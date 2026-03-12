“Ele está sendo bombardeado com ligações!” O FC Bayern vai contratar o novo Ivica Olic?

O atacante chamou a atenção do clube croata da primeira divisão. Apesar da temporada difícil do NK Osijek, que atualmente luta contra o rebaixamento, Matkovic conseguiu se destacar. O jogador de 20 anos disputou 14 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando um gol e dando uma assistência.

O próprio presidente do Osijek, Robert Spehar, confirmou que o jovem atacante já está no radar de vários clubes. Em entrevista ao jornal croata Sportske Novosti, ele descreveu a agitação atual em torno do jogador:

“Ele está sendo bombardeado com ligações de empresários – Dinamo, Hajduk, Bayern, não sei quem mais está sendo mencionado. Acho que sua cabeça está girando. Alguém do clube precisa estar com ele 24 horas por dia para ver o que vai acontecer e como as coisas vão se desenrolar.”