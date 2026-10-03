"Ele está irradiando alegria!" - Mark van Bommel destaca Kevin De Bruyne após vitória sobre a Turquia

O técnico da Bélgica, Mark van Bommel, celebrou uma convincente vitória por 3 a 0 sobre a Turquia pela Liga das Nações da UEFA A no Stade Maurice Dufrasne, em Liège. Um doblete de Kevin De Bruyne e um cabeceio no fim do substituto Romelu Lukaku garantiram três pontos vitais para a Bélgica.

A vitória leva a Bélgica aos seis pontos no Grupo A, mantendo a equipe logo atrás da líder do grupo, a França.

Van Bommel observou que, embora o placar final tenha sido confortável, a partida teve momentos caóticos.