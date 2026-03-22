Segundo a Sky, Nils-Ole Book, do SV Elversberg, é um candidato que está sendo avaliado pela diretoria do Dortmund. No clube aspirante ao acesso da segunda divisão alemã, o técnico de 40 anos ocupa o cargo de diretor esportivo.
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Ele está sob contrato com um clube da segunda divisão! Nome surpreendente cotado como sucessor de Sebastian Kehl no BVB
Com sua “abordagem analítica, seu estilo de liderança calmo e estratégico, bem como uma inteligente gestão do elenco”, Book conquistou, nos últimos anos, uma excelente reputação no setor, razão pela qual já teria chamado a atenção do VfL Wolfsburg e do Borussia Mönchengladbach.
No entanto, ele recusou as propostas da Bundesliga e, em vez disso, renovou seu contrato no Elversberg — também porque supostamente estaria de olho em uma vaga em um clube maior. A oportunidade agora se apresentaria no time amarelo e preto.
No Elversberg, Book é considerado um dos artífices do atual sucesso esportivo. Apesar de saídas de nomes de peso no verão passado, como o retorno de Fisnik Asllani, emprestado ao TSG Hoffenheim, o técnico de 40 anos montou um elenco forte no clube da Sarre, que ocupa a segunda posição na tabela da segunda divisão após 27 das 34 rodadas e tem boas chances de subir para a Bundesliga.
O BVB se despede de forma inesperada do diretor esportivo Kehl
O BVB se despediu do seu até então diretor esportivo na tarde de domingo. No verão, “chegou o momento certo para mudanças”, disse o diretor esportivo Lars Ricken: “Para que ambas as partes possam se preparar, chegamos a um acordo mútuo sobre o término imediato das funções de Sebastian.” Kehl tem “enormes méritos para o nosso clube, e somos muito gratos a ele por seu grande empenho”.
Desde 2018, Kehl foi, por quatro anos, chefe do departamento de jogadores profissionais do BVB; nesse período, o Dortmund conquistou a Copa da Alemanha de 2021. No verão de 2022, o ex-jogador profissional do BVB assumiu o cargo de diretor esportivo; em 2024, os “amarelos e pretos” chegaram à final da Liga dos Campeões. Kehl foi considerado por muito tempo o sucessor de Hans-Joachim Watzke, mas foi Ricken quem recebeu o cobiçado cargo de diretor.
“O Borussia Dortmund me acompanhou durante metade da minha vida e tenho um apego extremo a este grande clube. Apesar disso, chegamos juntos à conclusão de que é hora de seguir novos caminhos – tanto para o BVB quanto para mim”, disse Kehl, que passou 13 anos em Dortmund como jogador. Recentemente, surgiram rumores sobre uma possível contratação do jogador de 46 anos como diretor esportivo do Hamburger SV; uma promoção no BVB não era possível nessa configuração.
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data
Jogo
4 de abril, 18h30
VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)
11 de abril, 15h30
BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)