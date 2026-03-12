Ele está claramente muito insatisfeito! Uma antiga joia do FC Bayern está prestes a recomeçar a sua carreira

Zirkzee só se transferiu do Bologna, da primeira divisão italiana, para o Manchester no verão de 2024. Na época, o United pagou mais de 40 milhões de euros pelo ex-jogador da base do Bayern de Munique, que rendeu ao clube alemão 20 milhões de euros com sua transferência, devido a uma exorbitante participação na revenda. As expectativas em relação ao jogador ofensivo eram correspondentemente altas, mas até agora ele não conseguiu se firmar de forma sustentável em Old Trafford.

Na atual temporada da Premier League, o holandês raramente foi titular. Ele foi titular apenas quatro vezes e marcou dois gols em 18 partidas do campeonato. Na maioria das vezes, ele teve que se contentar com o papel de reserva ou ficou completamente no banco de reservas. Sob a atual comissão técnica, o atacante quase não tem tempo de jogo.