'Ele está chateado e eu gosto disso!' - Ruben Amorim confirma retorno de Christian Pulisic ao Milan contra a Lazio

Amorim revelou que Pulisic está frustrado com a falta de tempo de jogo no Milan, um sentimento que o técnico considera encorajador. O ponta americano teve um início difícil na temporada 2026-27 da Serie A, sem entrar em campo por um minuto sequer nas três primeiras partidas, depois de só ter voltado aos treinos no mês passado após sofrer uma microfratura e uma contusão óssea na perna direita durante a Copa do Mundo.

Falando antes da viagem para Roma, Amorim abordou diretamente a situação do ponta e confirmou que a espera pelo retorno de 'Captain America' está quase no fim. "Acho que vocês vão ver o Pulisic", disse Amorim aos repórteres em sua coletiva de imprensa pré-jogo na sexta-feira. "Não sei se ele vai começar jogando ou se vai entrar em campo vindo do banco. Acho que ele vai jogar pelo menos alguns minutos agora, e eu gosto do Pulisic. Gosto muito dele como jogador. Ele está chateado porque teve zero minutos até agora, e eu gosto disso nos meus jogadores."