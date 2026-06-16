“Ele está pronto” - Endrick é tão bom quanto Matheus Cunha e Igor Thiago, e Ronaldo aposta que o jovem brasileiro vai aproveitar sua chance na Copa do Mundo

Em entrevista ao programa “Resenha da Copa”, o lendário campeão da Copa do Mundo de 2002 insistiu que o jovem está no mesmo nível de seus companheiros da seleção, mas precisa respeitar a profundidade do elenco.

Ronaldo afirmou: “Tenho certeza de que ele terá sua oportunidade. Ele entrará em campo em algum momento, mas, no momento, é a terceira opção no ataque. Tem o Igor Thiago, tem o Matheus Cunha e, depois, vem ele.

“Acho que ele teria entrado na partida [contra o Marrocos] se não fosse pela substituição em que, segundo me parece, Bruno Guimarães pediu para sair... Esse é um detalhe importante. Porque Ancelotti estava definitivamente buscando a vitória. Mas veja bem, ele está pronto, esqueça, ele está pronto.

“Ele está competindo lá com outros grandes jogadores. Está no mesmo nível de Matheus Cunha, do Manchester United, e Igor Thiago foi um dos artilheiros na Inglaterra, então estamos bem servidos no momento.”