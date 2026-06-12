"Ele está avaliando suas opções para a próxima temporada": o agente do artilheiro do BVB, Serhou Guirassy, faz declarações polêmicas

Apesar do desmentido, na Strobelallee ainda não há motivo para respirar aliviado. O fato de o artilheiro estar avaliando suas opções ressalta a situação precária do Borussia.

Guirassy, que desde sua chegada no verão de 2024 tem sido de longe o melhor artilheiro do BVB, está na mira da elite europeia. Além do Fenerbahçe, segundo informações do canal pago, grandes nomes como Aston Villa, Tottenham Hotspur e Atlético de Madrid estão de olho nele.

A diretoria do Dortmund está ciente da enorme importância do atacante. Para evitar a possível perda do jogador, os dirigentes já tomaram a iniciativa.