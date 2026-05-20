Segundo o Sport1, Matthias Jaissle estaria considerando um retorno a uma das cinco principais ligas da Europa e "se imagina muito bem" deixando o clube saudita Al-Ahli para se transferir para o Eintracht. O diretor esportivo do Eintracht, Markus Krösche, também seria um "grande fã" de Jaissle e mantém contato regular com o jogador de 38 anos.
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Ele está ganhando um salário astronômico! A contratação bombástica do técnico pelo Eintracht Frankfurt estaria cada vez mais próxima
Krösche e Jaissle se conhecem desde os tempos em que trabalhavam juntos no universo da Red Bull. Krösche trabalhou por muito tempo no RB Leipzig, enquanto Jaissle foi técnico do RB Salzburg. Dizem que Krösche já tentou duas vezes trazer Jaissle para o Eintracht. Uma vez no verão de 2023, após a saída de Oliver Glasner, e outra no inverno da temporada que acabou de terminar.
Como não se chegou a um acordo com o Al-Ahli e Jaissle, o Eintracht acabou contratando Albert Riera como sucessor do demitido Dino Toppmöller. Mas a contratação do espanhol, que aparentemente tem um temperamento difícil, acabou sendo um completo fracasso. Riera entrou em conflito com partes importantes do time e da mídia e, após apenas quatro vitórias em 14 jogos, teve que deixar o cargo.
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O Eintracht Frankfurt vive um desastre com Albert Riera — Krösche assume a responsabilidade
"Eu o coloquei em uma situação em que ele mal teve chance de ter sucesso", disse Krösche na coletiva de imprensa realizada há poucos dias, no encerramento da temporada. A contratação do espanhol foi "uma decisão errada minha. Um erro de avaliação", afirmou ele, assumindo assim a responsabilidade pela perda da vaga nas competições europeias.
Ao contratar Riera, o experiente dirigente agiu contra suas próprias convicções. “O princípio mais importante que desconsiderei: se você precisa trocar de treinador durante a temporada, não contrate um treinador que não conheça a liga e não tenha experiência.” Por que isso aconteceu? “Eu tinha essa sensação e essa convicção. Sempre ajo por convicção. Ela era tão forte que desconsiderei o princípio da cautela.”
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Eintracht Frankfurt: Jaissle estaria aparentemente disposto a aceitar uma redução salarial significativa
No entanto, agora que a temporada chegou ao fim, o panorama é completamente diferente — sobretudo porque Jaissle já conhece a Bundesliga, ainda que apenas como jogador profissional do TSG Hoffenheim. Ainda assim, segundo o Sport1, ele atende a um critério decisivo do Eintracht na busca por um técnico: o SGE quer, a todo custo, contratar um técnico que fale alemão, “que volte a praticar um futebol de força e que anime a torcida”. Um perfil que Jaissle certamente preenche.
O Eintracht já teria feito uma sondagem com Jaissle, que conquistou recentemente pela segunda vez a Liga dos Campeões da Ásia com o Al-Ahli e ainda tem contrato com o clube até 2027. Jaissle, por sua vez, estaria até mesmo disposto a aceitar uma redução significativa em seu salário atual, que chega a 15 milhões de euros, caso um clube ambicioso da Bundesliga ou da Premier League venha a se interessar por ele.
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O Eintracht Frankfurt parece estar considerando o retorno de Adi Hütter
Além de Jaissle, o ex-técnico Adi Hütter também é considerado atualmente um dos principais candidatos ao cargo de técnico vago no clube da Hesse. Hütter também se encaixa em grande parte no perfil procurado. Krösche quer que o novo técnico tenha uma “ideia clara” de “como quer jogar futebol”. O Eintracht precisa recuperar uma “certa intensidade” em seu jogo, “uma mistura entre futebol de transição e futebol de posse de bola. Precisamos dominar ambos os aspectos para podermos disputar regularmente as vagas internacionais.”
Ao contrário de Jaissle, o retorno de Hütter, pelo menos, não custaria nenhuma taxa de transferência. Desde que deixou o AS Monaco em outubro do ano passado, o austríaco está sem clube.
“Estamos em negociações. Queremos encontrar uma solução em breve”, disse Krösche recentemente sobre o cronograma para a busca por um técnico. Conforme reporta o Bild, o objetivo claro do clube de Hesse é concluir a busca ainda na próxima semana.