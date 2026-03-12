O FC Bayern está sempre à procura de jogadores jovens e promissores em toda a Europa. Agora, parece que um talento da Croácia chamou a atenção do clube de Munique: Anton Matkovic, do NK Osijek.
Traduzido por
“Ele está sendo bombardeado com ligações!” O FC Bayern vai contratar o novo Ivica Olic?
O atacante chamou a atenção do clube croata da primeira divisão. Apesar da temporada difícil do NK Osijek, que atualmente luta contra o rebaixamento, Matkovic conseguiu se destacar. O jogador de 20 anos disputou 14 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando um gol e dando uma assistência.
O próprio presidente do Osijek, Robert Spehar, confirmou que o jovem atacante já está no radar de vários clubes. Em entrevista ao jornal croata Sportske Novosti, ele descreveu a agitação atual em torno do jogador:
“Ele está sendo bombardeado com ligações de empresários – Dinamo, Hajduk, Bayern, não sei quem mais está sendo mencionado. Acho que sua cabeça está girando. Alguém do clube precisa estar com ele 24 horas por dia para ver o que vai acontecer e como as coisas vão se desenrolar.”
Novo Olic para o Bayern? Matkovic em destaque
Em seu país natal, Matkovic já é comparado a um compatriota famoso: Ivica Olic. O ex-jogador da seleção croata atuou pelo FC Bayern de 2009 a 2012, tornando-se rapidamente um dos favoritos da torcida. Ao todo, Olic disputou 80 partidas oficiais pelo time de Munique durante esse período, marcando 23 gols.
Agora, Matkovic também é comparado a ele. O jogador da seleção sub-21 não é um centroavante clássico. Em vez disso, ele se destaca principalmente por sua mentalidade, sua grande disposição para correr e suas investidas a partir de posições um pouco mais recuadas. Seu contrato com o clube croata vai até o verão de 2027.
Os números de Anton Matkovic no NK Osijek na temporada 2025/26:
Jogos oficiais Gols Assistências Minutos jogados 14 1 1 862