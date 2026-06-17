“Ele está jogando em um nível muito bom” - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, apoia a decisão de Rodrigo De Paul de se juntar ao Inter Miami, de Lionel Messi, na MLS

Scaloni também elogiou a qualidade do futebol da MLS.

“Não estamos interessados nas ligas deles; o que nos importa é o desempenho dele. Ele está jogando em um nível muito bom. Quando entra em campo, mostra um bom nível”, disse Scaloni por meio de um intérprete.

Ainda assim, o técnico campeão da Copa do Mundo deixou claro que De Paul não pode se apoiar nos sucessos do passado e precisa manter seu nível durante os 90 minutos completos.

“Ele sabe que não pode relaxar”, disse Scaloni. “Durante o intervalo para hidratação, eu disse a ele que não pode relaxar. Ele é decisivo quando não relaxa. Ele mudou o jogo depois disso.”