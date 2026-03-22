Ele está sob contrato com um clube da segunda divisão! Nome surpreendente cotado como sucessor de Sebastian Kehl no BVB

Com sua “abordagem analítica, seu estilo de liderança calmo e estratégico, bem como uma inteligente gestão do elenco”, Book conquistou, nos últimos anos, uma excelente reputação no setor, razão pela qual já teria chamado a atenção do VfL Wolfsburg e do Borussia Mönchengladbach.

No entanto, ele recusou as propostas da Bundesliga e, em vez disso, renovou seu contrato no Elversberg — também porque supostamente estaria de olho em uma vaga em um clube maior. A oportunidade agora se apresentaria no time amarelo e preto.

No Elversberg, Book é considerado um dos artífices do atual sucesso esportivo. Apesar de saídas de nomes de peso no verão passado, como o retorno de Fisnik Asllani, emprestado ao TSG Hoffenheim, o técnico de 40 anos montou um elenco forte no clube da Sarre, que ocupa a segunda posição na tabela da segunda divisão após 27 das 34 rodadas e tem boas chances de subir para a Bundesliga.