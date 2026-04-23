Ele está “no topo da lista de desejos”: Julian Brandt vai se tornar uma lenda absoluta do clube após sua saída do BVB?

O jogador de 29 anos havia destacado recentemente que pretendia dar um tempo antes de tomar uma decisão sobre o futuro. “Há muitas ideias. Nem toda ideia é boa. Não dá para apressar isso”, explicou ele, dando a entender que cogita uma transferência para o exterior. No entanto, considerou que “não seria justo com o clube viajar pela Europa agora e, de repente, conversar com todos os clubes”.

Permanecer na Bundesliga, no entanto, não está de forma alguma fora de questão. “Em princípio, eu não descartaria nada”, disse Brandt: “Mas há coisas que eu prefiro. E há coisas que, neste momento, eu prefiro menos. Há uma ou duas ideias. Mas tudo na hora certa.” No passado, já havia rumores de um interesse do SV Werder Bremen.

Um retorno ao Werkself também foi tema de discussão por um tempo, depois que o diretor-geral do Leverkusen, Fernando Carro, flertou com Brandt ao anunciar sua saída do BVB. O diretor esportivo Simon Rolfes, porém, descartou categoricamente um retorno logo em seguida. “Sou cético em relação a tentativas de trazer jogadores de volta. Temos na posição um jogador excelente, Ibo Maza, que vai se desenvolver de forma notável nos próximos anos. Por isso, Julian não será uma opção para nós”, disse ele.