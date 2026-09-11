Getty Images Sport
Traduzido por
'Ele está chateado e eu gosto disso!' - Ruben Amorim confirma retorno de Christian Pulisic ao Milan contra a Lazio
Amorim vê com bons olhos a frustração de Pulisic
Amorim revelou que Pulisic está frustrado com a falta de tempo de jogo no Milan, um sentimento que o técnico considera encorajador. O ponta americano teve um início difícil na temporada 2026-27 da Serie A, sem entrar em campo por um minuto sequer nas três primeiras partidas, depois de só ter voltado aos treinos no mês passado após sofrer uma microfratura e uma contusão óssea na perna direita durante a Copa do Mundo.
Falando antes da viagem para Roma, Amorim abordou diretamente a situação do ponta e confirmou que a espera pelo retorno de 'Captain America' está quase no fim. "Acho que vocês vão ver o Pulisic", disse Amorim aos repórteres em sua coletiva de imprensa pré-jogo na sexta-feira. "Não sei se ele vai começar jogando ou se vai entrar em campo vindo do banco. Acho que ele vai jogar pelo menos alguns minutos agora, e eu gosto do Pulisic. Gosto muito dele como jogador. Ele está chateado porque teve zero minutos até agora, e eu gosto disso nos meus jogadores."
- AFP
A batalha com a estrela em ascensão Alphadjo Cisse
Embora o pedigree de Pulisic seja inquestionável, ele retorna a um time em que a concorrência interna atingiu um nível altíssimo. Em sua ausência, o internacional de base italiano de 19 anos Alphadjo Cisse aproveitou a oportunidade pelo lado esquerdo. Cisse se tornou a grande revelação do início da passagem de Amorim, marcando dois gols impressionantes e exibindo o tipo de drible direto e confiante que rapidamente o transformou em favorito da torcida em San Siro.
O técnico do Milan foi caracteristicamente direto ao ser perguntado sobre como pretende administrar os dois pontas que disputam a mesma posição no time titular. "Não vou tirar ninguém que está indo bem só para escalar um jogador", afirmou Amorim com firmeza. "Essa é a minha maneira de gerir o grupo, e vou morrer com esses princípios."
Uma peça-chave para o clube e a seleção
Pulisic se juntou ao AC Milan no verão de 2023 com um contrato de quatro anos. Desde sua chegada, o ponta da seleção dos Estados Unidos fez 134 partidas em todas as competições pelo Milan, com 42 gols e 27 assistências, além de ajudar o clube a conquistar a Supercopa da Itália na temporada 2024-25.
O atacante americano representou os Estados Unidos na Copa do Mundo no verão passado, ficando fora apenas da partida da fase de grupos contra a Austrália por lesão. Ele atuou em quatro jogos, dando uma assistência antes de a seleção dos Estados Unidos ser eliminada nas oitavas de final pela Bélgica.
- Getty Images Sport
O forte início do Milan na campanha da Serie A
O Milan chega ao grande jogo do fim de semana em boa fase, tendo superado as primeiras semanas da temporada sem perder. Com duas vitórias e um empate nas três primeiras partidas, o Milan ocupa atualmente a quinta colocação na tabela da Serie A.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.