eu só queria vencer este jogo pelos torcedores, pelo nosso apoio, que não pôde estar aqui. Esta vitória é para eles. Eu só me lembro de que Desire pegou a bola e eu fiz a infiltração. Só vi a bola vindo na minha direção e vi a bola entrando. Comemorei com meus companheiros, e foi um momento muito bom."
- AFP
Disputa pelo título será retomada em breve
Conquistar apenas sua segunda vitória na liga levou o time de Luis Enrique ao sexto lugar, cinco pontos atrás do líder Monaco. A competição nacional agora faz uma pausa para a Data Fifa antes de o PSG voltar em 10 de outubro, com o duelo da sexta rodada contra o Le Mans. A fase excelente de Torres dá aos campeões uma vantagem crucial no ataque enquanto tentam manter o embalo em meio a uma agenda apertada.
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