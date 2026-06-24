O meio-campista defensivo de 25 anos está atualmente sob contrato com o RCD Mallorca, ex-clube de Demichelis. O contrato do jogador canhoto na ilha das Baleares tem validade até o verão de 2028.
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Ele está jogando atualmente na Copa do Mundo: revelada a primeira contratação desejada por Martin Demichelis no RB Leipzig
Costa havia se transferido da UD Almería para o Mallorca há apenas um ano, após ter recebido sua formação futebolística em seu país natal, no tradicional clube português SC Braga. Na última temporada de competições oficiais, o zagueiro tornou-se uma presença constante no time ibérico e disputou 36 partidas oficiais. Nesse período, marcou sete gols e deu duas assistências.
Essa evolução esportiva também não passou despercebida pela seleção nacional. Costa viajou com a seleção portuguesa para a Copa do Mundo em andamento, mas ainda não teve minutos em campo pela equipe até o momento do torneio.
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Demichelis quer reformular o centro de Leipzig
Demichelis, ex-zagueiro central do FC Bayern de Munique, aposta na presença física e na estabilidade ao reformular o elenco na zaga. Costa é considerado, no sistema do novo técnico, a solução ideal para o meio-campo defensivo, a fim de proporcionar aos jogadores do Leipzig, na chamada “sala de máquinas”, o equilíbrio necessário entre o trabalho defensivo e a transição para o ataque.
As negociações sobre as condições de transferência desse estrategista defensivo devem se tornar um dos primeiros grandes desafios para a diretoria liderada pelo diretor esportivo Marcel Schäfer, tendo em vista a duração do contrato.
Demichelis trabalha como técnico há nove anos
Na segunda-feira, o Leipzig anunciou a contratação de Demichelis. O jogador de 45 anos, que disputou 259 partidas oficiais pelo Bayern entre 2003 e 2011, havia renovado recentemente seu contrato por mais dois anos com o clube rebaixado da La Liga. Demichelis chegou à Ilha de Maiorca apenas no dia 1º de março, com a missão de salvar o clube do rebaixamento para a Segunda Divisão. No entanto, isso não deu certo: em doze partidas oficiais no comando do Maiorca, o argentino obteve uma média de 1,5 ponto por jogo.
Demichelis iniciou sua carreira como técnico em 2017 no Málaga, seu último clube como jogador. Lá, atuou como assistente dos técnicos principais Michel e José González.
Em seguida, ele voltou ao clube mais titulado da Alemanha, assumindo o comando da equipe sub-19 e, depois, da segunda equipe. Em janeiro de 2023, ele voltou para sua terra natal, para o tradicional River Plate, em Buenos Aires.
No final da temporada, Demichelis conquistou o título do campeonato com o clube e mais dois títulos. Em agosto de 2024, ele assinou contrato com o CF Monterrey, no México, onde encerrou sua passagem em maio do ano passado.