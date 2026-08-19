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'Ele está em um nível estratosférico!' - José Mourinho fica impressionado com o início de Kylian Mbappe no Real Madrid
Mourinho está encantado com o retorno antecipado de Mbappé
Mourinho elogiou Mbappe depois de o atacante superstar retornar aos treinos de pré-temporada antes do previsto na semana passada. O internacional francês se reapresentou ao elenco em Valdebebas após a pausa de verão, ansioso para iniciar a preparação para a nova temporada.
O técnico português expressou enorme satisfação por ter a oportunidade de observar diariamente o atacante de classe mundial. Tendo voltado ao trabalho antes do exigido, a integração imediata do atacante aos treinos do time principal deu um tom positivo para todo o elenco.
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'Ele está em um nível estratosférico'
Em entrevista ao programa espanhol El Chiringuito, Mourinho demonstrou grande entusiasmo ao descrever a qualidade extraordinária do jogador de 27 anos durante as sessões de treino.
"Mbappe é incrível", afirmou Mourinho. "Às vezes ele me faz rir nos treinos, porque é bom demais. Está em um nível estratosférico."
O técnico português fez questão de elogiar especialmente a postura profissional de Mbappe e sua disposição de encurtar as férias de fim de temporada, ao dizer: "É esse comprometimento que eu quero. Um cara que poderia ter retomado os treinos em 14 de agosto e que se apresentou no dia 12. Isso já me diz muito."
Dando sequência a uma temporada prolífica na La Liga
O retorno antecipado de Mbappe aos treinamentos acontece após uma campanha individual excepcional pelo Madrid na temporada 2025-26. A estrela francesa se consolidou como o principal nome do ataque do clube com uma série de atuações decisivas na La Liga. Ao longo da temporada da liga, o atacante disputou 31 partidas e marcou a impressionante marca de 25 gols.
- AFP
Estabelecendo o padrão para o Real Madrid
Com Mbappe de volta ao elenco, Mourinho buscará aproveitar o comprometimento e a boa fase do atacante para ganhar embalo antes da nova temporada. O internacional francês também marcou recentemente na vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Schalke na pré-temporada. Agora, a equipe se prepara para enfrentar o Espanyol fora de casa em sua estreia na Liga na nova temporada.
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