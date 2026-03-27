Ele está, atualmente, contratando um artilheiro atrás do outro: o BVB e o Bayer Leverkusen parecem estar de olho em um brasileiro da Premier League

O problema: o Vaco da Gama detém o chamado “direito de igualação” sobre Cuiabano, o que permite ao clube brasileiro igualar ofertas de outros clubes. O empréstimo de Cuiabano se estende até o final do ano, além disso, o clube brasileiro garantiu uma opção de compra no valor de dez milhões de euros. Em Nottingham, seu contrato de trabalho é válido até 2029.

À primeira vista, o BVB não parece ter necessidade. Afinal, o time de Dortmund já havia garantido, há algum tempo, os serviços do lateral-esquerdo Kaua Prates. No entanto, o compatriota de Cuiabano tem apenas 17 anos e, além disso, não foi contratado pelo sucessor de Sebastian Kehl, Nils-Ole Book, que possivelmente tem outros planos. Além disso, o jornal Bild especulou recentemente sobre uma possível saída de Daniel Svensson, que é titular indiscutível na lateral esquerda sob o comando do técnico Niko Kovac.

Enquanto isso, em Leverkusen, está se configurando a saída de Alejandro Grimaldo, cujo futuro continua em aberto, apesar das lucrativas ofertas de contrato do Werkself. Ele já comunicou várias vezes seu sonho de voltar a jogar em seu país natal, a Espanha. Um retorno ao FC Barcelona também não parece estar descartado.