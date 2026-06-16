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“Ele está pronto” - Endrick é tão bom quanto Matheus Cunha e Igor Thiago, e Ronaldo aposta que o jovem brasileiro vai aproveitar sua chance na Copa do Mundo
Torcedores exigem a escalação do adolescente
A decisão de Carlo Ancelotti de deixar o jovem craque do Real Madrid no banco gerou duras críticas por parte dos torcedores mais fervorosos, que achavam que o atacante poderia ter desestruturado a defesa marroquina. Endrick marcou recentemente o gol da vitória contra o Egito em um amistoso de preparação, o que levou muitos a acreditar que ele merecia um papel de destaque. No entanto, Ronaldo defendeu totalmente a estratégia do técnico, ressaltando que uma lesão inesperada do meio-campista Bruno Guimarães atrapalhou as substituições ofensivas planejadas pela seleção brasileira no final da partida.
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Ronaldo explica a hierarquia no ataque
Em entrevista ao programa “Resenha da Copa”, o lendário campeão da Copa do Mundo de 2002 insistiu que o jovem está no mesmo nível de seus companheiros da seleção, mas precisa respeitar a profundidade do elenco.
Ronaldo afirmou: “Tenho certeza de que ele terá sua oportunidade. Ele entrará em campo em algum momento, mas, no momento, é a terceira opção no ataque. Tem o Igor Thiago, tem o Matheus Cunha e, depois, vem ele.
“Acho que ele teria entrado na partida [contra o Marrocos] se não fosse pela substituição em que, segundo me parece, Bruno Guimarães pediu para sair... Esse é um detalhe importante. Porque Ancelotti estava definitivamente buscando a vitória. Mas veja bem, ele está pronto, esqueça, ele está pronto.
“Ele está competindo lá com outros grandes jogadores. Está no mesmo nível de Matheus Cunha, do Manchester United, e Igor Thiago foi um dos artilheiros na Inglaterra, então estamos bem servidos no momento.”
A diferença de gols se torna decisiva
A pressão está aumentando sobre os gigantes sul-americanos para garantirem o máximo de pontos e ganharem um impulso crucial após o inesperado empate na estreia. Ronaldo enfatizou que a próxima partida da fase de grupos contra o Haiti deve ser aproveitada como uma oportunidade para elevar a confiança do time e converter sem piedade as oportunidades de ataque.
Ele acrescentou: “Acho que esse próximo jogo será importante para que todos ganhem confiança. Obviamente, a vitória é muito importante, mas o saldo de gols será crucial nessa partida pela liderança — isso vai decidir quem ficará em primeiro lugar no grupo. Por isso, temos que aproveitar ao máximo cada chance para não acabarmos passando por dificuldades.”
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Partidas decisivas pela fase de grupos pela frente
A Seleção precisa recuperar rapidamente sua eficiência na finalização antes de viajar para Filadélfia para um confronto decisivo da segunda rodada da fase de grupos contra o Haiti. A equipe repleta de estrelas de Ancelotti encerrará então sua participação na fase de grupos enfrentando uma robusta seleção da Escócia em Miami. Conseguir uma vitória contundente sobre o Haiti, com uma boa diferença de gols, será absolutamente crucial para as chances do Brasil de liderar a classificação do grupo e garantir um sorteio favorável nas oitavas de final.