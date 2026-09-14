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Ele está de volta! Zlatan Ibrahimovic retorna a Milanello após ausência de seis meses para observar o elenco de Ruben Amorim
Ídolo faz retorno ao Milanello após longa espera
Ibrahimovic está oficialmente de volta ao centro da ação no Milan, após retornar ao centro de treinamento de Milanello pela primeira vez em mais de meio ano. De acordo com relatos da Sky Sport Italia, o ex-atacante e atual conselheiro da RedBird esteve presente na manhã de segunda-feira para observar o elenco principal enquanto a equipe se prepara para seus próximos compromissos europeus.
O ícone sueco demonstrou grande interesse na atividade da manhã, acompanhando de perto enquanto os jogadores trabalhavam sob a Ibrahimovic retornou ao centro de treinamento de Milanello, do Milan, pela primeira vez em seis meses para observar o elenco de Ruben Amorim em treinamento.orientação do técnico Ruben Amorim. O retorno de Ibrahimovic acontece em um momento crucial, já que o Milan se prepara para iniciar sua campanha na Liga Europa da UEFA recebendo o Benfica na quarta-feira, com sua presença representando um grande impulso para o moral do elenco.
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Fim do congelamento pós-Allegri
O contexto da ausência de seis meses de Ibrahimovic está enraizado no desfecho dramático da era anterior no comando técnico em San Siro. A última vez que o veterano foi visto em Milanello, ele teria se envolvido em um "forte confronto" com o ex-treinador do Milan, Massimiliano Allegri.
Esse período de atrito coincidiu com uma sequência difícil de resultados para o Milan, que acabou terminando em quinto lugar na Serie A e não conseguiu se classificar para a Champions League. As consequências daquela temporada decepcionante levaram à demissão de Allegri no dia seguinte ao fim da campanha.
Parceria contínua com Gerry Cardinale
Após esse confronto, Ibrahimovic pareceu assumir um papel secundário no projeto do Milan pelo restante da temporada, deixando seu futuro no clube cercado de incerteza. Os torcedores em grande parte já o davam como carta fora do baralho enquanto ele passava o verão trabalhando como comentarista da Fox Sports durante a Copa do Mundo, chegando até a perder eventos importantes do clube, como a homenagem a Franco Baresi.
No entanto, após conversas para aparar as arestas ao longo do verão, o ex-atacante está de volta ao grupo. Apesar de sua ausência física de Milanello nos últimos meses, Ibrahimovic continuou sendo uma figura central, com a Sky Sport destacando que sua colaboração com o proprietário Gerry Cardinale permaneceu "muito ativa" durante todo o período em que esteve afastado. Como conselheiro importante da RedBird, ele agora está mais uma vez totalmente envolvido, fazendo a ponte entre a diretoria e o departamento de futebol.
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Empates recentes freiam o embalo na liga
No cenário doméstico, o Milan ocupa atualmente a quinta colocação da Serie A, com oito pontos nos quatro primeiros jogos. A equipe começou sua campanha na liga com vitórias consecutivas sobre Torino e Venezia, mas desde então perdeu pontos após empates seguidos fora de casa contra Juventus e Lazio. Depois do compromisso europeu no meio de semana contra o Benfica, o time de Amorim receberá o Lecce no San Siro, no domingo, em sua última partida antes da pausa internacional.
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