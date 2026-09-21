O gol de cabeça levou o total de Torres na liga a quatro gols em cinco partidas, dando sequência ao hat-trick que marcou na Champions League contra o Slovan Bratislava. Embora Angel Gomes tenha rapidamente empatado para o Marseille, a finalização de Marquinhos de perto e a expulsão de Timothy Weah garantiram os três pontos aos atuais campeões.

Ao refletir sobre sua contribuição decisiva e dedicar a vitória no clássico, Torres disse à PSG TV: "Estou muito feliz. Eu só queria vencer este jogo pelos torcedores, pelo nosso apoio, que não pôde estar aqui. Esta vitória é para eles. Eu só me lembro de que Desire pegou a bola e eu fiz a infiltração. Só vi a bola vindo na minha direção e vi a bola entrando. Comemorei com meus companheiros, e foi um momento muito bom."