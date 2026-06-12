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Lothar MatthäusGetty

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"Ele está sempre em risco de receber um cartão amarelo-vermelho!" Lothar Matthäus critica duramente um jogador-chave da DFB

Copa do Mundo
Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
M. Neuer
J. Kimmich
J. Tah
N. Schlotterbeck
N. Brown
A. Pavlovic
F. Nmecha
F. Wirtz
J. Musiala
L. Sane
K. Havertz

Um goleiro excepcional, mas propenso a lesões, um capitão com grande carisma, mas que carece de “velocidade final”, e um craque com o pé inibido: Lothar Matthäus, recordista de partidas pela seleção nacional, fez uma análise individual da seleção alemã na Copa do Mundo, apontando tanto os pontos fortes quanto as fraquezas das estrelas da DFB.

Manuel Neuer, que está de volta, sofre atualmente com sua propensão a lesões, disse Matthäus à BildTV, mas, fora isso, tem “tudo o que um goleiro precisa”. Ele elogiou o capitão Joshua Kimmich como um “jogador de liderança com muita experiência”, mas observou que, nas laterais do campo, lhe falta “um pouco de velocidade final”.

  • Jonathan Tah considera Matthäus “um pouco rígido nas viradas para trás”, mas o jogador do Bayern compensa isso com sua força nos duelos e sua “robustez física”. Seu companheiro de equipe, Nico Schlotterbeck, estaria “sempre em risco de receber cartão amarelo-vermelho” ou de causar pênaltis, mas jogaria “sempre com muito coração”. Por fim, o promissor Nathaniel Brown seria “um pouco inexperiente, especialmente em nível internacional”, mas impressionaria pela esquerda com sua velocidade.

    Matthäus também analisou a dupla de volantes. Aleksandar Pavlovic convence com sua precisão nos passes, mas carece de “sintonia tática” com seu novo parceiro, Felix Nmecha. O jogador do Dortmund, por sua vez, é “um dos melhores jogadores box-to-box do mundo”, mas precisa “encontrar com mais frequência sua posição na defesa com maior precisão”, opinou Matthäus.

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  • Matthäus: Florian Wirtz deve "acreditar mais em si mesmo"

    Em relação a Florian Wirtz, ele criticou o desempenho irregular. “De vez em quando, de nível mundial — e depois, principalmente no ano passado, às vezes ele simplesmente desaparecia. Ele precisa jogar com mais autoconfiança, acreditar mais em si mesmo.” Assim como Jamal Musiala, que “ainda não está com a cabeça totalmente livre”. Matthäus espera que o jogador do Bayern de Munique possa mostrar novamente na Copa do Mundo “a qualidade que admiramos há anos”.

    Também em relação a Leroy Sané, ele elogiou a “qualidade individual – ele tem o pacote completo. Mas, infelizmente, mostra isso muito pouco.” O número 9, Kai Havertz, por outro lado, “não ocupa necessariamente a posição em que pode mostrar todos os seus pontos fortes”, mas “amadureceu” e é um “jogador decisivo”.

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