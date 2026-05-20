Ele está ganhando um salário astronômico! A contratação bombástica do técnico pelo Eintracht Frankfurt estaria cada vez mais próxima

Krösche e Jaissle se conhecem desde os tempos em que trabalhavam juntos no universo da Red Bull. Krösche trabalhou por muito tempo no RB Leipzig, enquanto Jaissle foi técnico do RB Salzburg. Dizem que Krösche já tentou duas vezes trazer Jaissle para o Eintracht. Uma vez no verão de 2023, após a saída de Oliver Glasner, e outra no inverno da temporada que acabou de terminar.

Como não se chegou a um acordo com o Al-Ahli e Jaissle, o Eintracht acabou contratando Albert Riera como sucessor do demitido Dino Toppmöller. Mas a contratação do espanhol, que aparentemente tem um temperamento difícil, acabou sendo um completo fracasso. Riera entrou em conflito com partes importantes do time e da mídia e, após apenas quatro vitórias em 14 jogos, teve que deixar o cargo.