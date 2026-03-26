Ele está sendo comparado a Jamal Musiala! Jovem de 15 anos recusou a proposta do FC Bayern e agora passa a integrar o time principal de um rival da Bundesliga

Desde que se transferiu para o Union, Güther tem apresentado uma evolução impressionante. Após atuações convincentes pela equipe sub-17, ele foi promovido para a sub-19. Desde o início desta semana, ele treina com os profissionais. Para se integrar à equipe do técnico Steffen Baumgart, Güther desistiu de participar dos próximos jogos internacionais da seleção sub-16 contra a Itália. Em suas nove partidas pela seleção sub-16 até o momento, ele marcou sete gols e deu duas assistências.

Güther é considerado o maior talento alemão da safra de 2010. Devido à sua inteligência de jogo, habilidade no drible e vocação para o gol, ele já está sendo comparado internamente no Union a Jamal Musiala, segundo o jornal Bild. O diretor de base Lutz Munack afirma: “Com seus pontos fortes extraordinários no um contra um ofensivo e sua criatividade em campo, ele pode proporcionar momentos especiais em campo.”

No dia 8 de abril, Güther comemora seu 16º aniversário. A partir dessa data, ele poderá, em teoria, jogar na Bundesliga; a primeira oportunidade seria, portanto, a partida fora de casa contra o 1. FC Heidenheim, no dia 11 de abril. No entanto, ele não poderá se tornar o jogador mais jovem da história da Bundesliga: esse recorde pertence a Youssoufa Moukoko, que estreou pelo Borussia Dortmund em 2020, no dia seguinte ao seu 16º aniversário.