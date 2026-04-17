No seu podcast “Der Sechzehner”, o lendário técnico lançou uma crítica generalizada contra os dois jogadores estrela polêmicos do Real Madrid.
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"Ele está completamente louco!" Vinícius Júnior, do Real Madrid, é massacrado por lenda do futebol alemão - Antonio Rüdiger também é duramente criticado
"Anotei aqui o que me irritou no Real Madrid: teatralidade, simulações, Vinícius Júnior", começou Lienen, abordando o assunto, e enfatizou: "Para mim, está ficando insuportável ver esse cara. Por melhor que seja no futebol, Vinícius Júnior, na minha opinião, perdeu a cabeça."
Na derrota por 3 a 4 dos madrilenos na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, em Munique, houve muitos episódios secundários. Vinicius também voltou a ser o centro das atenções, para além de suas qualidades esportivas. Quando, com o placar em 3 a 2, ele perdeu a bola para Dayot Upamecano e ignorou Jude Bellingham, que vinha em sua direção, o jogador da seleção inglesa chamou o companheiro de equipe à razão em campo.
Conforme captado pelas câmeras da emissora espanhola Movistar, o brasileiro reagiu de forma rude à repreensão de Bellingham. “O que você quer, o que você quer? Cala a boca!”, ele teria dito. É bem possível que essa cena tenha tido um papel decisivo no julgamento de Lienen.
- AFP
Desentendimento com Stanisic e Davies: Lienen não levaria Rüdiger para a Copa do Mundo
Mas não foi só isso. O ex-técnico de times como 1860 Munique, Colônia, Gladbach, Hannover, Bielefeld, Rostock e St. Pauli partiu logo para cima de metade do elenco de estrelas do time madrilenho. “Depois, vieram cinco ou seis golpes no rosto que Arda Güler, Brahim Diaz e Eder Militão dizem ter levado em alguma disputa de velocidade”, disse ele, fazendo uma conexão com Rüdiger, que se intrometia constantemente. “É desrespeitoso o jeito como ele corre pelo campo!”
Rüdiger também se envolveu em uma confusão em campo. Imediatamente antes do 3 a 2 marcado por Kylian Mbappé, o jogador da seleção alemã derrubou Josip Stanisic, do Bayern, com uma falta que merecia cartão, e, em meio à comemoração de sua equipe pela nova vantagem, se abaixou na direção do zagueiro croata. Depois, o jogador de 26 anos insinuou que Rüdiger o havia insultado. “Na minha opinião, isso não pode acontecer. Foi apenas uma palavra — e isso duas vezes. Mas você mesmo pode perguntar a ele o que ele disse. Talvez ele tenha coragem suficiente para admitir.”
É também por isso que Lienen chega à conclusão de que o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, não deveria levar o zagueiro central para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México. “Essa cena demonstrou uma falta de respeito tão grande que reforçou minha convicção de não colocar esse homem no risco de participar dessa viagem transatlântica. Lá é perigoso”, reclamou o técnico de 72 anos.
Rüdiger também discutiu com Alphonso Davies. Quando o canadense entrou no lugar de Stanisic, que havia recebido um cartão amarelo, no intervalo e esperava na linha lateral pela autorização do árbitro, Rüdiger deu-lhe um leve golpe com a mão esquerda e um empurrão, fazendo com que Davies tivesse que dar um passo para o lado.
Rüdiger está em período de prova na seleção alemã, mas a convocação para a Copa do Mundo é provável
Não foi, de longe, a primeira vez que o jogador de 33 anos chamou a atenção de forma negativa nos últimos tempos. Desde a final da Copa de 2025 entre o Real e o FC Barcelona, ele está sob observação especial. Depois que Rüdiger insultou violentamente o árbitro e jogou um rolo de fita adesiva em sua direção, ele recebeu uma suspensão de seis jogos.
Na Alemanha, surgiram vozes defendendo que Nagelsmann deveria dispensá-lo em consequência disso, mas o técnico continuou a convocá-lo e limitou-se a uma espécie de período de prova. “O limite foi atingido. Ele não deve se permitir mais nada, caso contrário, haverá consequências maiores”, disse ele na época.
Embora Rüdiger já não tenha mais uma vaga garantida na seleção alemã, sua convocação é considerada muito provável. Ele representa a primeira alternativa a Nico Schlotterbeck e Jonathan Tah.