Ao entrar como titular contra os escandinavos, o atacante do FC Bayern de Munique disputou sua 120ª partida pela seleção dos Three Lions.
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Ele está prestes a igualar uma lenda do futebol inglês: o craque do Bayern, Harry Kane, está prestes a bater um “recorde incrível”
Com isso, Kane igualou o icônico atacante Wayne Rooney, que também disputou 120 partidas oficiais pela Inglaterra.
Para garantir o recorde absoluto, faltam agora apenas seis partidas para Kane. Assim, ele ultrapassaria o goleiro Peter Shilton, que, com 125 partidas, é o jogador com mais partidas pela seleção inglesa.
- Getty Images Sport
Harry Kane foi o jogador inglês que marcou mais gols na Copa do Mundo de 2026
O jogador de 32 anos já detém há algum tempo o recorde de maior número de gols com a camisa dos Three Lions. Com 85 gols, ele lidera claramente essa estatística à frente de Rooney, que soma apenas 53 gols.
O atacante do Bayern de Munique também vem demonstrando sua eficiência neste Mundial, onde contribuiu de forma decisiva para a classificação às quartas de final com seis gols. Em todos os torneios, apenas Kylian Mbappé (8), Lionel Messi (8) e Erling Haaland (6) marcaram mais gols.
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