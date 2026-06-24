Ele está jogando atualmente na Copa do Mundo: revelada a primeira contratação desejada por Martin Demichelis no RB Leipzig

Na segunda-feira, o Leipzig anunciou a contratação de Demichelis. O jogador de 45 anos, que disputou 259 partidas oficiais pelo Bayern entre 2003 e 2011, havia renovado recentemente seu contrato por mais dois anos com o clube rebaixado da La Liga. Demichelis chegou à Ilha de Maiorca apenas no dia 1º de março, com a missão de salvar o clube do rebaixamento para a Segunda Divisão. No entanto, isso não deu certo: em doze partidas oficiais no comando do Maiorca, o argentino obteve uma média de 1,5 ponto por jogo.

Demichelis iniciou sua carreira como técnico em 2017 no Málaga, seu último clube como jogador. Lá, atuou como assistente dos técnicos principais Michel e José González.

Em seguida, ele voltou ao clube mais titulado da Alemanha, assumindo o comando da equipe sub-19 e, depois, da segunda equipe. Em janeiro de 2023, ele voltou para sua terra natal, para o tradicional River Plate, em Buenos Aires.

No final da temporada, Demichelis conquistou o título do campeonato com o clube e mais dois títulos. Em agosto de 2024, ele assinou contrato com o CF Monterrey, no México, onde encerrou sua passagem em maio do ano passado.