Ele está de volta! Zlatan Ibrahimovic retorna a Milanello após ausência de seis meses para observar o elenco de Ruben Amorim

Ibrahimovic está oficialmente de volta ao centro da ação no Milan, após retornar ao centro de treinamento de Milanello pela primeira vez em mais de meio ano. De acordo com relatos da Sky Sport Italia, o ex-atacante e atual conselheiro da RedBird esteve presente na manhã de segunda-feira para observar o elenco principal enquanto a equipe se prepara para seus próximos compromissos europeus.

O ícone sueco demonstrou grande interesse na atividade da manhã, acompanhando de perto enquanto os jogadores trabalhavam sob a Ibrahimovic retornou ao centro de treinamento de Milanello, do Milan, pela primeira vez em seis meses para observar o elenco de Ruben Amorim em treinamento.orientação do técnico Ruben Amorim. O retorno de Ibrahimovic acontece em um momento crucial, já que o Milan se prepara para iniciar sua campanha na Liga Europa da UEFA recebendo o Benfica na quarta-feira, com sua presença representando um grande impulso para o moral do elenco.