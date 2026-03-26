Com Filip Pavic e Erblin Osmani, o técnico Vincent Kompany ajudou recentemente dois grandes talentos de 16 anos a estrearem-se como profissionais no FC Bayern. Enquanto isso, no Union Berlin, um jogador de apenas 15 anos vem ganhando destaque, pelo qual o time de Munique tentou, sem sucesso, contratá-lo no verão: Linus Güther.
Traduzido por
Ele está sendo comparado a Jamal Musiala! Jovem de 15 anos recusou a proposta do FC Bayern e agora passa a integrar o time principal de um rival da Bundesliga
O ponta-esquerda é formado nas categorias de base do Energie Cottbus e, na época, planejava o próximo passo em sua carreira. O FC Bayern e o Borussia Dortmund entraram em uma disputa acirrada, até que, de forma totalmente inesperada, o Union Berlin levou a melhor.
Segundo o jornal Bild, um fator importante na transferência foi Tom Lohmann, chefe de olheiros da base do Union, que mantém bons contatos com Güther desde que ele tinha 12 anos. Na época, ele ainda jogava pelo Spremberger SV; sua cidade natal fica a cerca de uma hora e meia de carro a sudeste de Berlim.
- Getty Images Sport
Linus Güther treina com os profissionais desde o início desta semana
Desde que se transferiu para o Union, Güther tem apresentado uma evolução impressionante. Após atuações convincentes pela equipe sub-17, ele foi promovido para a sub-19. Desde o início desta semana, ele treina com os profissionais. Para se integrar à equipe do técnico Steffen Baumgart, Güther desistiu de participar dos próximos jogos internacionais da seleção sub-16 contra a Itália. Em suas nove partidas pela seleção sub-16 até o momento, ele marcou sete gols e deu duas assistências.
Güther é considerado o maior talento alemão da safra de 2010. Devido à sua inteligência de jogo, habilidade no drible e vocação para o gol, ele já está sendo comparado internamente no Union a Jamal Musiala, segundo o jornal Bild. O diretor de base Lutz Munack afirma: “Com seus pontos fortes extraordinários no um contra um ofensivo e sua criatividade em campo, ele pode proporcionar momentos especiais em campo.”
No dia 8 de abril, Güther comemora seu 16º aniversário. A partir dessa data, ele poderá, em teoria, jogar na Bundesliga; a primeira oportunidade seria, portanto, a partida fora de casa contra o 1. FC Heidenheim, no dia 11 de abril. No entanto, ele não poderá se tornar o jogador mais jovem da história da Bundesliga: esse recorde pertence a Youssoufa Moukoko, que estreou pelo Borussia Dortmund em 2020, no dia seguinte ao seu 16º aniversário.