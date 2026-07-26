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FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP
Mohamed Saeed

Traduzido por

“Ele está mentindo!” - O craque espanhol Dani Olmo se recusa a aceitar o pedido de desculpas do assistente técnico da Argentina após uma discussão após a final da Copa do Mundo

D. Olmo
R. Ayala
Espanha
Argentina
Copa do Mundo

O meia-atacante da Espanha, Dani Olmo, rejeitou o pedido de desculpas do assistente técnico da Argentina, Roberto Ayala, após o confronto físico entre os dois no final da final da Copa do Mundo. O meio-campista do Barcelona acusou o ex-zagueiro de “mentir” sobre as circunstâncias do incidente, que fez com que as tensões chegassem ao auge durante as comemorações do título da Espanha.

  • Olmo chama Ayala de mentiroso

    As repercussões da explosiva final da Copa do Mundo de 2026 continuam a ferver, já que Olmo lançou um contra-ataque verbal contundente contra o assistente técnico da Argentina, Ayala. Após a vitória da Espanha por 1 a 0 em Nova Jersey, as câmeras de televisão flagraram o assistente técnico da Argentina colocando as mãos com força perto do pescoço do astro do Barcelona durante uma confusão caótica após a partida.

    Olmo expressou sua frustração ao jornal catalão Diari de Terrassa, afirmando: “Alguém que diz que sente muito, mas justifica um soco alegando que foi uma resposta a um comentário, certamente não está arrependido, porque está mentindo. Eu não disse nada a ele, então ele não precisa se desculpar. O que realmente nos define não é o erro, mas a coragem de reconhecê-lo com humildade, honestidade e dignidade.”


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  • 로베르토 아얄라 (Roberto Ayala)Getty Images

    A versão de Ayala sobre o confronto

    Ayala, um lendário ex-zagueiro com 115 partidas pela Albiceleste, já havia se pronunciado sobre o incidente, alegando que sua reação física foi provocada pelo jogador.

    Em entrevista à Valencia Capital Radio, o assistente técnico admitiu: “É claro que sinto muito. Dada a minha posição, não posso permitir que um sentimento, ou qualquer coisa que eu possa receber da outra parte, afete meu humor ou minhas ações. Para mim, precisamos traçar um limite e deixar o assunto para lá. Foi mais um empurrão do que qualquer outra coisa, não foi um soco como estão fazendo parecer.”

    Ele acrescentou: “Foi uma reação a algo que ele disse, mas só isso. Se eu o encontrar, obviamente vou pedir desculpas a ele pessoalmente.”

  • Responsabilidade para com a próxima geração

    Para Olmo, a questão vai além de uma simples discordância pós-jogo; ele acredita que atletas profissionais e treinadores têm a obrigação social de manter o decoro.

    O jogador de 28 anos aprofundou essa responsabilidade, acrescentando: “Quando meus filhos, minha família e todos aqueles torcedores assistem ao jogo, quero que se orgulhem de como disputamos, de como vencemos e, acima de tudo, do nosso comportamento, porque a importância do futebol significa que nós, jogadores, somos um exemplo para as crianças e as novas gerações, e isso traz consigo uma enorme responsabilidade.”

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  • Paredes EricGetty Images

    Investigação da FIFA se aproxima

    A briga entre Olmo e Ayala foi apenas um dos pontos críticos de uma noite marcada pela falta de disciplina. A Argentina enfrentou críticas generalizadas por seu comportamento após o apito final, com Leandro Paredes no centro de várias disputas físicas com membros da comissão técnica espanhola. A FIFA já iniciou uma investigação disciplinar formal sobre os incidentes ocorridos no MetLife Stadium.

    Apesar do drama fora de campo, a vitória da Espanha marcou seu segundo título da Copa do Mundo, após o sucesso de 2010 na África do Sul. O torneio, que contou com um número recorde de 48 seleções, terminou com a equipe de Luis de la Fuente no topo do futebol internacional.