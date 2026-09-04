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'Ele está chegando?' - Enzo Maresca revela que astros do Manchester City imploraram pela transferência de Enzo Fernandez antes de acordo de £ 125 milhões
Empolgação no vestiário pela estrela argentina
A chegada de Fernandez, vindo do Chelsea, causou choque na Premier League, mas parece que o elenco do Manchester City já sabia muito bem o impacto que o campeão da Copa do Mundo de 2022 teria. Maresca, que trabalhou anteriormente com o internacional argentino de 25 anos em Stamford Bridge antes de sua transferência no último dia da janela para o City por um valor recorde conjunto no futebol britânico de £125 milhões, admitiu que a demanda pela contratação do meio-campista veio de dentro do vestiário, além da diretoria.
Falando antes de uma possível estreia contra o Coventry City no sábado, Maresca destacou a empolgação entre as figuras mais experientes do clube. "Eu apenas disse que ele é um vencedor e, quando você faz parte de um elenco e chega outro jogador vencedor, eles sempre ficam felizes. Posso garantir que, nos últimos quatro ou cinco dias, quatro ou cinco jogadores do elenco estavam perguntando se ele vinha ou não, porque querem que ele esteja conosco. É muito importante que ele esteja conosco e estamos 100 por cento felizes com isso."
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Fernandez pronto para a estreia no Etihad
Maresca não tem nenhuma ilusão sobre o que o jogador de 25 anos traz para seu meio-campo recém-reformulado. Tendo trabalhado de perto com ele em Londres, onde Fernandez registrou 31 gols e 30 assistências em 170 partidas pelo Chelsea, além de conquistar o Mundial de Clubes e a Conference League, o técnico do City acredita que o meio-campista possui o aspecto psicológico necessário para ter sucesso em uma equipe que busca múltiplos troféus.
"Conheço o Enzo muito bem e sei o que ele pode trazer para o time", observou Maresca ao discutir a prontidão do jogador para os rigores do Etihad. "Ele é um vencedor, tem mentalidade vencedora e sabe como vencer [depois de] a Copa do Mundo, o Mundial de Clubes."
Mudanças na liderança e saída do Chelsea
Embora Fernandez tenha usado a braçadeira de capitão sob o comando de Maresca no Chelsea, a hierarquia no City será um pouco diferente. O técnico confirmou que Ruben Dias foi oficialmente nomeado o novo capitão do clube, sucedendo o já saído Bernardo Silva. O grupo de liderança também contará com Erling Haaland, Marc Guehi e Gianluigi Donnarumma. Apesar da mudança de status, o desejo de Fernandez de se transferir para Manchester era claro, mesmo que isso significasse deixar para trás o projeto de Xabi Alonso.
Alonso, ao comentar a saída, manteve uma postura profissional em relação à venda recorde. O espanhol afirmou: "No futebol, muitas coisas acontecem. Com Enzo, tivemos conversas e sempre com respeito. O que ele fez pelo clube foi grandioso, mas agora é hora de seguir em frente. Temos jogadores de qualidade em todas as posições e agora estamos prontos para seguir."
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Completando o quebra-cabeça do Manchester City
O City gastou um valor recorde de £458 milhões em novas contratações durante a janela, com destaque para uma reformulação de £327 milhões no meio-campo com as chegadas de Fernandez, Elliot Anderson e Ayyoub Bouaddi. O gigante inglês também trouxe os pontas Iliman Ndiaye e Allan, além do goleiro reserva Geronimo Rulli, ao mesmo tempo em que conseguiu arrecadar mais de £300 milhões com saídas de jogadores.
"Estou muito feliz pelo esforço da diretoria, de [presidente] Khaldoon [Al Mubarak] e de [diretor de futebol] Hugo [Viana]. Muito feliz. Nos últimos dias, Iliman e Enzo chegaram, e agora o elenco está completo, acabou. Agora é hora de trabalhar", concluiu Maresca.
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