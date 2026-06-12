Karamba Guirassy, irmão e assessor do jogador de 30 anos, pôs um ponto final nas especulações que surgiram sobre uma transferência já fechada para o Fenerbahçe, na metrópole turca de Istambul, e afirmou: "Para esclarecer: não foi feito nenhum acordo de qualquer tipo. Serhou está atualmente avaliando suas opções para a próxima temporada. As alegações sobre um acordo verbal simplesmente não correspondem à verdade.”
Traduzido por
"Ele está avaliando suas opções para a próxima temporada": o agente do artilheiro do BVB, Serhou Guirassy, faz declarações polêmicas
Apesar do desmentido, na Strobelallee ainda não há motivo para respirar aliviado. O fato de o artilheiro estar avaliando suas opções ressalta a situação precária do Borussia.
Guirassy, que desde sua chegada no verão de 2024 tem sido de longe o melhor artilheiro do BVB, está na mira da elite europeia. Além do Fenerbahçe, segundo informações do canal pago, grandes nomes como Aston Villa, Tottenham Hotspur e Atlético de Madrid estão de olho nele.
A diretoria do Dortmund está ciente da enorme importância do atacante. Para evitar a possível perda do jogador, os dirigentes já tomaram a iniciativa.
- AFP
A decisão de Guirassy pode demorar um pouco mais
De acordo com a reportagem, em conversas recentes, os dirigentes do BVB tentaram convencer o atacante a permanecer no clube além do final da temporada e apresentar-lhe uma perspectiva de longo prazo no Signal Iduna Park. O problema para o time amarelo e preto: tudo indica que o jogador de 30 anos só tomará uma decisão definitiva sobre seu futuro no futebol após a Copa do Mundo.
Uma olhada nos números revela por que o guineense é tão cobiçado e o BVB luta veementemente por ele. Desde 2024, Guirassy disputou 96 partidas oficiais pelo time da Westfália, com 60 gols e 15 assistências no ativo do atacante.
Será que Asllani vai substituir Guirassy no BVB?
Caso Guirassy acabe cedendo aos cantos dos interessados, o BVB já sondou o mercado. Segundo informações da Sky, há um nome no topo da lista de desejos do Dortmund: Fisnik Asllani.
O jovem atacante do TSG 1899 Hoffenheim é considerado internamente o principal candidato a assumir a difícil missão de liderar o ataque, caso a disputa por Guirassy tenha um desfecho infeliz para o BVB no verão. Recentemente, aparentemente, novas conversas foram realizadas com Asllani.
No que diz respeito a Guirassy, a mídia turca, em particular, tem se cheio de notícias de que o atacante da seleção da Guiné já estaria preparando sua partida para Istambul. Falou-se até mesmo de um acordo verbal definitivo com o tradicional clube Fenerbahçe.