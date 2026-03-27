Segundo o jornal brasileiro O Globo, os dois clubes da Bundesliga estão atualmente se informando sobre a situação de Cuiabano. O lateral-esquerdo pertence, na verdade, ao Nottingham Forest, da Premier League, mas está atualmente emprestado em seu país natal.
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Ele está, atualmente, contratando um artilheiro atrás do outro: o BVB e o Bayer Leverkusen parecem estar de olho em um brasileiro da Premier League
Em Nottingham, clube que pagou seis milhões de euros por sua transferência há um ano e meio, o jogador de 23 anos ainda não estreou na equipe principal. No entanto, isso se deve ao fato de ele ter sido inicialmente emprestado de volta ao Botafogo e, desde o início do ano, estar jogando pelo Vasco da Gama na Série A do Brasil, também por empréstimo.
Pelo clube do Rio de Janeiro, Cuiabano teve um início impressionante. Em suas primeiras cinco partidas, ele marcou dois gols e deu três assistências – vale ressaltar que como lateral-esquerdo. Além do BVB e do Leverkusen, clubes da Série A também teriam começado a de olho nele por causa disso.
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O BVB e o Leverkusen podem vir a precisar
O problema: o Vaco da Gama detém o chamado “direito de igualação” sobre Cuiabano, o que permite ao clube brasileiro igualar ofertas de outros clubes. O empréstimo de Cuiabano se estende até o final do ano, além disso, o clube brasileiro garantiu uma opção de compra no valor de dez milhões de euros. Em Nottingham, seu contrato de trabalho é válido até 2029.
À primeira vista, o BVB não parece ter necessidade. Afinal, o time de Dortmund já havia garantido, há algum tempo, os serviços do lateral-esquerdo Kaua Prates. No entanto, o compatriota de Cuiabano tem apenas 17 anos e, além disso, não foi contratado pelo sucessor de Sebastian Kehl, Nils-Ole Book, que possivelmente tem outros planos. Além disso, o jornal Bild especulou recentemente sobre uma possível saída de Daniel Svensson, que é titular indiscutível na lateral esquerda sob o comando do técnico Niko Kovac.
Enquanto isso, em Leverkusen, está se configurando a saída de Alejandro Grimaldo, cujo futuro continua em aberto, apesar das lucrativas ofertas de contrato do Werkself. Ele já comunicou várias vezes seu sonho de voltar a jogar em seu país natal, a Espanha. Um retorno ao FC Barcelona também não parece estar descartado.
BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data Jogo 4 de abril, 18h30 VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga) 11 de abril, 15h30 BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15h30 TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)