Joshua Zirkzee parece ter um futuro incerto no Manchester United. Segundo o jornal britânico The Sun, o atacante estaria considerando deixar os Red Devils no próximo verão. O jogador de 24 anos está insatisfeito com seu papel na equipe e, devido ao pouco tempo de jogo, estaria cada vez mais inclinado a mudar de clube.
Ele está claramente muito insatisfeito! Uma antiga joia do FC Bayern está prestes a recomeçar a sua carreira
Zirkzee só se transferiu do Bologna, da primeira divisão italiana, para o Manchester no verão de 2024. Na época, o United pagou mais de 40 milhões de euros pelo ex-jogador da base do Bayern de Munique, que rendeu ao clube alemão 20 milhões de euros com sua transferência, devido a uma exorbitante participação na revenda. As expectativas em relação ao jogador ofensivo eram correspondentemente altas, mas até agora ele não conseguiu se firmar de forma sustentável em Old Trafford.
Na atual temporada da Premier League, o holandês raramente foi titular. Ele foi titular apenas quatro vezes e marcou dois gols em 18 partidas do campeonato. Na maioria das vezes, ele teve que se contentar com o papel de reserva ou ficou completamente no banco de reservas. Sob a atual comissão técnica, o atacante quase não tem tempo de jogo.
Juventus e Roma aparentemente interessadas em Zirkzee
De acordo com o The Sun, Zirkzee já teria considerado uma transferência durante a janela de transferências de inverno, a fim de acumular mais minutos de jogo. No entanto, uma possível saída não se concretizou, pois a diretoria do clube interrompeu as negociações. Vários clubes da Série A – incluindo Juventus e AS Roma – teriam se informado previamente sobre sua situação.
No verão, isso pode mudar radicalmente. O Manchester United aparentemente planeja mais mudanças no elenco para torná-lo apto para a Liga dos Campeões. A venda de Zirkzee poderia gerar receitas adicionais e dar ao clube mais margem financeira. Segundo consta,o United planeja uma dupla transferência espetacular para contratar Elliot Anderson e Morgan Gibbs-White do Nottingham Forest. Custo: cerca de 200 milhões de euros.
Para o jogador da seleção holandesa, entretanto, uma coisa está em primeiro plano: jogar regularmente. Se sua situação em Manchester não melhorar, uma mudança no verão deve se tornar uma opção realista. Um retorno à Itália continua sendo um cenário possível.
Os números de Joshua Zirkzee no Manchester United:
Jogos oficiais Gols Assistências Cartões amarelos 69 9 4 5