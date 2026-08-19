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Yosua Arya

Traduzido por

'Ele está em um nível estratosférico!' - José Mourinho fica impressionado com o início de Kylian Mbappe no Real Madrid

K. Mbappe
J. Mourinho
Real Madrid
La Liga

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, expressou sua satisfação após Kylian Mbappe voltar à pré-temporada antes do previsto. O treinador português elogiou o talento estratosférico e a dedicação do atacante francês depois de ele encurtar as férias após uma prolífica campanha na La Liga.

  • Mourinho está encantado com o retorno antecipado de Mbappé

    Mourinho elogiou Mbappe depois de o atacante superstar retornar aos treinos de pré-temporada antes do previsto na semana passada. O internacional francês se reapresentou ao elenco em Valdebebas após a pausa de verão, ansioso para iniciar a preparação para a nova temporada.

    O técnico português expressou enorme satisfação por ter a oportunidade de observar diariamente o atacante de classe mundial. Tendo voltado ao trabalho antes do exigido, a integração imediata do atacante aos treinos do time principal deu um tom positivo para todo o elenco.

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    'Ele está em um nível estratosférico'

    Em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito, Mourinho demonstrou grande entusiasmo ao descrever a qualidade extraordinária do jogador de 27 anos durante as sessões de treino.

    "Mbappe é incrível", afirmou Mourinho. "Às vezes ele me faz rir nos treinos, porque é bom demais. Está em um nível estratosférico."

    O técnico português fez questão de elogiar especialmente a postura profissional de Mbappe e sua disposição de encurtar as férias de fim de temporada, ao dizer: "É esse comprometimento que eu quero. Um cara que poderia ter retomado os treinos em 14 de agosto e que se apresentou no dia 12. Isso já me diz muito."

  • Dando sequência a uma temporada prolífica na La Liga

    O retorno antecipado de Mbappe aos treinamentos acontece após uma campanha individual excepcional pelo Madrid na temporada 2025-26. A estrela francesa se consolidou como o principal nome do ataque do clube com uma série de atuações decisivas na La Liga. Ao longo da temporada da liga, o atacante disputou 31 partidas e marcou a impressionante marca de 25 gols.

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    Estabelecendo o padrão para o Real Madrid

    Com Mbappe de volta ao elenco, Mourinho buscará aproveitar o comprometimento e a boa fase do atacante para ganhar embalo antes da nova temporada. O internacional francês também marcou recentemente na vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Schalke na pré-temporada. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Espanyol fora de casa em sua estreia na Liga na nova temporada.

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