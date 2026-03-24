"Ele está trabalhando intensamente nos bastidores!" A transferência espetacular do BVB neste verão parece estar ficando cada vez mais quente

O jornal Bild havia noticiado que Sancho provavelmente receberia uma oferta de salário base de cinco a seis milhões de euros no BVB. Isso significaria uma redução significativa em comparação com seu salário nos Red Devils, que, segundo especulações, era de 16 milhões de euros por ano.

O Sport Bild já havia noticiado na quarta-feira que, internamente no BVB, crescia a aceitação do retorno de Sancho. Especialmente o agora ex-diretor esportivo Sebastian Kehl teria sido, assim como Watzke, um claro defensor do retorno de Sancho.

Mas também o diretor-geral de esportes, Lars Ricken, e Niko Kovac teriam dado sinais positivos e se mostrado cada vez mais abertos a uma operação de recontratação. Nas discussões em andamento, os argumentos a favor deveriam prevalecer, segundo informações da época. É questionável se a chegada do novo diretor esportivo, Nils-Ole Book, poderia ter mudado alguma coisa.