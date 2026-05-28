"Ele está feliz por ficar!" - Presidente do Inter desmente rumores sobre uma possível transferência do zagueiro Alessandro Bastoni para o Barcelona

Em uma entrevista recente à DAZN, Marotta abordou os rumores crescentes em torno do futuro de Bastoni. Com o Barcelona supostamente de olho no talentoso zagueiro, Marotta não hesitou em esclarecer que o Inter não tem intenção de vender um de seus ativos mais valiosos. O presidente enfatizou que a estratégia financeira do clube não exige o sacrifício de seus principais jogadores, a menos que os próprios jogadores solicitem uma transferência.

Marotta foi enfático ao discutir a situação atual do zagueiro no San Siro, afirmando: “Não vendemos por princípio. Se um jogador sai, é porque ele também expressou o desejo de sair. Bastoni absolutamente não expressou o desejo de sair. Ele está feliz em ficar aqui conosco, então não precisamos vendê-lo. Acho que ele ficará conosco por muito tempo.”