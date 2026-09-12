Apesar de as manchetes serem dominadas pelo brilho ofensivo de Raphinha e Yamal, Flick também reservou um tempo para destacar as melhorias defensivas da equipe. O técnico alemão elogiou o jovem fenômeno Pau Cubarsi por sua maturidade e evolução física. O jovem defensor tem sido peça fundamental em uma linha defensiva que sofreu apenas três gols até agora nesta temporada, dando a base para que os atacantes se expressem livremente mais à frente no campo.

Flick fez uma análise detalhada dos números defensivos e disse: "Quando vejo o xG [gols esperados] que temos em todos os jogos, é bom, mas também o xG contra nós está muito melhor do que na temporada passada. Isso nos ajuda muito. Para mim, depois da Copa do Mundo, [Cubarsi] jogou de forma fantástica. Para mim, ele está jogando em outro nível neste momento. Estou muito feliz por ele ter essa confiança, mas também ele está muito focado. Em relação ao corpo, ele também melhorou fisicamente. Isso é muito importante, especialmente para essa posição. Também com a bola, ele está jogando muito bem, o que nos ajuda muito, então isso é incrível."