Jonathan Tah considera Matthäus “um pouco rígido nas viradas para trás”, mas o jogador do Bayern compensa isso com sua força nos duelos e sua “robustez física”. Seu companheiro de equipe, Nico Schlotterbeck, estaria “sempre em risco de receber cartão amarelo-vermelho” ou de causar pênaltis, mas jogaria “sempre com muito coração”. Por fim, o promissor Nathaniel Brown seria “um pouco inexperiente, especialmente em nível internacional”, mas impressionaria pela esquerda com sua velocidade.

Matthäus também analisou a dupla de volantes. Aleksandar Pavlovic convence com sua precisão nos passes, mas carece de “sintonia tática” com seu novo parceiro, Felix Nmecha. O jogador do Dortmund, por sua vez, é “um dos melhores jogadores box-to-box do mundo”, mas precisa “encontrar com mais frequência sua posição na defesa com maior precisão”, opinou Matthäus.