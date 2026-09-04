A chegada de Fernandez, vindo do Chelsea, causou choque na Premier League, mas parece que o elenco do Manchester City já sabia muito bem o impacto que o campeão da Copa do Mundo de 2022 teria. Maresca, que trabalhou anteriormente com o internacional argentino de 25 anos em Stamford Bridge antes de sua transferência no último dia da janela para o City por um valor recorde conjunto no futebol britânico de £125 milhões, admitiu que a demanda pela contratação do meio-campista veio de dentro do vestiário, além da diretoria.

Falando antes de uma possível estreia contra o Coventry City no sábado, Maresca destacou a empolgação entre as figuras mais experientes do clube. "Eu apenas disse que ele é um vencedor e, quando você faz parte de um elenco e chega outro jogador vencedor, eles sempre ficam felizes. Posso garantir que, nos últimos quatro ou cinco dias, quatro ou cinco jogadores do elenco estavam perguntando se ele vinha ou não, porque querem que ele esteja conosco. É muito importante que ele esteja conosco e estamos 100 por cento felizes com isso."