Manuel Neuer, que está de volta, sofre atualmente com sua propensão a lesões, disse Matthäus à BildTV, mas, fora isso, tem “tudo o que um goleiro precisa”. Ele elogiou o capitão Joshua Kimmich como um “jogador de liderança com muita experiência”, mas observou que, nas laterais do campo, lhe falta “um pouco de velocidade final”.
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"Ele está sempre em risco de receber um cartão amarelo-vermelho!" Lothar Matthäus critica duramente um jogador-chave da DFB
Jonathan Tah considera Matthäus “um pouco rígido nas viradas para trás”, mas o jogador do Bayern compensa isso com sua força nos duelos e sua “robustez física”. Seu companheiro de equipe, Nico Schlotterbeck, estaria “sempre em risco de receber cartão amarelo-vermelho” ou de causar pênaltis, mas jogaria “sempre com muito coração”. Por fim, o promissor Nathaniel Brown seria “um pouco inexperiente, especialmente em nível internacional”, mas impressionaria pela esquerda com sua velocidade.
Matthäus também analisou a dupla de volantes. Aleksandar Pavlovic convence com sua precisão nos passes, mas carece de “sintonia tática” com seu novo parceiro, Felix Nmecha. O jogador do Dortmund, por sua vez, é “um dos melhores jogadores box-to-box do mundo”, mas precisa “encontrar com mais frequência sua posição na defesa com maior precisão”, opinou Matthäus.
Matthäus: Florian Wirtz deve "acreditar mais em si mesmo"
Em relação a Florian Wirtz, ele criticou o desempenho irregular. “De vez em quando, de nível mundial — e depois, principalmente no ano passado, às vezes ele simplesmente desaparecia. Ele precisa jogar com mais autoconfiança, acreditar mais em si mesmo.” Assim como Jamal Musiala, que “ainda não está com a cabeça totalmente livre”. Matthäus espera que o jogador do Bayern de Munique possa mostrar novamente na Copa do Mundo “a qualidade que admiramos há anos”.
Também em relação a Leroy Sané, ele elogiou a “qualidade individual – ele tem o pacote completo. Mas, infelizmente, mostra isso muito pouco.” O número 9, Kai Havertz, por outro lado, “não ocupa necessariamente a posição em que pode mostrar todos os seus pontos fortes”, mas “amadureceu” e é um “jogador decisivo”.