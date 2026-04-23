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Julian BrandtGetty Images
Jonas Rütten

Traduzido por

Ele está “no topo da lista de desejos”: Julian Brandt vai se tornar uma lenda absoluta do clube após sua saída do BVB?

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Para onde vais, Julian Brandt? Ainda não foi tomada uma decisão sobre onde o astro do BVB, que está de saída, jogará na próxima temporada. Uma pista promissora aponta agora para a Espanha.

Segundo o jornal Marca, Brandt estaria “no topo da lista de desejos” do Atlético de Madrid. Lá, Brandt deveria substituir ninguém menos que Antoine Griezmann. A lenda do clube deixará os Rojiblancos no final da temporada para se transferir para os Estados Unidos e se juntar ao Orlando City, da MLS.

Brandt, cujo contrato com o BVB não será renovado e que, portanto, está disponível sem custo de transferência, está sendo acompanhado de perto pelo diretor esportivo Mateu Alemany e é o favorito para substituir Griezmann na próxima temporada. No entanto, ele não é a única opção. 

  • Julian BrandtGetty

    Brandt cogita transferência para o exterior após deixar o BVB

    O jogador de 29 anos havia destacado recentemente que pretendia dar um tempo antes de tomar uma decisão sobre o futuro. “Há muitas ideias. Nem toda ideia é boa. Não dá para apressar isso”, explicou ele, dando a entender que cogita uma transferência para o exterior. No entanto, considerou que “não seria justo com o clube viajar pela Europa agora e, de repente, conversar com todos os clubes”.

    Permanecer na Bundesliga, no entanto, não está de forma alguma fora de questão. “Em princípio, eu não descartaria nada”, disse Brandt: “Mas há coisas que eu prefiro. E há coisas que, neste momento, eu prefiro menos. Há uma ou duas ideias. Mas tudo na hora certa.” No passado, já havia rumores de um interesse do SV Werder Bremen.

    Um retorno ao Werkself também foi tema de discussão por um tempo, depois que o diretor-geral do Leverkusen, Fernando Carro, flertou com Brandt ao anunciar sua saída do BVB. O diretor esportivo Simon Rolfes, porém, descartou categoricamente um retorno logo em seguida. “Sou cético em relação a tentativas de trazer jogadores de volta. Temos na posição um jogador excelente, Ibo Maza, que vai se desenvolver de forma notável nos próximos anos. Por isso, Julian não será uma opção para nós”, disse ele. 

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  • Leon GoretzkaGetty Images

    O Atlético de Madrid também está de olho em Leon Goretzka, do Bayern de Munique

    Além de Brandt, o Atlético ainda teria em sua agenda a contratação de Leon Goretzka, que também ficará sem contrato no meio do ano. Já no inverno, os espanhóis haviam feito uma intensa corte pela estrela do Bayern, que estava de saída, mas receberam uma recusa na época, pois Goretzka queria a todo custo terminar a temporada no clube alemão.

    Também no verão, segundo informações, o Atlético teria poucas chances de levar Goretzka para Madri. Por um lado, a Premier League seria o destino preferido do meio-campista. No entanto, o especialista em transferências Gianluca Di Marzio informou recentemente que a tendência de Goretzka agora se inclina mais para a Série A.

    Assim, entre os clubes interessados, o AC Milan seria o que está se esforçando mais intensamente para contratar Goretzka. Segundo Di Marzio, multiplicam-se os “sinais positivos” de que o jogador de 31 anos assinará com os Rossoneri. De qualquer forma, o Milan estaria atualmente mais avançado nas negociações com Goretzka. A Gazzetta dello Sport havia informado anteriormente que o Milan ofereceria a Goretzka um contrato de três anos, que lhe renderia um salário de cinco milhões de euros por temporada.

  • Julian Brandt e Leon Goretzka: dados de desempenho e estatísticas

    JogadoresJogosGolsAssistênciasMinutos jogados
    Julian Brandt371131.934
    Leon Goretzka42342.029