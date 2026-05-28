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"Ele está feliz por ficar!" - Presidente do Inter desmente rumores sobre uma possível transferência do zagueiro Alessandro Bastoni para o Barcelona
Marotta descarta a saída de Bastoni
Em uma entrevista recente à DAZN, Marotta abordou os rumores crescentes em torno do futuro de Bastoni. Com o Barcelona supostamente de olho no talentoso zagueiro, Marotta não hesitou em esclarecer que o Inter não tem intenção de vender um de seus ativos mais valiosos. O presidente enfatizou que a estratégia financeira do clube não exige o sacrifício de seus principais jogadores, a menos que os próprios jogadores solicitem uma transferência.
Marotta foi enfático ao discutir a situação atual do zagueiro no San Siro, afirmando: “Não vendemos por princípio. Se um jogador sai, é porque ele também expressou o desejo de sair. Bastoni absolutamente não expressou o desejo de sair. Ele está feliz em ficar aqui conosco, então não precisamos vendê-lo. Acho que ele ficará conosco por muito tempo.”
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O segredo do sucesso do Inter
Bastoni é considerado um pilar fundamental do elenco que ajudou o Inter a conquistar a Série A. Marotta destacou a importância de manter um grupo coeso de líderes no vestiário para garantir o sucesso contínuo tanto no cenário nacional quanto no europeu. Esse “núcleo duro” de jogadores serve de base sobre a qual o clube constrói sua identidade competitiva.
O presidente identificou várias figuras-chave que representam essa filosofia, destacando a importância de sua experiência. “Esta equipe tem um núcleo sólido, uma espinha dorsal muito específica de jogadores que estão aqui há vários anos. Estou me referindo a Barella, Bastoni e Lautaro — cito esses três nomes por um bom motivo. Eles criaram esse núcleo ao qual os outros se juntam quando chegam. É importante incutir uma cultura de vitória mesmo nos recém-chegados, que talvez não tenham uma experiência tão significativa”, explicou Marotta.
Chivu deve renovar contrato
Além do elenco, Marotta também confirmou que o clube está se preparando para recompensar o técnico Cristian Chivu após suas conquistas impressionantes. Depois de conquistar tanto o Scudetto quanto a Coppa Italia em sua temporada de estreia no comando, o ex-zagueiro deve receber um novo contrato de longo prazo para liderar a equipe daqui para frente. O clube considera sua evolução uma parte essencial do crescimento institucional.
Descrevendo a renovação como um reconhecimento merecido do impacto de Chivu, Marotta disse: “A renovação de Chivu é uma formalidade; não é uma prioridade em comparação com o programa que nos espera. Ele tem um contrato, e vamos prorrogá-lo porque é certo fazê-lo. Ele provou não apenas estar à altura da tarefa, mas também ser um dos treinadores emergentes no cenário nacional. É justo que ele receba alguma gratificação do clube, tanto em termos da prorrogação quanto da revisão da situação financeira.”
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Planejamento futuro e profundidade do elenco
Embora a prioridade seja manter seus principais jogadores, o Inter também está em ação no mercado para reforçar o elenco. Continuam a circular rumores sobre possíveis novas contratações, incluindo uma tentativa de contratar o goleiro da Lazio, Ivan Provedel, para competir com Josep Martinez, e o interesse no meio-campista do Liverpool, Curtis Jones. O Inter também estaria prestes a fechar um acordo de € 23 milhões pelo jogador do Club Brugge, Aleksandar Stankovic.