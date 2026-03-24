Hans-Joachim Watzke parece estar determinado a trazer Jadon Sancho de volta ao BVB no verão. Segundo a Sky, o recém-eleito presidente do Borussia Dortmund seria o principal impulsionador dessa transferência sem custo.
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"Ele está trabalhando intensamente nos bastidores!" A transferência espetacular do BVB neste verão parece estar ficando cada vez mais quente
Watzke estaria, portanto, se empenhando “intensamente nos bastidores” para que o inglês, que deixará o Manchester United “cento por cento” sem custo de transferência, volte a vestir a camisa amarela e preta no futuro. “Ele adora Jadon Sancho”, afirma a reportagem da Sky, e o jogador de 25 anos já estaria plenamente ciente de que o BVB, na pessoa de Watzke, o quer a todo custo.
Ao mesmo tempo, Sancho, que atualmente ainda joga por empréstimo pelo Aston Villa, teria recebido algumas propostas de outros clubes. Portanto, a decisão agora cabe ao jogador. A porta está aberta e o Dortmund acredita que Sancho estaria disposto a aceitar uma redução salarial significativa em comparação com seu contrato XXL no Manchester United para retornar ao clube.
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O BVB quer trazer Sancho de volta: qual é a opinião de Ole Book sobre isso?
O jornal Bild havia noticiado que Sancho provavelmente receberia uma oferta de salário base de cinco a seis milhões de euros no BVB. Isso significaria uma redução significativa em comparação com seu salário nos Red Devils, que, segundo especulações, era de 16 milhões de euros por ano.
O Sport Bild já havia noticiado na quarta-feira que, internamente no BVB, crescia a aceitação do retorno de Sancho. Especialmente o agora ex-diretor esportivo Sebastian Kehl teria sido, assim como Watzke, um claro defensor do retorno de Sancho.
Mas também o diretor-geral de esportes, Lars Ricken, e Niko Kovac teriam dado sinais positivos e se mostrado cada vez mais abertos a uma operação de recontratação. Nas discussões em andamento, os argumentos a favor deveriam prevalecer, segundo informações da época. É questionável se a chegada do novo diretor esportivo, Nils-Ole Book, poderia ter mudado alguma coisa.
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Jadon Sancho está vivendo a melhor fase da carreira no BVB
Em Dortmund, Sancho viveu, sem dúvida, sua melhor fase. Entre 2017 e 2021, ele se tornou um dos melhores jogadores do clube; mais tarde, voltou por um breve período por empréstimo e chegou à final da Liga dos Campeões com a equipe. Entre um período e outro, e também depois disso, vieram anos difíceis. No ManUnited, Sancho nunca se sentiu feliz; os empréstimos ao Chelsea e agora ao Aston Villa também não parecem ter sido coroados de sucesso.
Na temporada atual, Sancho soma apenas três assistências e um gol em 31 partidas oficiais.
Jadon Sancho: Estatísticas no BVB
Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos 158 53 67 7