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“Ele está jogando em um nível muito bom” - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, apoia a decisão de Rodrigo De Paul de se juntar ao Inter Miami, de Lionel Messi, na MLS

Argentina x Argélia
Argentina
Argélia
Copa do Mundo
R. De Paul
L. Messi

KANSAS CITY, Missouri — Rodrigo De Paul surpreendeu muitos torcedores argentinos ao decidir deixar o Atlético de Madrid para se transferir para o Inter Miami, faltando menos de um ano para a Copa do Mundo, mas o técnico da seleção nacional, Lionel Scaloni, apoiou a mudança do meio-campista para a Major League Soccer, ressaltando que se preocupa mais com o desempenho do que com o clube em que o jogador atua.

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    "Ele sabe que não pode relaxar"

    Scaloni também elogiou a qualidade do futebol da MLS.

    “Não estamos interessados nas ligas deles; o que nos importa é o desempenho dele. Ele está jogando em um nível muito bom. Quando entra em campo, mostra um bom nível”, disse Scaloni por meio de um intérprete.

    Ainda assim, o técnico campeão da Copa do Mundo deixou claro que De Paul não pode se apoiar nos sucessos do passado e precisa manter seu nível durante os 90 minutos completos.

    “Ele sabe que não pode relaxar”, disse Scaloni. “Durante o intervalo para hidratação, eu disse a ele que não pode relaxar. Ele é decisivo quando não relaxa. Ele mudou o jogo depois disso.”

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    Uma excelente atuação

    Além da atuação magistral de Messi, De Paul foi, sem dúvida, o segundo jogador que mais se destacou na seleção argentina. Ele deu a assistência para o primeiro gol, acertou 92% de seus passes e fez seis contribuições defensivas. Além disso, venceu 5 dos 8 duelos que disputou naquela noite.

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    Desempenho geral sólido do meio-campo

    Além de De Paul, Scaloni elogiou bastante seu quarteto de meio-campistas, que também contava com Enzo Fernández, o ex-astro da MLS Thiago Almada e Alexis Mac Allister.

    Fernández deu nove passes no terço final do campo, enquanto a tentativa de longa distância de Mac Allister acabou criando outra oportunidade de gol para Messi marcar seu segundo.

  • E agora, o que vem a seguir?

    A seleção argentina de De Paul terá agora uma pausa de seis dias antes de enfrentar a Áustria em Dallas, no dia 22 de junho.

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