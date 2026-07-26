As repercussões da explosiva final da Copa do Mundo de 2026 continuam a ferver, já que Olmo lançou um contra-ataque verbal contundente contra o assistente técnico da Argentina, Ayala. Após a vitória da Espanha por 1 a 0 em Nova Jersey, as câmeras de televisão flagraram o assistente técnico da Argentina colocando as mãos com força perto do pescoço do astro do Barcelona durante uma confusão caótica após a partida.

Olmo expressou sua frustração ao jornal catalão Diari de Terrassa, afirmando: “Alguém que diz que sente muito, mas justifica um soco alegando que foi uma resposta a um comentário, certamente não está arrependido, porque está mentindo. Eu não disse nada a ele, então ele não precisa se desculpar. O que realmente nos define não é o erro, mas a coragem de reconhecê-lo com humildade, honestidade e dignidade.”



