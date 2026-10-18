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“Ele está com uma infecção e uma lesão no quadril”: diretor do Bayern de Munique explica por que Vincent Kompany não cumpriu compromissos com a imprensa após goleada de 6 a 1 sobre o Leipzig
Kompany afastado por problemas de saúde
O diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, precisou substituir Kompany nos compromissos com a imprensa após o jogo, depois de uma noite notável na Allianz Arena. Enquanto o maior campeão alemão goleava o Leipzig em uma partida de amplo domínio, o treinador enfrentava dificuldades visíveis. A energia habitual do ex-capitão do Manchester City não apareceu: ele passou toda a partida no banco de reservas, em vez de circular pela área técnica.
O técnico de 40 anos vinha enfrentando uma doença durante toda a preparação para esse confronto decisivo. Eberl revelou a extensão dos problemas físicos do treinador e confirmou que uma combinação de fatores o impediu de cumprir seus compromissos habituais diante das câmeras. O dirigente explicou a situação e detalhou os problemas médicos que afetaram o técnico antes da partida. “Ele teve uma infecção durante toda a semana e, depois, uma lesão esportiva no quadril”, afirmou Eberl ao esclarecer por que o treinador não compareceu à sala de imprensa, segundo a Sky Germany.
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Comissão técnica entra em ação
Sem poder comandar a equipe à beira do campo, Kompany contou com seus auxiliares para garantir que o plano tático fosse executado com perfeição. Aaron Danks e Rene Maric ficaram responsáveis pelas orientações durante a partida, em uma transição que pareceu tranquila diante do placar final. O trabalho conjunto foi motivo de orgulho para a direção do clube e demonstrou a força da comissão técnica montada em Munique.
Eberl elogiou a maneira como a comissão lidou com a situação e destacou que as limitações físicas do treinador não afetaram o ritmo da equipe em campo. “Quando o corpo não responde, ele também precisa aceitar”, afirmou Eberl na coletiva de imprensa após a partida. “Os auxiliares sabiam exatamente o que fazer, os jogadores sabiam o que fazer. Por isso, ele pôde ficar tranquilo no banco.”
Domínio apesar do drama no banco de reservas
Em campo, as preocupações com a saúde do treinador não impediram o Bayern de fazer uma de suas melhores atuações da temporada. Um hat-trick de Luis Diaz ajudou a levar a equipe de volta à liderança da Bundesliga. A vitória foi a resposta perfeita às críticas recentes e mostrou que o elenco segue funcionando em alto nível, independentemente de o técnico estar em pé ou sentado durante a partida.
Christoph Freund, diretor esportivo do clube, já havia dado uma breve atualização no intervalo para tranquilizar os torcedores diante da crescente preocupação. Ao fim da noite, o destaque continuou sendo a eficiência da equipe na atuação.
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Recuperação prevista para o confronto com o Arsenal
O momento da lesão é particularmente delicado, considerando os próximos compromissos europeus do Bayern de Munique. O gigante alemão enfrentará o Arsenal pela Champions League na quarta-feira, em um jogo de grande importância para suas ambições no torneio. Apesar das limitações atuais, o clube segue otimista de que seu técnico estará plenamente recuperado a tempo de viajar e comandar a equipe à beira do campo em Londres.
Eberl deu uma atualização tranquilizadora sobre o compromisso do meio de semana e indicou que o período de descanso após o jogo contra o Leipzig deve ser suficiente. “Acreditamos firmemente que isso não será um problema para quarta-feira”, afirmou o dirigente.
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