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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Traduzido por

"Ele está avaliando suas opções para a próxima temporada": o agente do artilheiro do BVB, Serhou Guirassy, faz declarações polêmicas

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
Fenerbahçe
S. Guirassy

No meio do jogo de empurra em torno do atacante do Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, os representantes do jogador falam agora abertamente à Sky.

Karamba Guirassy, irmão e assessor do jogador de 30 anos, pôs um ponto final nas especulações que surgiram sobre uma transferência já fechada para o Fenerbahçe, na metrópole turca de Istambul, e afirmou: "Para esclarecer: não foi feito nenhum acordo de qualquer tipo. Serhou está atualmente avaliando suas opções para a próxima temporada. As alegações sobre um acordo verbal simplesmente não correspondem à verdade.”

  • Apesar do desmentido, na Strobelallee ainda não há motivo para respirar aliviado. O fato de o artilheiro estar avaliando suas opções ressalta a situação precária do Borussia. 

    Guirassy, que desde sua chegada no verão de 2024 tem sido de longe o melhor artilheiro do BVB, está na mira da elite europeia. Além do Fenerbahçe, segundo informações do canal pago, grandes nomes como Aston Villa, Tottenham Hotspur e Atlético de Madrid estão de olho nele.

    A diretoria do Dortmund está ciente da enorme importância do atacante. Para evitar a possível perda do jogador, os dirigentes já tomaram a iniciativa.

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    A decisão de Guirassy pode demorar um pouco mais

    De acordo com a reportagem, em conversas recentes, os dirigentes do BVB tentaram convencer o atacante a permanecer no clube além do final da temporada e apresentar-lhe uma perspectiva de longo prazo no Signal Iduna Park. O problema para o time amarelo e preto: tudo indica que o jogador de 30 anos só tomará uma decisão definitiva sobre seu futuro no futebol após a Copa do Mundo.

    Uma olhada nos números revela por que o guineense é tão cobiçado e o BVB luta veementemente por ele. Desde 2024, Guirassy disputou 96 partidas oficiais pelo time da Westfália, com 60 gols e 15 assistências no ativo do atacante.

  • Será que Asllani vai substituir Guirassy no BVB?

    Caso Guirassy acabe cedendo aos cantos dos interessados, o BVB já sondou o mercado. Segundo informações da Sky, há um nome no topo da lista de desejos do Dortmund: Fisnik Asllani. 

    O jovem atacante do TSG 1899 Hoffenheim é considerado internamente o principal candidato a assumir a difícil missão de liderar o ataque, caso a disputa por Guirassy tenha um desfecho infeliz para o BVB no verão. Recentemente, aparentemente, novas conversas foram realizadas com Asllani.

    No que diz respeito a Guirassy, a mídia turca, em particular, tem se cheio de notícias de que o atacante da seleção da Guiné já estaria preparando sua partida para Istambul. Falou-se até mesmo de um acordo verbal definitivo com o tradicional clube Fenerbahçe. 