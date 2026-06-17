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“Ele está jogando em um nível muito bom” - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, apoia a decisão de Rodrigo De Paul de se juntar ao Inter Miami, de Lionel Messi, na MLS
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"Ele sabe que não pode relaxar"
Scaloni também elogiou a qualidade do futebol da MLS.
“Não estamos interessados nas ligas deles; o que nos importa é o desempenho dele. Ele está jogando em um nível muito bom. Quando entra em campo, mostra um bom nível”, disse Scaloni por meio de um intérprete.
Ainda assim, o técnico campeão da Copa do Mundo deixou claro que De Paul não pode se apoiar nos sucessos do passado e precisa manter seu nível durante os 90 minutos completos.
“Ele sabe que não pode relaxar”, disse Scaloni. “Durante o intervalo para hidratação, eu disse a ele que não pode relaxar. Ele é decisivo quando não relaxa. Ele mudou o jogo depois disso.”
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Uma excelente atuação
Além da atuação magistral de Messi, De Paul foi, sem dúvida, o segundo jogador que mais se destacou na seleção argentina. Ele deu a assistência para o primeiro gol, acertou 92% de seus passes e fez seis contribuições defensivas. Além disso, venceu 5 dos 8 duelos que disputou naquela noite.
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Desempenho geral sólido do meio-campo
Além de De Paul, Scaloni elogiou bastante seu quarteto de meio-campistas, que também contava com Enzo Fernández, o ex-astro da MLS Thiago Almada e Alexis Mac Allister.
Fernández deu nove passes no terço final do campo, enquanto a tentativa de longa distância de Mac Allister acabou criando outra oportunidade de gol para Messi marcar seu segundo.
E agora, o que vem a seguir?
A seleção argentina de De Paul terá agora uma pausa de seis dias antes de enfrentar a Áustria em Dallas, no dia 22 de junho.