"Ele está completamente louco!" Vinícius Júnior, do Real Madrid, é massacrado por lenda do futebol alemão - Antonio Rüdiger também é duramente criticado

Mas não foi só isso. O ex-técnico de times como 1860 Munique, Colônia, Gladbach, Hannover, Bielefeld, Rostock e St. Pauli partiu logo para cima de metade do elenco de estrelas do time madrilenho. “Depois, vieram cinco ou seis golpes no rosto que Arda Güler, Brahim Diaz e Eder Militão dizem ter levado em alguma disputa de velocidade”, disse ele, fazendo uma conexão com Rüdiger, que se intrometia constantemente. “É desrespeitoso o jeito como ele corre pelo campo!”

Rüdiger também se envolveu em uma confusão em campo. Imediatamente antes do 3 a 2 marcado por Kylian Mbappé, o jogador da seleção alemã derrubou Josip Stanisic, do Bayern, com uma falta que merecia cartão, e, em meio à comemoração de sua equipe pela nova vantagem, se abaixou na direção do zagueiro croata. Depois, o jogador de 26 anos insinuou que Rüdiger o havia insultado. “Na minha opinião, isso não pode acontecer. Foi apenas uma palavra — e isso duas vezes. Mas você mesmo pode perguntar a ele o que ele disse. Talvez ele tenha coragem suficiente para admitir.”

É também por isso que Lienen chega à conclusão de que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não deveria levar o zagueiro central para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. “Essa cena demonstrou uma falta de respeito tão grande que reforçou minha convicção de não colocar esse homem no risco de participar dessa viagem transatlântica. Lá é perigoso”, reclamou o técnico de 72 anos.

Rüdiger também discutiu com Alphonso Davies. Quando o canadense entrou no lugar de Stanisic, que havia recebido um cartão amarelo, no intervalo e esperava na linha lateral pela autorização do árbitro, Rüdiger deu-lhe um leve golpe com a mão esquerda e um empurrão, fazendo com que Davies tivesse que dar um passo para o lado.