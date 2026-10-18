O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, precisou substituir Kompany nos compromissos com a imprensa após o jogo, depois de uma noite notável na Allianz Arena. Enquanto o maior campeão alemão goleava o Leipzig em uma partida de amplo domínio, o treinador enfrentava dificuldades visíveis. A energia habitual do ex-capitão do Manchester City não apareceu: ele passou toda a partida no banco de reservas, em vez de circular pela área técnica.

O técnico de 40 anos vinha enfrentando uma doença durante toda a preparação para esse confronto decisivo. Eberl revelou a extensão dos problemas físicos do treinador e confirmou que uma combinação de fatores o impediu de cumprir seus compromissos habituais diante das câmeras. O dirigente explicou a situação e detalhou os problemas médicos que afetaram o técnico antes da partida. “Ele teve uma infecção durante toda a semana e, depois, uma lesão esportiva no quadril”, afirmou Eberl ao esclarecer por que o treinador não compareceu à sala de imprensa, segundo a Sky Germany.