'Ele está em um nível estratosférico'

Em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito, Mourinho demonstrou grande entusiasmo ao descrever a qualidade extraordinária do jogador de 27 anos durante as sessões de treino.

"Mbappe é incrível", afirmou Mourinho. "Às vezes ele me faz rir nos treinos, porque é bom demais. Está em um nível estratosférico."

O técnico português fez questão de elogiar especialmente a postura profissional de Mbappe e sua disposição de encurtar as férias de fim de temporada, ao dizer: "É esse comprometimento que eu quero. Um cara que poderia ter retomado os treinos em 14 de agosto e que se apresentou no dia 12. Isso já me diz muito."