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'Ele está em outro nível': Hansi Flick se derrete por inacreditável estrela do Barcelona, Raphinha
Flick exalta Raphinha como de classe mundial
O técnico do Barcelona, Flick, expressou sua imensa admiração por Raphinha, descrevendo o brasileiro como um talento "inacreditável", que alcançou o auge do futebol mundial. Depois de fracassar na tentativa de contratar Julian Alvarez, do Atlético de Madrid, neste verão, Flick tomou a decisão ousada de deslocar o ex-jogador do Leeds United para uma função central no ataque após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres, uma mudança tática que rendeu dividendos imediatos para o líder de La Liga.
Falando à imprensa antes do duelo de domingo pela liga contra o Levante, Flick foi enfático em seus elogios ao jogador de 29 anos. O treinador alemão afirmou: "Rapha tem jogado de forma fantástica. Ele está em outro nível, é inacreditável. Quando está assim, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo."
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Profundidade e flexibilidade tática
Enquanto Raphinha se tornou o ponto focal de um ataque que abriu a campanha com quatro vitórias seguidas em LaLiga e um triunfo no meio da semana pela Champions League, Flick destacou que seu elenco tem profundidade significativa. O ex-ponta do Leeds United teve um início devastador em sua nova função, marcando oito gols em cinco jogos, cercado por nomes como Lamine Yamal, Anthony Gordon e Karim Adeyemi para formar uma das linhas de frente mais temidas da Europa.
Ao abordar suas outras opções pelo meio, Flick explicou a versatilidade de seu elenco. "Raphinha, Gabby e Hamza são três perfis diferentes, mas há outras maneiras de jogarmos", observou. "Anthony e Karim também podem jogar nessa posição. Ou Dani Olmo. Dani nos mostrou nos últimos dois anos que pode jogar ali, o mesmo vale para Fermin Lopez. Temos muitas opções."
Cubarsi e solidez defensiva
Apesar de as manchetes serem dominadas pelo brilho ofensivo de Raphinha e Yamal, Flick também reservou um tempo para destacar as melhorias defensivas da equipe. O técnico alemão elogiou o jovem fenômeno Pau Cubarsi por sua maturidade e evolução física. O jovem defensor tem sido peça fundamental em uma linha defensiva que sofreu apenas três gols até agora nesta temporada, dando a base para que os atacantes se expressem livremente mais à frente no campo.
Flick fez uma análise detalhada dos números defensivos e disse: "Quando vejo o xG [gols esperados] que temos em todos os jogos, é bom, mas também o xG contra nós está muito melhor do que na temporada passada. Isso nos ajuda muito. Para mim, depois da Copa do Mundo, [Cubarsi] jogou de forma fantástica. Para mim, ele está jogando em outro nível neste momento. Estou muito feliz por ele ter essa confiança, mas também ele está muito focado. Em relação ao corpo, ele também melhorou fisicamente. Isso é muito importante, especialmente para essa posição. Também com a bola, ele está jogando muito bem, o que nos ajuda muito, então isso é incrível."
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Mantendo o embalo das vitórias
O Barcelona visita o Levante no domingo em busca de manter seu aproveitamento de 100% na liderança da tabela. O clube está atualmente dois pontos à frente do Alaves e três à frente do arquirrival Real Madrid, que já deixou pontos pelo caminho no início da temporada.
A situação do elenco segue estável para o próximo compromisso, com Flick confirmando que não há novas preocupações com lesões após a campanha europeia da equipe. Os ausentes de longo prazo Frenkie de Jong e Roony Bardghji seguem como as únicas baixas notáveis para a lista do dia do jogo.
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