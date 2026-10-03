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"Ele está irradiando alegria!" - Mark van Bommel destaca Kevin De Bruyne após vitória sobre a Turquia
Van Bommel conduz a Bélgica à vitória apesar de momentos de desleixo
O técnico da Bélgica, Mark van Bommel, celebrou uma convincente vitória por 3 a 0 sobre a Turquia pela Liga das Nações da UEFA A no Stade Maurice Dufrasne, em Liège. Um doblete de Kevin De Bruyne e um cabeceio no fim do substituto Romelu Lukaku garantiram três pontos vitais para a Bélgica.
A vitória leva a Bélgica aos seis pontos no Grupo A, mantendo a equipe logo atrás da líder do grupo, a França.
Van Bommel observou que, embora o placar final tenha sido confortável, a partida teve momentos caóticos.
- ANP
Técnico destaca a determinação e a fase goleadora de De Bruyne
Falando após a partida, Van Bommel fez muitos elogios ao seu capitão, que marcou o 201º gol de sua carreira durante o confronto. O técnico destacou a vontade de De Bruyne de atuar em todas as partidas e como sua energia positiva eleva o restante da equipe.
Van Bommel apontou que a felicidade de De Bruyne em campo se traduz diretamente em momentos decisivos.
"Kevin De Bruyne sempre quer jogar", disse Van Bommel. "Itália, França, hoje. Ele está em um momento realmente muito bom. Está irradiando alegria, e você pode ver isso nos gols que está marcando."
Técnico holandês analisa falhas na posse e fases de controle
Apesar da vantagem de três gols, Van Bommel admitiu que a Bélgica por vezes foi displicente na posse de bola, permitindo que a Turquia seguisse esperançosa nas transições. No entanto, insistiu que o sistema defensivo de sua equipe garantiu que a vitória nunca estivesse realmente em risco.
A Turquia não conseguiu converter seus momentos de pressão, ficando na lanterna do grupo sem somar pontos.
Van Bommel segue focado em aprimorar o controle tático da Bélgica nas próximas partidas.
"Estou muito satisfeito com a vitória por 3 a 0", acrescentou Van Bommel. "Fomos displicentes na posse de bola de vez em quando e demos ao adversário a sensação de que poderia criar chances. O jogo ficou lá e cá, e não tivemos controle suficiente nessas fases. Nós os mantivemos na partida por muito tempo, embora eu nunca tenha sentido que estávamos em perigo de perder."
- Photo News
Bélgica ganha embalo à medida que sua campanha na Liga das Nações avança
Van Bommel e seu elenco agora voltam suas atenções para os jogos restantes do Grupo A, enquanto buscam a liderança da tabela. O técnico belga pretende manter altos padrões táticos, ao mesmo tempo em que segue integrando jogadores mais jovens do elenco ao lado das lideranças mais experientes.
A Turquia volta suas atenções para encerrar sua sequência de três derrotas na próxima partida.
A Bélgica busca dar sequência ao seu forte início na próxima Data Fifa.
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